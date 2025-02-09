РУС
Уничтожено 70 из 151 "шахеда", еще 74 дрона локально потеряны, - Воздушные силы

шахеды атакуют Украину

В ночь на 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 151-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте также: Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским БПЛА

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 70-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий). Два БПЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!

Последствия атаки

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 8 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

ПВО (3124) Воздушные силы (2684) Шахед (1516) война в Украине (6200)
