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СМИ: Россияне попытались ударить по Украине "Орешником" второй раз, но тот не долетел

Россияне второй раз запускали Орешник но он упал на территории РФ

Россияне пытались снова атаковать Украину баллистической ракетой "Орешник", однако та упала на их территории.

Об этом со ссылкой на украинских военных пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попытка запуска была утром в четверг, а целью был выбран Киев.

Однако, по данным издания, "Орешник" во время полета вышел из строя и взорвался на российской земле.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

Также читайте: "Искандер-М", которым РФ ударила по Изюму, был выпущен с военного полигона в Ростовской области, - прокуратура

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам обломки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

Также Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине. Это произойдет во второй половине 2025 года.

Автор: 

ракеты (3618) россия (96216) баллистические ракеты (413)


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Топ комментарии
+75
Скажемо чесно, Господу добряче допомогли наші воїни-Герої та тероборонівці, поки зелена банда в повному складі поховалась хто по щілинах з мівіною, а хто по закордонах.
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07.02.2025 00:00 Ответить
+46
Господь береже Київ! В 22 був на волосині,але Господь зберіг!!!
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06.02.2025 23:51 Ответить
+34
Дуже хочеться , щоби всі їхні ,, орєшніки" падали на кацапські домівки ,
а не на українські🤬
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06.02.2025 23:56 Ответить
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Господь береже Київ! В 22 був на волосині,але Господь зберіг!!!
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06.02.2025 23:51 Ответить
По Воронєжу по звичці Орєшнік звізданув?
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06.02.2025 23:55 Ответить
Скажемо чесно, Господу добряче допомогли наші воїни-Герої та тероборонівці, поки зелена банда в повному складі поховалась хто по щілинах з мівіною, а хто по закордонах.
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07.02.2025 00:00 Ответить
Зелені потвори сиділи в бункері і обжиралися спиртним...
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07.02.2025 00:28 Ответить
А казали мівіною...
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07.02.2025 02:04 Ответить
+++
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07.02.2025 07:31 Ответить
Аоахамія спалив контору.
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07.02.2025 08:44 Ответить
ну один дзвонив президенту Ізраіля і питав, чи його Путін часом не убьет?
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07.02.2025 07:18 Ответить
мабуть закидались наркотою,
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07.02.2025 07:35 Ответить
Судячи з поведінки цих зеРигівських потвор, вони з неї не злазять!!
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07.02.2025 18:31 Ответить
тк що вони роблять, говорять і таке інше, то тільки піл наркотою, але це їх неее виправдовує,, це обьяжуюса обставина
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07.02.2025 20:49 Ответить
казали що їли суху мівіну!
а ти кажеш пили-бухали.....
тікали так швидко та далеко чи глибоко що у всіх Києвлян були продукти а уних ні
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07.02.2025 08:55 Ответить
Це ніхто не заперечує.Сам активну участь приймав,тому розумію як все було.Наші сили були просто смішні,в нас,по людських мірках,шансів не було.Тому я і стверджую що Господь зробив чудо,справжнє чудо.
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07.02.2025 07:37 Ответить
Ви всьо фрьоте, сам тартаров знаете скільки чеченців завалив?!?!
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07.02.2025 12:08 Ответить
Допомогли б ще більше якби винищити всю щурячу кодлу дєрьмакак на чолі з піськаграєм поки ті намагалися здати Україну
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07.02.2025 14:25 Ответить
Головне що твій сивочолий петьман з свинарчуками не ховались по щілинах та по закордонах.
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07.06.2025 07:34 Ответить
Ну як жеш, щоб зебот та не згадав сивочолого!
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07.06.2025 14:11 Ответить
Господь чи люди?
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07.02.2025 00:10 Ответить
Люди Господні.
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07.02.2025 00:11 Ответить
Там? 5а болотах? Нема.
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07.02.2025 00:35 Ответить
Самі люди не змогли вистояти у той час.Хто був там.той знає. Бог допоміг
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07.02.2025 09:09 Ответить
Це ваша справа вiрити чи нi, але НЕ БОГОХУЛЬСТВУЙТЕ!😠
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07.02.2025 07:29 Ответить
Дітям своїм розповідай, що робити
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07.02.2025 07:41 Ответить
Моя дитина вiруюча людина.🙏🙏🙏
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07.02.2025 08:05 Ответить
Віруйте, а іншим не вказуйте. Поки що віра це добровільна справа, принаймні в демократичних країнах.
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07.06.2025 14:14 Ответить
Не треба ****** Його.Те що третій рік немає зими,на яку так сподіваються вороги,для Вас не знак??? Те що така армада з перевагою в десятки раз з ганьбою пішла з Київщини це просто так???
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07.02.2025 07:46 Ответить
Що за кацапські антисемітські нарративи?Люди в більшості Його ігнорять або сміються з Нього,а коли приходить біда,Його ж звинувачують,бо Він повинен захистити!Кого,тих хто глумиться над Ним???Ви трохи задумайтесь
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07.02.2025 08:10 Ответить
🙏🙏🙏😊
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07.02.2025 08:06 Ответить
Який мамифаїновими спічками спалив російську танкову колону, яка поїхала його розіпʼяти.
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07.02.2025 08:41 Ответить
що за звичка нікчемна приплітати свої недолугі субьєктивні вірування, і "бога"? а минулі рази твій бог не беріг Київ, і Україну? коли в наступний раз прилетить і розібьє, що може, і людей повбиває , і наробить лиха - то вважати що .. що твій божок десь заснув, змучений, чи по потребі пішов, з мотузкою??
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07.02.2025 01:36 Ответить
Більшість тих хто обороняв Київ,відчули Божу допомогу.А тих хто не хоче цього розуміти,я не змушую ні до чого.Прийде час,і ми всі побачимо як воно було насправді
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07.02.2025 07:50 Ответить
Та бiльшисть Воiнiв на фронтi вiдчувають Божу допомогу та просять молитись за них. Багато вiдео е в Ютубi.
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07.02.2025 08:10 Ответить
Нас бомбив літак,і буквально на секунду раніше скинув першу бомбу,і другу на секунду пізніше.Як він схибив з такої маленької відстані???Висота ж була просто смішна.Отак Господь береже
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07.02.2025 08:18 Ответить
Хвала Господу! 🙏🙏🙏😊❤️
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07.02.2025 16:31 Ответить
А чого Бог винен захищати грішників та тих.хто глумиться над Ним?своїх Він береже.А решта-обрали Сатану-ну й маєте він нього.что маєте.Каятись та оставляти гріхи ніхто не збирається.а Бог повинен їх захищати чомусь..
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07.02.2025 09:14 Ответить
причмєлєна ти якесь ******* насправді і не християнське
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07.02.2025 14:28 Ответить
яких ще "грішників"? тебе? чи ти свята?
якось зовсім невибірково твій божок "береже" !

