РУС
Новости
F-16 существенно улучшили способность Украины противостоять российским воздушным атакам РФ, - глава военного комитета НАТО Драгоне

В НАТО оценили эффективность F-16 на фронте в Украине

Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Эти самолеты особенно ценны в противодействии ракетным ударам и ударам беспилотников. Однако их полное влияние на ситуацию на фронте зависит от достаточной подготовки пилотов, возможностей технического обслуживания и непрерывного снабжения вооружений и запасных частей", - отметил Драгоне.

И добавил, что НАТО способствует тренировке пилотов и технического персонала и логистической поддержке для обеспечения максимальной эффективности этих самолетов.

Напомним, в начале февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

Читайте также: Нидерланды будут способствовать подготовке украинских наземных экипажей для обслуживания F-16

НАТО (10330) F-16 (586)
так, у протидії ракетним ударам і ударам безпілотників - безумовно цінні. А от для перехоплення ворожих літаків, то тут адмірал трохи ***********.
10.02.2025 08:00 Ответить
"трохи"- треба було взяти в лапки, бо без обіцяних Saab 340 вони сліпі
10.02.2025 08:56 Ответить
Верно, у Миражей и то радары лучше ос шведскими самолетами было бы намного эффективней перехватывать цели.
10.02.2025 09:17 Ответить
хотів пом'якшити, бо все ж таки адмірал з країни-партнера. Якби коментував це на кухні, то "трохи" опустив би, і вжив би не таке лагідне визначення слів адмірала.
10.02.2025 09:22 Ответить
Шість літаків F-16 не вплинули на перебіг війни з російськими терористами. Фактично ситуація з передачею літаків F-16 показала неспроможність США та НАТО ухвалювати та реалізовувати потужні військові рішення по протидії військовим загрозам. Україна просила 128 літаків F-16, а передали тільки шість і це імпотенція Заходу. Чому США не передають літакі F-35 Україні, чому ми топчемось навколо застарілих морально та фізично F-16, які вже не підходять для ******** війни? Наш противник має потужні засоби ППО, долати які потрібно найбільш ********* малопомітними літаками F-35, а це питання навіть не піднімається. Якось нелогічно підтримувати Україну не даючи їй зброю перемоги, це не можна назвати підтримкою, це фальсифікація військової допомоги!
10.02.2025 09:22 Ответить
так, це примушення до капитуляції через слабкість, і де вихід?
10.02.2025 10:43 Ответить
До них ше б ракет і іхня цінність посилилась би на кількість ракет
10.02.2025 08:09 Ответить
Над букувилем😄😂👍👍👍👍👍
Там точно вражіская ракета ніпрайдьот.
Щоб не налякати опаришів в чанах
10.02.2025 09:53 Ответить
Де , коли і скільки літаків вони перехопили ?
10.02.2025 11:23 Ответить
 
 