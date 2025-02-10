Си Цзиньпин поедет в Москву 9 мая, - росСМИ
Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию 9 мая 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - отметил российский дипломат.
Посол добавил, что Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Путина в Китай на торжества по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне в начале сентября.
В Китае пока информацию не комментировали.
во-вторых, парад будет проходить в Курске и проводить его будут украинские героические воины,
так что, засранцы, запасайтесь памперсами и туалетной бумагой, будет вам парад але!
выбл#дкисебе По обеду всего СССР приписали *****
Судячи з того кто зараз туди їздить у ту клоаку на 9 травня то і у Реймсі і у Карлсхорсте документи підписували і кітайці і північні корейці і Буркіна Фасо з Берегом Слонячій Кістки і навіть Гондурас.
і парад з порепаних Т-34.
якби не американці....ще одні перемагуни!
пдари як і кацапи
Помню до сих пор, как Леонид Ильич, вручая орден Дружбы народов, тепло, по братски, обращался к их лидеру: "Товарищ Мингисту"