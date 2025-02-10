РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7773 посетителя онлайн
Новости
271 0

Силы ПВО за неделю уничтожили 637 беспилотников и ракет, - Воздушные силы

результат работы ПВО за неделю

В течение недели с 3 по 9 февраля противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сбила 637 беспилотников и ракет, выпущенных российскими захватчиками по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, уничтожено более 546 средств воздушного нападения врага:

  • 1 управляемую авиационную ракету;
  • 408 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 108 разведывательных БпЛА;
  • 120 БпЛА других типов.

За неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 100 самолетовылетов: 68 на истребительное авиационное прикрытие, 27 на огневое поражение и авиационную поддержку войск и 8 на воздушную разведку.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:

  • 250 разведывательных вылетов БПЛА;
  • 54 поражений FPV-дронами по укрытиям и другим целям противника.

Применены 63 сброса с беспилотников и FPV-дронов. В результате чего ликвидированы 80 российских военных, 4 единицы специальной техники, 17 укрытий и позиций россиян.

Напомним, на этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустила российская оккупационная армия против наших людей.

Читайте также: ПВО удалось сбить российский КАБ над Запорожьем, это уже не впервые, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (3124) Воздушные силы (2684)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 