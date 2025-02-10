F-16 существенно улучшили способность Украины противостоять российским воздушным атакам РФ, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Эти самолеты особенно ценны в противодействии ракетным ударам и ударам беспилотников. Однако их полное влияние на ситуацию на фронте зависит от достаточной подготовки пилотов, возможностей технического обслуживания и непрерывного снабжения вооружений и запасных частей", - отметил Драгоне.

И добавил, что НАТО способствует тренировке пилотов и технического персонала и логистической поддержке для обеспечения максимальной эффективности этих самолетов.

Напомним, в начале февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

