РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7764 посетителя онлайн
Новости
2 383 8

Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности

Александр Визир предстанет перед судом за фиктивное бронирование

Перед судом предстанет бывший чиновник Фонда госимущества Александр Визир.

Об этом пишет РКБ-Украина со ссылкой на сообщение областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области. В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату", - говорится в материалах прокуратуры.

Судитимуть експосадовця ФДМУ Візіра

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Еще в начале 2024 года Министерство энергетики выдало поручение энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.

По данным СМИ, Визир является основным бизнес-партнером семьи Татьяны Крупы в бизнесе по возобновляемой энергетике.

До 2019 года был официальным помощником депутата БПП Игоря Кононенко, которого называли "смотрящим за энергетикой" во времена президентства Петра Порошенко.

Автор: 

Визир Александр (10) суд (25238) ФГИУ (665)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз сам великий визирь - вор, нам, простым смертным, и аллах велел!
(В. Дорошевич, "Сказки и легенды")
показать весь комментарий
10.02.2025 09:31 Ответить
А коли почнуть судити суддів та прокурорів за фіктивні інвалідності? Вони теж пооформляли собі пенсії і незаконно отримували гроші.
показать весь комментарий
10.02.2025 09:38 Ответить
"... не на часі..."
показать весь комментарий
10.02.2025 09:47 Ответить
"За даними ЗМІ, Візір є основним бізнес-партнером родини Тетяни Крупи в бізнесі з відновлюваної енергетики..." - невже на МСЕК грошенят не вистачило?
показать весь комментарий
10.02.2025 09:42 Ответить
Мало того, что фиктивная бронь, так еще и зп получал )) ох и чепуш )
показать весь комментарий
10.02.2025 10:33 Ответить
Таких «заброньованих» по Україні, ТИСЯЧІ!
Шмигаль, з групою осіб, це знають бо вони ж числяться Урядом в Україні, але ж вони німі і немічні, та й інвалідність ….
Головне, щоб записи були у Трудовій для пенсій, а то що їх робота ніяка на посадах, то таке….
Особливі умови роботи у них, під час сидіння задом ,згідно Регламенту КМУ і кругова порука!!??
показать весь комментарий
10.02.2025 10:43 Ответить
«РБК-Україна» - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ кацапського медіахолдингу РБК (скорочення від «РосБізнесКонсалтинг»), але 2010 року агенція «РБК-Україна» вийшла зі складу кацапського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосипа Пінтуса.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:44 Ответить
 
 