все що в тебе погане = то сатана винен? чи в тебе все завжди добре? а як бог не зберіг тебе від чогось - тому що що ??
а як щось добре в тебе - бог захистив і дав?? )) А може він взагалі про тебе ніц не знає і не відає! !
завтра на тебе ракета впаде! - то напевно тому що ти грішна, будемо знати!

взяла охрестила всіх грішниками1 ти суддя? хто тебе настановив - твій фантастичний бог? олію на тебе вилив? чи пальмовим віттям по плечам провів?

просто цікаве питання - як впаде ракета - то кацап винен, а як впаде осколок від зиття - але прямо на тебе - хт овинен? кого бог неправильно направив на збереження, чи нне направив правильно - щоб тебе. святої такої не стало?
але тобі ж байдуже на ці запитання! тиж навіть не будеш задумуватись над ними - бо фанатизм та недолугі вірування - то твоє все! все залежить від точки зору і твого бажання ж!

ти якусь маячню демагогічну настрочила!
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08.02.2025 00:57 Ответить
Не я "охрестила всех грішниками"-а Бог так сказал.Мы тоже были такими.как вы.но Бог очистил нас от грехов.дал силу побеждать грех.Да.мы святые.да.живем праведной жизнью.И на этой земле проживем счастливо и Вечность имеем.Но вы отказались.Здесь Бог нас хранит.потому что мы чтим Его.А если и заберет с земли-то это лучшее.что может быть.Мы перейдем в лучший мир. А ВЫ боитесь смерти.Потому что там-ад.И как бы вы не хорохорились сейчас.все равно когда то умрете.И предстанете на Божий суд.И вы не можете этому помешать.сколько б ни отрицали Бога.Против вашей воли-окажетесь там.Лучше покайтесь.пока есть время.Ваш гонор вам не поможет и не отменит существование Бога.Не будьте глупцом.
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10.02.2025 11:49 Ответить
"а Бог повинен їх захищати чомусь.." - може твому божку треба було вміти створювати світ, а не цей безлад, щякий в ньог ополучився!? недопрограміст якийсь, недоконструктор, недоінженер якийсь!
все його творіння йому "грішне"!!!
як може досконалий створити щось - грішне? чи мені зараз тут проповідь про Адама та Єву почнеш? непевно звірі та тварини теж грішні, що на їх голову кацапські ракети летять!??
десь бога непослухались!.. напевно він сказав їм траву їісти ,а леви почали мясо! хм. а корови.. чим завинили богу?
6000років твій бог нічого не може зробити, а по твоєму - не хоче -- бо "люди погані"...
при цьому ще ні одну погану не покарав, як має бути!

