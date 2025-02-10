Сотрудники ФСИН получили указание жестоко обращаться с украинскими заключенными, - Wall Street Journal

С начала полномасштабного вторжения России в Украину руководящие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сообщили "высшим охранникам", что "не будет никаких ограничений против насилия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на трех бывших сотрудников ФСИН.

Экс-сотрудники Федеральной службы рассказали, "как Россия планировала и осуществляла то, что следователи ООН описали как широкомасштабные и систематические пытки". Отмечается, что их рассказы были подкреплены официальными документами, интервью с украинскими заключенными и человеком, который помог российским работникам ФСИН покинуть Россию

По версии WSJ, генерал-майор Игорь Потапенко, который был начальником управления ФСИН в Петербурге и Ленинградской области, а с ноября 2024 года занимает должность вице-губернатора Петербурга, "собрал спецназ своей службы в региональном штабе", чтобы рассказать о системе, которая "была разработана для пленных украинцев".

"Обычные правила не будут применяться, сказал он им, никаких ограничений против насилия не будет. Нательные камеры, обязательные в российской тюремной системе, могли быть отключены", - говорится в публикации.

По данным WSJ, аналогичные инструкции получили подразделения ФСИН в других регионах, что привело к трем годам "беспощадных и жестоких пыток" украинских заключенных. Охранники применяли электрошокеры и избивали заключенных, чтобы нанести максимальный вред, отказывая в медицинской помощи, чтобы позволить появиться гангрене, которая может привести к ампутации, утверждается в расследовании.

Издание обратилось за комментариями в ФСИН, однако ответа не получило.

Свои источники издание обозначает как двух сотрудников спецназа и медика, которые вошли в программу защиты свидетелей после дачи показаний следователям Международного уголовного суда.

Два офицера спецназа заявили, что уволились с тюремной службы до того, как их заставили заниматься пытками, но поддерживали связь со своими коллегами, которые остались в России, говорится в статье.

Представитель Кремля заявил WSJ, что российские и украинские омбудсмены, которые контролируют обращение с заключенными, поддерживают связь между собой, а выводы об условиях содержания в российских тюрьмах необоснованны.

"Нужно рассматривать отдельные случаи", - сказал он изданию.

Напомним, ранее член независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф заявил, что пытки россиянами украинских пленных осуществляется в рамках скоординированной государственной политики.