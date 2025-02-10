РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7773 посетителя онлайн
Новости
1 034 0

Враг ночью ударил по Краматорску: 1 погибший, 9 раненых

Краматорск обстрелы 10 февраля

Ночью 10 февраля россияне ударили по гражданской инфраструктуре Краматорска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"1 погибший, 9 раненых - последствия ночного удара по гражданской инфраструктуре Краматорска.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают все соответствующие коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Как минимум 6 человек ранены в результате обстрелов Донетчины, - ОВА

Автор: 

Краматорськ (2399) обстрел (29627) Донецкая область (10819) Краматорский район (708)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 