навчися ДУМАТИ, розмірковувати, критичне мислення підключи! що НІЧОГО ти не знаєш насправді! і знати нічого не можеш! все що ти "знаєш" - це тобі в дитинстві інформацію в мізки внедрили! - і це факт!

так що не приплітай до реальності свої вірування! тримай їх при собі!
бо щось так виходить, що саме всі віруючі "у богів" війни створюють!
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08.02.2025 01:04 Ответить
і ше одне! щось твій божок - по твоїй логіці виходить -= захищає кацапів, москальню! ніхт о з ними не може щось справитись! напевно, Українці грішніші за цих людожерів!! все вірно?
чи в тебе логіка однобока, і пофіг на наслідки з твоїх тверджень!?
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08.02.2025 01:10 Ответить
🙏🙏🙏😊
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07.02.2025 07:25 Ответить
На Бога надіятися звичайно добре. Жодних капіталовкладень непотрібно. Це так само як знести пам,ятник Павлову: зачепив тросом-і немає його. Деякі говорять "Навіщо нам цей пам,ятник, краще поставити пам,ятник Стусу" Вірно! Стус заслуговує, але ті, хто зносить пам,ятнил Павлову чогось не візмуться за встановлення памятника Стусу. Бо там багато роботи і мало піару. А тут роботи нуль, а піару вагон. Так і з ракетами. Чому за 3 роки активної війни ми так і не зуміли зробить нормальної ракети щоб крить Москву. Якраз в нас вироблялися ракети, якими СРСР лякав весь світ. Просрали все. Залишилась надія на Бога. Головне що дешево. А гроші на ракети можна розпилить. Що робиться вже 10 років війни з росією. Грошей на дорогі ракети немає. Залишився дешевий Бог.
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07.02.2025 11:31 Ответить
Ракета для обстрілу мацкви в нас є. Це ОТРК ГРОМ-2. Дальність польоту б/ч -1000 км (в варіанті для ЗСУ).
Від такої ракети могли постраждати масквічі. Тому зеленський закрив проект в серпні 2019 р.
Ще по москві може стріляти:
ОТРК КОРШУН ( перероблена Х-555) -2600 км
КР Блискавка -700 км
Всі ці проекти естрадний президент позакрвав. Безпека масквічєй його дійсно хвилює. На безпеку громадян України йому *****.
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07.02.2025 12:19 Ответить
А хто проти виробництва ракет?І не гнівіть Бога,Він допомагає там де людина безсила.Ви просто поняття не маєте про Нього,а беретесь давати поради
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07.02.2025 16:07 Ответить
та хватить вже свого бога згадувати!
"Він допомагає там де людина безсила" - людина? де його поміч тим мужчинам, которіх викрадають, фальсифікують "придатність", і насильно відпарвляють за смарагдові кольора вмирати?

а країна? от Україна безсила! де його допомога - де грім з неба і блискавки на москву, прямо в палаци путіна, париклад???

хватить тої релігійної трухи... найшовся тут той, хто має поняття "про Нього"!
Психатрів на вас всіх не хватає!
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08.02.2025 01:07 Ответить
https://provse.te.ua/wp-content/uploads/2015/08/PH2009121504625.jpg Видели ли вы, как дочь Билли Грэма участвовала в ток-шоу, посвященном событиям 11 сентября? На вопрос ведущей Джейн Клэйсон: "Как Бог мог позволить такому случиться?" Анна Грэм дала очень глубокий и проницательный ответ.

Она сказала: "Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?"

Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй О'Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место молитве,
и мы сказали: "Хорошо".

Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: "Не убивай", "Не кради" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"!).
И мы сказали "Хорошо".

