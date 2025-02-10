РФ выпустила 83 БПЛА по Украине: 61 цель уничтожена, 22 локально потеряны. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики в ночь на 10 февраля атаковали Украину 83 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.
"По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 61-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.
