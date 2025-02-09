РФ за эту неделю применила против Украины 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет, - Зеленский

На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустила российская оккупационная армия против наших людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах - это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов", - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех партнеров, усиливающих санкции.

"Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - добавил он.

Читайте также: Украина применяет новые почти 500-килограммовые управляемые авиабомбы против армии РФ, - СМИ

Обстрелы Украины за неделю

Ранее сообщалось, что Киевскую область массированно атаковали "Шахеды", поврежден фасад многоэтажки в Обуховском районе. По данным Воздушных сил, уничтожено 70 из 151 "Шахеда", еще 74 дрона локально потеряны.

Ночью и утром 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Волынской области.

В ночь на 8 февраля российские беспилотники атаковали Сумы. Один из них попал в частный дом.

4 февраля сообщалось о взрыве в Изюме. Впоследствии стало известно, что рашисты ударили баллистикой по Изюму: 5 человек погибли, 24 пострадавших. По данным президента Владимира Зеленского, ракетным ударом РФ разрушена часть здания горсовета в Изюме.

В результате ракетного удара РФ по Изюму на Харьковщине погибли 6 человек.

Также читайте: СМИ: Россияне попытались ударить по Украине "Орешником" второй раз, но тот не долетел