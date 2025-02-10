РУС
Новости
Последствия вражеского удара ФАБом по густонаселенной жилой застройке Краматорска. ФОТОрепортаж

Поздно вечером 9 февраля 2025 года войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области, используя ФАБ-500 с управляемым модулем.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрел попала густонаселенная жилая застройка.

Сейчас на месте удара работают специалисты коммунальных служб и управляющей компании, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Последствия вражеского удара

"Пострадали девять человек. Один человек - погиб.

Повреждения различной степени получили 7 частных домов, многоквартирные дома, амбулатория семейной медицины, образовательное учреждение, объекты торговли и т.д.", - отметил Гончаренко.

Наслідки удару фабом по Краматорську
Осмотр места происшествия продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью ударил по Краматорску: 1 погибший, 9 раненых.