Затем доктор Бенжамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, когда они плохо себя ведут,
потому что этим мы повредим их маленьким личностям - мы можем испортить их чувство собственного достоинства (сын доктора Спока покончил жизнь самоубийством). И мы сказали: "Он - специалист и знает, о чем говорит".
И так мы сказали: "Хорошо".

Потом кто-то сказал, что учителям и директорам нельзя наказывать наших детей. А администрации школ строго-настрого запретили своим преподавателям даже касаться провинившихся учеников, потому что им не нужна плохая реклама и уж тем более они не хотят отвечать за это перед судом (есть большая разница между наказанием и прикосновением, поркой, унижением, битьем и т.д.).
И мы сказали: "Хорошо".

Затем кто-то сказал: "Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям".
И мы сказали: "Хорошо". Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: "Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе".
И мы сказали: "Хорошо".

Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке.

Тогда кто-то сказал: "Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической
высокой оценкой красоты женского тела". И мы сказали: "Хорошо". Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.
И мы сказали: "Хорошо, у них есть свобода слова".

Затем индустрия развлечений сказала: "Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм".
И мы сказали: "Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе".

И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя. Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что "что посеешь, то и пожнешь".

Один молодой человек написал: "Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент".
Вот ответ: "Дорогой беспокоящийся студент, Меня не пускают в школы. Искренне твой, Бог".

Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.
Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия.
Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия.
Смешно, когда кто-то говорит "Я верю в Бога", но сам следует за сатаной, тоже, между прочим, "верящего" в Бога.
Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.
Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом, в котором говорится о Боге.
Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.

****

В продолжении темы….предлагаю вашему вниманию одну притчу о парикмахере:

Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге:
- Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли.
Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому лично я не верю в его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
- Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
- Как это так? - удивился парикмахер. - Один из них сейчас перед вами.
- Нет! - воскликнул клиент. - Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице.
- Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто люди сами ко мне не приходят.
- В том-то и дело! - подтвердил клиент. - И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданийhttps://provse.te.ua/2015/08/koho-omynut-sanktsiji/ https://provse.te.ua/2015/08/zahody-do-dnya-nezalezhnosti-ta-dnya-mista-u-ternopoli/ https://mediabrama.com/uk/cp/619517052/n4p/37225/?q=573e58888172dd8bf90692c2bf02a31f&tmload=1739136408&ref=https%253A%252F%252Fprovse.te.ua%252F2015%252F08%252Fkak-boh-moh-pozvolyt-takomu-sluchytsya%252F&ref2=google.com&page=0&pos=1&rtuid=2d890a2b9b004b4611783b5f93de557f https://mediabrama.com/uk/cp/619599836/n4p/37225/?q=573e58888172dd8bf90692c2bf02a31f&tmload=1739136408&ref=https%253A%252F%252Fprovse.te.ua%252F2015%252F08%252Fkak-boh-moh-pozvolyt-takomu-sluchytsya%252F&ref2=google.com&page=0&pos=2&rtuid=2d890a2b9b004b4611783b5f93de557f https://provse.te.ua/2025/02/the-sunday-times-yak-kyivskyy-kim-filbi-pronyk-u-komandu-zelenskoho/ https://provse.te.ua/2025/02/yak-u-ternopoli-bezkoshtovno-hotuiut-shkoliariv-vpo-do-nmt/ https://provse.te.ua/2025/02/v-odeskomu-natsionalnomu-khudozhnomu-muzei-vidkryvaietsia-vystavka-nebachena-syla-pro-nenasylnytskyy-sprotyv-ukraintsiv-v-okupatsii/ https://provse.te.ua/2025/02/ternopolianka-vtratyla-28-tysiach-hryven-cherez-shakhraysku-internet-propozytsiiu/ https://provse.te.ua/2025/02/8-liutoho-vidbudetsia-natsionalnyy-vidbir-na-yevrobachennia-2025/ https://provse.te.ua/2025/02/sbu-zatrymala-rosiyskykh-ahentiv-iaki-namahalys-pustyty-pid-ukis-vantazhnyy-potiah-na-odeshchyni/

https://provse.te.ua/2025/02/meshkantsia-rivnenshchyny-pershym-v-ukraini-pozbavyly-vodiyskykh-prav-cherez-neiavku-do-ttsk/ https://provse.te.ua/2025/02/sbu-vstanovyla-obstavyny-verbuvannia-terorysta-iakoho-spetssluzhby-rf-pidirvaly-u-budivli-ttsk-u-rivnomu/

