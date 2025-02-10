Силы Обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и возле Кругленького. Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов, - DeepState

Силы обороны восстановили положение в двух населенных пунктах Донецкой области и возле Кругленького в Курской области. Враг тоже имеет продвижение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны восстановили положение в Даченском (Покровский район Донецкой области), Водяном Втором (Краматорский район Донецкой области) и возле Кругленького (Курская область). Враг продвинулся возле Дачного (Покровский район Донецкой области), Малиновки (Покровский район Донецкой области) и Никольского (Курская область)", - говорится в сообщении.

