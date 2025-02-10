Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности
Перед судом предстанет бывший чиновник Фонда госимущества Александр Визир.
Об этом пишет РКБ-Украина со ссылкой на сообщение областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области. В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату", - говорится в материалах прокуратуры.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Еще в начале 2024 года Министерство энергетики выдало поручение энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.
По данным СМИ, Визир является основным бизнес-партнером семьи Татьяны Крупы в бизнесе по возобновляемой энергетике.
До 2019 года был официальным помощником депутата БПП Игоря Кононенко, которого называли "смотрящим за энергетикой" во времена президентства Петра Порошенко.
Шмигаль, з групою осіб, це знають бо вони ж числяться Урядом в Україні, але ж вони німі і немічні, та й інвалідність ….
Головне, щоб записи були у Трудовій для пенсій, а то що їх робота ніяка на посадах, то таке….
Особливі умови роботи у них, під час сидіння задом ,згідно Регламенту КМУ і кругова порука!!??