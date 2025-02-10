Си Цзиньпин поедет в Москву 9 мая, - росСМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию 9 мая 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - отметил российский дипломат.

Посол добавил, что Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Путина в Китай на торжества по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне в начале сентября.

В Китае пока информацию не комментировали.

