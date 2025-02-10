Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности

Перед судом предстанет бывший чиновник Фонда госимущества Александр Визир.

Об этом пишет РКБ-Украина со ссылкой на сообщение областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области. В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату", - говорится в материалах прокуратуры.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Еще в начале 2024 года Министерство энергетики выдало поручение энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.

По данным СМИ, Визир является основным бизнес-партнером семьи Татьяны Крупы в бизнесе по возобновляемой энергетике.

До 2019 года был официальным помощником депутата БПП Игоря Кононенко, которого называли "смотрящим за энергетикой" во времена президентства Петра Порошенко.