СМИ: Россияне попытались ударить по Украине "Орешником" второй раз, но тот не долетел
Россияне пытались снова атаковать Украину баллистической ракетой "Орешник", однако та упала на их территории.
Об этом со ссылкой на украинских военных пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что попытка запуска была утром в четверг, а целью был выбран Киев.
Однако, по данным издания, "Орешник" во время полета вышел из строя и взорвался на российской земле.
Пока нет официального подтверждения этой информации.
Удар РФ по Украине "Орешником"
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам обломки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.
Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.
Также Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине. Это произойдет во второй половине 2025 года.
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а ти кажеш пили-бухали.....
тікали так швидко та далеко чи глибоко що у всіх Києвлян були продукти а уних ні
якось зовсім невибірково твій божок "береже" !
все що в тебе погане = то сатана винен? чи в тебе все завжди добре? а як бог не зберіг тебе від чогось - тому що що ??
а як щось добре в тебе - бог захистив і дав?? )) А може він взагалі про тебе ніц не знає і не відає! !
завтра на тебе ракета впаде! - то напевно тому що ти грішна, будемо знати!
взяла охрестила всіх грішниками1 ти суддя? хто тебе настановив - твій фантастичний бог? олію на тебе вилив? чи пальмовим віттям по плечам провів?
просто цікаве питання - як впаде ракета - то кацап винен, а як впаде осколок від зиття - але прямо на тебе - хт овинен? кого бог неправильно направив на збереження, чи нне направив правильно - щоб тебе. святої такої не стало?
але тобі ж байдуже на ці запитання! тиж навіть не будеш задумуватись над ними - бо фанатизм та недолугі вірування - то твоє все! все залежить від точки зору і твого бажання ж!
ти якусь маячню демагогічну настрочила!
все його творіння йому "грішне"!!!
як може досконалий створити щось - грішне? чи мені зараз тут проповідь про Адама та Єву почнеш? непевно звірі та тварини теж грішні, що на їх голову кацапські ракети летять!??
десь бога непослухались!.. напевно він сказав їм траву їісти ,а леви почали мясо! хм. а корови.. чим завинили богу?
6000років твій бог нічого не може зробити, а по твоєму - не хоче -- бо "люди погані"...
при цьому ще ні одну погану не покарав, як має бути!
навчися ДУМАТИ, розмірковувати, критичне мислення підключи! що НІЧОГО ти не знаєш насправді! і знати нічого не можеш! все що ти "знаєш" - це тобі в дитинстві інформацію в мізки внедрили! - і це факт!
так що не приплітай до реальності свої вірування! тримай їх при собі!
бо щось так виходить, що саме всі віруючі "у богів" війни створюють!
чи в тебе логіка однобока, і пофіг на наслідки з твоїх тверджень!?
Від такої ракети могли постраждати масквічі. Тому зеленський закрив проект в серпні 2019 р.
Ще по москві може стріляти:
ОТРК КОРШУН ( перероблена Х-555) -2600 км
КР Блискавка -700 км
Всі ці проекти естрадний президент позакрвав. Безпека масквічєй його дійсно хвилює. На безпеку громадян України йому *****.
"Він допомагає там де людина безсила" - людина? де його поміч тим мужчинам, которіх викрадають, фальсифікують "придатність", і насильно відпарвляють за смарагдові кольора вмирати?
а країна? от Україна безсила! де його допомога - де грім з неба і блискавки на москву, прямо в палаци путіна, париклад???
хватить тої релігійної трухи... найшовся тут той, хто має поняття "про Нього"!
Психатрів на вас всіх не хватає!
Она сказала: "Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?"
Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй О'Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место молитве,
и мы сказали: "Хорошо".
Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: "Не убивай", "Не кради" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"!).
И мы сказали "Хорошо".
Затем доктор Бенжамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, когда они плохо себя ведут,
потому что этим мы повредим их маленьким личностям - мы можем испортить их чувство собственного достоинства (сын доктора Спока покончил жизнь самоубийством). И мы сказали: "Он - специалист и знает, о чем говорит".
И так мы сказали: "Хорошо".
Потом кто-то сказал, что учителям и директорам нельзя наказывать наших детей. А администрации школ строго-настрого запретили своим преподавателям даже касаться провинившихся учеников, потому что им не нужна плохая реклама и уж тем более они не хотят отвечать за это перед судом (есть большая разница между наказанием и прикосновением, поркой, унижением, битьем и т.д.).
И мы сказали: "Хорошо".
Затем кто-то сказал: "Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям".
И мы сказали: "Хорошо". Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: "Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе".
И мы сказали: "Хорошо".
Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке.
Тогда кто-то сказал: "Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической
высокой оценкой красоты женского тела". И мы сказали: "Хорошо". Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.
И мы сказали: "Хорошо, у них есть свобода слова".
Затем индустрия развлечений сказала: "Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм".
И мы сказали: "Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе".
И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя. Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что "что посеешь, то и пожнешь".
Один молодой человек написал: "Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент".
Вот ответ: "Дорогой беспокоящийся студент, Меня не пускают в школы. Искренне твой, Бог".
Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.
Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия.
Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия.
Смешно, когда кто-то говорит "Я верю в Бога", но сам следует за сатаной, тоже, между прочим, "верящего" в Бога.
Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.
Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом, в котором говорится о Боге.
Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.
****
В продолжении темы….предлагаю вашему вниманию одну притчу о парикмахере:
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге:
- Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли.
Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому лично я не верю в его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
- Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
- Как это так? - удивился парикмахер. - Один из них сейчас перед вами.
- Нет! - воскликнул клиент. - Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице.
- Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто люди сами ко мне не приходят.
- В том-то и дело! - подтвердил клиент. - И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданийhttps://provse.te.ua/2015/08/koho-omynut-sanktsiji/ https://provse.te.ua/2015/08/zahody-do-dnya-nezalezhnosti-ta-dnya-mista-u-ternopoli/ https://mediabrama.com/uk/cp/619517052/n4p/37225/?q=573e58888172dd8bf90692c2bf02a31f&tmload=1739136408&ref=https%253A%252F%252Fprovse.te.ua%252F2015%252F08%252Fkak-boh-moh-pozvolyt-takomu-sluchytsya%252F&ref2=google.com&page=0&pos=1&rtuid=2d890a2b9b004b4611783b5f93de557f https://mediabrama.com/uk/cp/619599836/n4p/37225/?q=573e58888172dd8bf90692c2bf02a31f&tmload=1739136408&ref=https%253A%252F%252Fprovse.te.ua%252F2015%252F08%252Fkak-boh-moh-pozvolyt-takomu-sluchytsya%252F&ref2=google.com&page=0&pos=2&rtuid=2d890a2b9b004b4611783b5f93de557f https://provse.te.ua/2025/02/the-sunday-times-yak-kyivskyy-kim-filbi-pronyk-u-komandu-zelenskoho/ https://provse.te.ua/2025/02/yak-u-ternopoli-bezkoshtovno-hotuiut-shkoliariv-vpo-do-nmt/ https://provse.te.ua/2025/02/v-odeskomu-natsionalnomu-khudozhnomu-muzei-vidkryvaietsia-vystavka-nebachena-syla-pro-nenasylnytskyy-sprotyv-ukraintsiv-v-okupatsii/ https://provse.te.ua/2025/02/ternopolianka-vtratyla-28-tysiach-hryven-cherez-shakhraysku-internet-propozytsiiu/ https://provse.te.ua/2025/02/8-liutoho-vidbudetsia-natsionalnyy-vidbir-na-yevrobachennia-2025/ https://provse.te.ua/2025/02/sbu-zatrymala-rosiyskykh-ahentiv-iaki-namahalys-pustyty-pid-ukis-vantazhnyy-potiah-na-odeshchyni/
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Домовились !
Були "учєнья".... пА вАронєжу.
ну тіпа як по бєлгороду кабами
.
а не на українські🤬
Але будо б краще, якби ракета полетіла, тільки трохи по нештатній траєкторії - в Москву. Ну або Орбану в Угорщину, це теж непогано.
чому ні? шось не летять...
Може на Куру вдучило Ліщиною?
--- Про це з посиланням на українських військових пише Forbes ---
А хіба не писали, що існуючі в Україні радари здатні засікти не саму ракету (бо та зависоко летить), а лише її 6 міні-ракет з самонаведенням, на які розділяється її бойова частина?
Вона ж відрізняється від балістики малої дальності лише роздільною "головкою", як у міжконтинентальних балістичних ракет. І саме тому нам її нічим збивати, бо вся ракета зависоко летить, а можна теоретично збити лише ті 6 частин, на які розділиться її "голова".
Чи у нас з'явились радари, які здатні її засікти аж над росією? Дивно, бо про ворожі ракети повідомляють, лише коли вони зайшли у наш повітряний простір, а до того пишуть лише про "пускові маневри" і "можливі пуски".
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/67a507990f365fc98d07225d/The-first-Oreshnik-strike-in-November-2024-/0x0.jpg?format=jpg&width=960
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Другий пуск Орешника, як повідомляється, не вдався, й не тільки позбавив киян і українських лідерів від довгого лякаючого ранку 06.02.3025 з перебуванням в укриттях. Але він також мав негативні наслідки і для кремля. Адже МБР-подібний «Орешник» з його контейнерами для ядерних боєзарядів куди страшніший, а ніж, власне, суто військовий ефект від його застосування в якості транспортного засобу доставки цих металічних болванок.
Громіздкий і неточний, «Орешник» - це наддорогий спосіб «завдати незначні руйнування», - "золота цегла, яка летить зверху, щоби впасти кому небудь на голову", сказав Reuters експерт із нерозповсюдження ЯЗ Джеффрі Льюїс. У цьому сенсі це зброя терору - пристрій, призначений для того, щоб налякати набагато більше людей, ніж поранити та вбити.
Але тепер, коли майже половина «Арєшніків» розбилася, не досягнувши своїх цілей, терористичні ракети з кожним днем стають все менш страхітливими."
Перший (і наразі - останній) "страйк" "Орешника" в листопаді 2024 року.
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/67a507990f365fc98d07225d/The-first-Oreshnik-strike-in-November-2024-/0x0.jpg?format=jpg&width=960
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це ж очевидно, навіть перший кокошнік не спрацював
для цензора то зайва інфа