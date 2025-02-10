Враг ночью ударил по Краматорску: 1 погибший, 9 раненых
Ночью 10 февраля россияне ударили по гражданской инфраструктуре Краматорска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"1 погибший, 9 раненых - последствия ночного удара по гражданской инфраструктуре Краматорска.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают все соответствующие коммунальные службы", - говорится в сообщении.
