Сотрудники ФСИН получили указание жестоко обращаться с украинскими заключенными, - Wall Street Journal

В россии разрешили пытать украинских пленных

С начала полномасштабного вторжения России в Украину руководящие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сообщили "высшим охранникам", что "не будет никаких ограничений против насилия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на трех бывших сотрудников ФСИН.

Экс-сотрудники Федеральной службы рассказали, "как Россия планировала и осуществляла то, что следователи ООН описали как широкомасштабные и систематические пытки". Отмечается, что их рассказы были подкреплены официальными документами, интервью с украинскими заключенными и человеком, который помог российским работникам ФСИН покинуть Россию

По версии WSJ, генерал-майор Игорь Потапенко, который был начальником управления ФСИН в Петербурге и Ленинградской области, а с ноября 2024 года занимает должность вице-губернатора Петербурга, "собрал спецназ своей службы в региональном штабе", чтобы рассказать о системе, которая "была разработана для пленных украинцев".

"Обычные правила не будут применяться, сказал он им, никаких ограничений против насилия не будет. Нательные камеры, обязательные в российской тюремной системе, могли быть отключены", - говорится в публикации.

По данным WSJ, аналогичные инструкции получили подразделения ФСИН в других регионах, что привело к трем годам "беспощадных и жестоких пыток" украинских заключенных. Охранники применяли электрошокеры и избивали заключенных, чтобы нанести максимальный вред, отказывая в медицинской помощи, чтобы позволить появиться гангрене, которая может привести к ампутации, утверждается в расследовании.

Читайте: В ООН рассказали о пытках над пленными украинцами: избиение, лишение сна, сексуальное насилие

Издание обратилось за комментариями в ФСИН, однако ответа не получило.

Свои источники издание обозначает как двух сотрудников спецназа и медика, которые вошли в программу защиты свидетелей после дачи показаний следователям Международного уголовного суда.

Два офицера спецназа заявили, что уволились с тюремной службы до того, как их заставили заниматься пытками, но поддерживали связь со своими коллегами, которые остались в России, говорится в статье.

Также читайте: Россияне не лечат тяжелораненых пленных их необходимо возвращать срочно - Лубинец

Представитель Кремля заявил WSJ, что российские и украинские омбудсмены, которые контролируют обращение с заключенными, поддерживают связь между собой, а выводы об условиях содержания в российских тюрьмах необоснованны.

"Нужно рассматривать отдельные случаи", - сказал он изданию.

Напомним, ранее член независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф заявил, что пытки россиянами украинских пленных осуществляется в рамках скоординированной государственной политики.

пытки (870) россия (97281) пленные (2227)
Топ комментарии
+18
Фсін-путінське гестапо.Кати відомі.Не так давно у Донецьку підірвали підра який керував вбивством азовців в Оленівці.Справа честі для СБУ і Гур знищить сволоту любим способом.
10.02.2025 11:13 Ответить
+17
Як спить Бубочка після " евакуації" азовців!?....
Він має гнити, як царь Ірод і живим на куски розпадатися!...
10.02.2025 11:15 Ответить
+14
скоти, одним словом рашисти.
10.02.2025 11:07 Ответить
скоти, одним словом рашисти.
10.02.2025 11:07 Ответить
Фсін-путінське гестапо.Кати відомі.Не так давно у Донецьку підірвали підра який керував вбивством азовців в Оленівці.Справа честі для СБУ і Гур знищить сволоту любим способом.
10.02.2025 11:13 Ответить
гестапо ,,відпочива" в порівнянні з рашистською падалью! Вони не катували задля задоволення!
10.02.2025 12:18 Ответить
Каждого ветухая не поймаешь а вот начальников тюрем можно и обнулить..
10.02.2025 11:14 Ответить
Як спить Бубочка після " евакуації" азовців!?....
Він має гнити, як царь Ірод і живим на куски розпадатися!...
10.02.2025 11:15 Ответить
💯
10.02.2025 11:17 Ответить
а якщо це тричі вимовити перед сном, укусити лапу від курки та положити її під подушку на ранок так воно све ї трапиться
10.02.2025 11:23 Ответить
Ніяке це не ФСВП. Це ФСІН. Це я ГУЛАГ і НКВД. Українською не перекладається.
10.02.2025 11:20 Ответить
@уйло під час навчання у інституті кдб (1985-1986) пройшов поглиблену підготовку за спеціалізацією "діяльність розвід- та спецслужб німчечини, у тому числі гітлеровської німеччини"
@уйло з огляду на набуту спецпідготовку та практику у дрездені (німеччина) у своїй діяльності повністю копією гітлера, перетворив фсб та вертухаїв на фашистські сс та сд - такі самі людожери та вбивці
10.02.2025 11:21 Ответить
Совковий гулаг повертається.
10.02.2025 11:26 Ответить
Та ні, гулаг поки що там, але якщо хлопці які повинні допомагати тим хто бʼється відчайдушно на фронті один проти пʼятьох, ховаються під жіночою спідницею, а жінки- дурепи, які верещать не чіпайте наших «мальчіков», тіпа вони не хочуть помирати, будуть далі робити цю дурню, то гулаг прийде на всю Україну. Та ні, насправді прийде не просто гулаг, а справжне пекло. І ось тоді всі ми по справжнєму зрозуміємо що таке братська «любов». І це може бути, якщо не відкинемо цю вселенську дурню від себе і якщо далі будемо співчувати «мальчікам», які верещать як дівчата. Потрібно засуджувати таку поведінку. Це то що ми можемо і повинні зробити всі і зараз. Якщо не бажаємо щоб гулаг прийшов і знищив всіх нас.
10.02.2025 23:50 Ответить
Щось коряво написав, але сенс сподіваюсь зрозумілий.
10.02.2025 23:51 Ответить
Хто про що, а подоляцьких бот про "ухилянтів".
11.02.2025 00:41 Ответить
Я розумію що фсб-шним ботам своє триндіти.
А зелену кодлу включно з Подоляком та іншими гнідами до мене тулити кремлівсько-гебельсковська пропаганда.
11.02.2025 00:54 Ответить
КонцТабори ГУЛАГУ 2 на московії, відновив воєнний злочинець прутін, ще з 2014 року!!
А Світові борці за Мир тамПрава Людини, оті з ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, ЄС та ще, сотня усіляких їм подібних назв, борців за Права Людини, тихо чи мовчки, пишуть під кроватями свої нікчемні резолюції прутіну, а потім, отримують «дивні грошові надходження» від «невідомих» меценатів ФСБ з московії!!
А в концТаборах ГУЛАГУ2 на московщині, щоденно убивають Українців!
Оленівська трагедія та катівні Ізоляції, не на часі, це ще не червона лінія, для нового гітлера з московщини??
10.02.2025 11:31 Ответить
Це лікується безпілотником по адмінбудівлі під час наради.
10.02.2025 17:10 Ответить
В чому проблема? Потрібно діяти дзеркально.
Якщо не ******* - то вода і сухарі.
А кинути сухпай в камеру- і самі себе **********.
10.02.2025 22:52 Ответить
Хто сьогодні має нести відповідальність за звірства Московії проти українців (які перевершують злочини німецького гестапо, середньовічних та стародавніх китайців, середньоазійців й т.п.)? США й англо-французи. Ні перші, ні другі, ні треті такого не влаштовували, вони просто покривали Московію з усіх сил і засобів, принаймні з 1776 року по цей день (нині місце англійців заступили німці).
11.02.2025 07:03 Ответить
 
 