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09.02.2025 23:35 Ответить
А был ли реальный запуск по Киеву или все таки простые "ракетные испытания/учения"? Ведь это все-таки полигон...
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06.02.2025 23:54 Ответить
Там источник информации - Кирилл Сазонов. Так себе источник для достоверности. В воздухе над Черным морем висели американские борта разведки. Если бы что было - уже бы сообщили как в первый раз.
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07.02.2025 00:00 Ответить
Ок!
Домовились !
Були "учєнья".... пА вАронєжу.
ну тіпа як по бєлгороду кабами

.
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07.02.2025 00:39 Ответить
та навіть ще не так. коли ракети дальної дії планують запускати, то сторони перед запуском повідомляють одна одну, що буде подібний запуск, щоб часом подібний запуск не сприйняли як атаку них. минулого разу цапи повідомили американців перед запуском свого кокошніка, що ті аж посольство своє в бункер відправили.
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07.02.2025 00:48 Ответить
И это тоже. Сейчас фейков - вагон и тележка. А люди даже не пытаются включать мышление.
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07.02.2025 01:28 Ответить
путіська вундер вафля обвафлілася, чекаєм такого ж від її хазяїна , чорти б його узяли одразу до пекла.
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06.02.2025 23:55 Ответить
Дуже хочеться , щоби всі їхні ,, орєшніки" падали на кацапські домівки ,
а не на українські🤬
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06.02.2025 23:56 Ответить
І не просто падали на голови так званих "цивільних рашистів", а й відправляли їх прямо в пекло. І чим більше, тим краще!!!
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07.02.2025 21:23 Ответить
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07.02.2025 00:01 Ответить
Оптимально було б, якби залетів у Китай.
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07.02.2025 00:02 Ответить
Вялічіє трохи здулось і розбилось. Мабуть знову не врахували кривизну Землі, як свого часу в Сирії.
Але будо б краще, якби ракета полетіла, тільки трохи по нештатній траєкторії - в Москву. Ну або Орбану в Угорщину, це теж непогано.
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07.02.2025 00:02 Ответить
так це наші ракети повинні на мокву летіти
чому ні? шось не летять...
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07.02.2025 03:53 Ответить
А чего мовчать речники нашого ппо? Був "рубеж" чи ні? Чи вже трампівські козли нам не надають інформацію?
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07.02.2025 00:07 Ответить
Я би почекав офіційних заяв.
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07.02.2025 00:07 Ответить
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07.02.2025 00:10 Ответить
Цапи, як завжди, обісрались
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07.02.2025 00:12 Ответить
Орешник виявився какашником
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07.02.2025 00:35 Ответить
им надо людей в страхе держать
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07.02.2025 00:38 Ответить
Сазонов - это ручной искперд Банковой! Все что от него исходит - это полный бред. Верить ему все равно что Арестовичу.
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07.02.2025 00:40 Ответить
Арєшнєг - Штатам попередження запуску - Штати попередження Україні - пуськ - ППО ЗСУ...
Може на Куру вдучило Ліщиною?
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07.02.2025 00:41 Ответить
хваленый орешник оказался мыльной бульбашкой
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07.02.2025 00:50 Ответить
Це таке нагнітання Forbes для найшвидших поступок #уйлу?

--- Про це з посиланням на українських військових пише Forbes ---

А хіба не писали, що існуючі в Україні радари здатні засікти не саму ракету (бо та зависоко летить), а лише її 6 міні-ракет з самонаведенням, на які розділяється її бойова частина?
Вона ж відрізняється від балістики малої дальності лише роздільною "головкою", як у міжконтинентальних балістичних ракет. І саме тому нам її нічим збивати, бо вся ракета зависоко летить, а можна теоретично збити лише ті 6 частин, на які розділиться її "голова".
Чи у нас з'явились радари, які здатні її засікти аж над росією? Дивно, бо про ворожі ракети повідомляють, лише коли вони зайшли у наш повітряний простір, а до того пишуть лише про "пускові маневри" і "можливі пуски".
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07.02.2025 00:51 Ответить
Перший (і наразі - останній) "страйк" "Орешника" в листопаді 2024 року.

https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/67a507990f365fc98d07225d/The-first-Oreshnik-strike-in-November-2024-/0x0.jpg?format=jpg&width=960

