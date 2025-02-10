РУС
Си Цзиньпин поедет в Москву 9 мая, - росСМИ

Глава КНР Си Цзинпинь посетит Москву 9 мая 2025 года

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию 9 мая 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - отметил российский дипломат.

Посол добавил, что Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Путина в Китай на торжества по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне в начале сентября.

В Китае пока информацию не комментировали.

+12
Китай головний беніфіціар росУкр війни.
10.02.2025 09:23 Ответить
10.02.2025 09:23 Ответить
+12
10.02.2025 09:25 Ответить
10.02.2025 09:25 Ответить
+12
Бахнути б по тій трибуні з утирками - зразу світу легше стане
10.02.2025 09:30 Ответить
10.02.2025 09:30 Ответить
Китаи на пальцях показує з ким він
10.02.2025 09:23 Ответить
10.02.2025 09:23 Ответить
Так, Трамп кретини цього не розуміє, рашка й Китай вже договорились зробити з США утку по пекінські. І ослаблюючи Україну та ЄС він обрубує коріння, на якому стоять США
10.02.2025 09:26 Ответить
10.02.2025 09:26 Ответить
Там всі кретини, бо про тебе нічого не знають, поради давати нікому
10.02.2025 09:31 Ответить
10.02.2025 09:31 Ответить
ти навіть не здогадуєшся, наскільки багато кретинів привів трамп. це диверсія проти США яка звкінчиться громадянською війною та повним крахом для штатів.
10.02.2025 10:04 Ответить
10.02.2025 10:04 Ответить
Китай головний беніфіціар росУкр війни.
10.02.2025 09:23 Ответить
10.02.2025 09:23 Ответить
Лідора тягне до п.дора.
10.02.2025 09:29 Ответить
10.02.2025 09:29 Ответить
Ти точно знаєш навіщо він туди їде. Можливо ху...Лу ультиматум ставити, а парад це привід зустритися
10.02.2025 09:33 Ответить
10.02.2025 09:33 Ответить
чтобы поставить ультиматум не обязательно ехать
10.02.2025 12:09 Ответить
10.02.2025 12:09 Ответить
10.02.2025 09:24 Ответить
10.02.2025 09:24 Ответить
10.02.2025 09:25 Ответить
10.02.2025 09:25 Ответить
Во-первых, и путлеру и китаёзе нужно дожить ещё до мая, а это будет очень не просто, а

во-вторых, парад будет проходить в Курске и проводить его будут украинские героические воины,

так что, засранцы, запасайтесь памперсами и туалетной бумагой, будет вам парад але!
10.02.2025 09:26 Ответить
10.02.2025 09:26 Ответить
як би це було б добре ...Ваші слова та до Бога , в цьому році !!!
10.02.2025 09:45 Ответить
10.02.2025 09:45 Ответить
Каким боком рашка временно путлера к Победе 1945 года пилять 3 Украинских фронта, 2 белорусских как звали победу каким боком Москва до этого не ясно русская армия это было РОА Власова, ни одного фронта армии русской в СССР не было.. и нате эти выбл#дки себе По обеду всего СССР приписали *****
10.02.2025 09:55 Ответить
10.02.2025 09:55 Ответить
чотири українських, пане!
10.02.2025 10:15 Ответить
10.02.2025 10:15 Ответить
Бахнути б по тій трибуні з утирками - зразу світу легше стане
10.02.2025 09:30 Ответить
10.02.2025 09:30 Ответить
Тим більше, там ще й Орбан із Фіцо будуть...
10.02.2025 09:34 Ответить
10.02.2025 09:34 Ответить
Сподіваєшся що парад буде не в бункері
10.02.2025 09:35 Ответить
10.02.2025 09:35 Ответить
Треба готувать бпла.З початку травня кожного дня хоч десяток посилать в сторону маскви.Нехай навіть всі зібьють,але свято побєдобєсія їм попсують точно.
10.02.2025 09:32 Ответить
10.02.2025 09:32 Ответить
А шо, у Реймсі чи у Карлсхорсте були кітайці?
Судячи з того кто зараз туди їздить у ту клоаку на 9 травня то і у Реймсі і у Карлсхорсте документи підписували і кітайці і північні корейці і Буркіна Фасо з Берегом Слонячій Кістки і навіть Гондурас.
10.02.2025 09:38 Ответить
10.02.2025 09:38 Ответить
"...20 млн гривень за приземлення на Червоній площі 9 травня 2023 року: оголошено конкурс для українських виробників БПЛА..." - цікаво, в цьому році конкурс буде?
10.02.2025 09:39 Ответить
10.02.2025 09:39 Ответить
Дам деду за пабеду )
10.02.2025 09:47 Ответить
10.02.2025 09:47 Ответить
Сі Цзіньпінь, як власник росії, прийматиме доповідь путіна
і парад з порепаних Т-34.
10.02.2025 09:48 Ответить
10.02.2025 09:48 Ответить
...одного чи двох?
10.02.2025 12:18 Ответить
10.02.2025 12:18 Ответить
Вот что он там хочет увидеть?
10.02.2025 09:56 Ответить
10.02.2025 09:56 Ответить
кого там китай переміг?
якби не американці....ще одні перемагуни!
пдари як і кацапи
10.02.2025 09:59 Ответить
10.02.2025 09:59 Ответить
От би ******* Тамагавком по цьому параду.
10.02.2025 10:03 Ответить
10.02.2025 10:03 Ответить
Эфиопия будет?
Помню до сих пор, как Леонид Ильич, вручая орден Дружбы народов, тепло, по братски, обращался к их лидеру: "Товарищ Мингисту"
10.02.2025 10:23 Ответить
10.02.2025 10:23 Ответить
Хозяин с инспекцией приедет.
10.02.2025 10:58 Ответить
10.02.2025 10:58 Ответить
К 9 мая ВСУ принесут подарок в 1 млн демилитаризированных нациков!
10.02.2025 23:38 Ответить
10.02.2025 23:38 Ответить
 
 