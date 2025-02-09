Киевщину массированно атаковали "шахеды": поврежден фасад многоэтажки в Обуховском районе

В ночь на 9 февраля 2025 года войска РФ в очередной раз массированно атаковали Киевскую область с использованием ударных дронов. Тревога в регионе продолжалась более 11 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома.

В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности.

Оперативные группы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.