СМИ: Россияне попытались ударить по Украине "Орешником" второй раз, но тот не долетел

Россияне пытались снова атаковать Украину баллистической ракетой "Орешник", однако та упала на их территории.

Об этом со ссылкой на украинских военных пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попытка запуска была утром в четверг, а целью был выбран Киев.

Однако, по данным издания, "Орешник" во время полета вышел из строя и взорвался на российской земле.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

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Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам обломки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

Также Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине. Это произойдет во второй половине 2025 года.