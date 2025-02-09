РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости
819 21

РФ за эту неделю применила против Украины 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет, - Зеленский

На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустила российская оккупационная армия против наших людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах - это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов", - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех партнеров, усиливающих санкции.

"Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - добавил он.

Читайте также: Украина применяет новые почти 500-килограммовые управляемые авиабомбы против армии РФ, - СМИ

Обстрелы Украины за неделю

Ранее сообщалось, что Киевскую область массированно атаковали "Шахеды", поврежден фасад многоэтажки в Обуховском районе. По данным Воздушных сил, уничтожено 70 из 151 "Шахеда", еще 74 дрона локально потеряны.

Ночью и утром 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Волынской области.

В ночь на 8 февраля российские беспилотники атаковали Сумы. Один из них попал в частный дом.

4 февраля сообщалось о взрыве в Изюме. Впоследствии стало известно, что рашисты ударили баллистикой по Изюму: 5 человек погибли, 24 пострадавших. По данным президента Владимира Зеленского, ракетным ударом РФ разрушена часть здания горсовета в Изюме.

В результате ракетного удара РФ по Изюму на Харьковщине погибли 6 человек.

Также читайте: СМИ: Россияне попытались ударить по Украине "Орешником" второй раз, но тот не долетел

Автор: 

бомба (379) Зеленский Владимир (21986) ракеты (3719) Шахед (1516)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Дорого нам обходиться цей прострочений конферансье...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:38 Ответить
+6
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
7 лют.
А сделай бы Зеленский комплекс оборонительных сооружений между Херсонской обл. и захваченным орками Крымом, по типу "Линия Маннергейма", да заминируй всё... вошёл бы в Историю.
И не было бы окружения Мариуполя и оккупация Херсона...
А он ДОРОГИ для оккупантов клепал.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:13 Ответить
+6
Рахувати кацапські дрони , це не Головного задача. Доповідь про знищеня їх виробництв, оце те що потрібно Україні і її народу.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чмо вирішило з самого ранку пудрити своєю присутністю.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:06 Ответить
а він що, знає що давав якийсь допис, інфу, чи взагалі, про що йдеться???
сидить коло єрмака купа писунів, строчать тексти і від імені найвеличнішого вкидають
в змі!!!!
бо верховному має бути так що відійти посцяти нема коли а він по 10-20 дописів робить.
херня повна..
або йому більше робити нема що.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:37 Ответить
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
7 лют.
А сделай бы Зеленский комплекс оборонительных сооружений между Херсонской обл. и захваченным орками Крымом, по типу "Линия Маннергейма", да заминируй всё... вошёл бы в Историю.
И не было бы окружения Мариуполя и оккупация Херсона...
А он ДОРОГИ для оккупантов клепал.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:13 Ответить
Рахувати кацапські дрони , це не Головного задача. Доповідь про знищеня їх виробництв, оце те що потрібно Україні і її народу.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:14 Ответить
а наріту?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:31 Ответить
Ось вам висновок ..ракетки дорого Але вони їх штампують..бомби дешево але тільки з літака кинуть можна ..
показать весь комментарий
09.02.2025 12:23 Ответить
Дорого нам обходиться цей прострочений конферансье...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:38 Ответить
А Трамп каже що ***** хоче миру і не хоче вбивати людей. Гіттлер теж хотів миру і не вбивати людей. За що його так ненавиділи?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:40 Ответить
Це тобі сам гітлер сказав?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:44 Ответить
Кожен відосік зеленого виродка це черговий привід побажати тій мокриці здохнути в страшних муках.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:37 Ответить
Нах. нам такий препиз.ент, котрий щоденно віщає як, коли, скільки і де нас б"ють і нищать? Верховний головнокомандувач мав би казати що ним і його бандою зроблено, щоб такого не сталося. Мерзотники керують Україною і її добивають.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:34 Ответить
 
 