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07.02.2025 01:04 Ответить
@ "Зброя терору стає менш страхітливою, коли вона не працює

Другий пуск Орешника, як повідомляється, не вдався, й не тільки позбавив киян і українських лідерів від довгого лякаючого ранку 06.02.3025 з перебуванням в укриттях. Але він також мав негативні наслідки і для кремля. Адже МБР-подібний «Орешник» з його контейнерами для ядерних боєзарядів куди страшніший, а ніж, власне, суто військовий ефект від його застосування в якості транспортного засобу доставки цих металічних болванок.
Громіздкий і неточний, «Орешник» - це наддорогий спосіб «завдати незначні руйнування», - "золота цегла, яка летить зверху, щоби впасти кому небудь на голову", сказав Reuters експерт із нерозповсюдження ЯЗ Джеффрі Льюїс. У цьому сенсі це зброя терору - пристрій, призначений для того, щоб налякати набагато більше людей, ніж поранити та вбити.
Але тепер, коли майже половина «Арєшніків» розбилася, не досягнувши своїх цілей, терористичні ракети з кожним днем ​​стають все менш страхітливими."

Перший (і наразі - останній) "страйк" "Орешника" в листопаді 2024 року.

https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/67a507990f365fc98d07225d/The-first-Oreshnik-strike-in-November-2024-/0x0.jpg?format=jpg&width=960

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07.02.2025 01:15 Ответить
це не страйк, розділення не вдалось бо головки падають нерозведені, майже поряд, ще й палають!!! бо запізно розділення...

це ж очевидно, навіть перший кокошнік не спрацював
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07.02.2025 03:55 Ответить
Вони не палають. Це світло від іонізації повітря навколо боєголовки. При таких швидкостях падіння боєголовка розігрівається до такої температури, що навколо неї утворюється шар плазми, яка іонізує повітря. Враховуючи те, що боєголовка розміром із футбольний м'яч ніякої суттєвої шкоди це сяяння не несе. Фейверк).
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07.02.2025 04:23 Ответить
дякую, я знаю
для цензора то зайва інфа
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07.02.2025 04:27 Ответить
щодо розведення згодні?
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07.02.2025 04:39 Ответить
Цілком можливо. Враховуючи те, що радіус наведення розведених боєголовок мав би бути 100+ км, а вони всі посипались в радіусі 1 км, вірогідно, що розведення не спрацювало, а контейнер просто вигорів і вони посипались.
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07.02.2025 13:52 Ответить
Так і не несе! Ви бачили?
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07.02.2025 06:49 Ответить
В теорії вони мають лякати росіян свідків падіння
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07.02.2025 14:30 Ответить
То шофер орєшніка напився.
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07.02.2025 05:36 Ответить
Очень похоже на очередной вброс. Т.к. никаких координат, доказательств и т.п. - нет.
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07.02.2025 06:09 Ответить
Интересно, кто больше испугался, "весь мир", на который этот запуск был рассчитан или рашисты? Вопрос риторический, у особо одаренных будет ответ "всё идёт по плану"! В моск не придёт мысль, что *уйло мог туда ядерную боеголовку воткнуть.
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07.02.2025 09:03 Ответить
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07.02.2025 09:06 Ответить
Ніяк не зрозумію чому використовують невірну назу "Орєшнік." БОЯРИШНІК - ось яка вірна назва цієї ракети.
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07.02.2025 09:59 Ответить
Перезрів в польоті.
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07.02.2025 09:59 Ответить
А коли буде відповідня відповідь по Москві. Що? Абрамович не дає ?
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07.02.2025 10:01 Ответить
нема спокоя їбанутим
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07.02.2025 11:19 Ответить
Так був той "Орєшнік" чи ні? Якби він рвонув, хоч би і у рашці, були б якісь пруфи чи ні? Рашка могла це замовчати, зрозуміло: Воронежем більше, Воронежем меньше. Але є супутники, є дрони-розвідники, є зрештою мєстниє пігдоги з камерами у телефонах - такий вибух не міг не бути помічений! Чілішолі?
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07.02.2025 11:37 Ответить
Орешник не орешник, о ночью что-то сбивали зенитными ракетами, где-то над Кловским спуском.
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07.02.2025 12:20 Ответить
Віслюк орешнік не довіз.
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07.02.2025 19:57 Ответить
В Липецкой области упала "высокоточная" запущенная по Украине российская ракета.
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08.02.2025 23:14 Ответить
 
 