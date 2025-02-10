Силы Обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и возле Кругленького. Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов, - DeepState
Силы обороны восстановили положение в двух населенных пунктах Донецкой области и возле Кругленького в Курской области. Враг тоже имеет продвижение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Карта обновлена. Силы Обороны восстановили положение в Даченском (Покровский район Донецкой области), Водяном Втором (Краматорский район Донецкой области) и возле Кругленького (Курская область). Враг продвинулся возле Дачного (Покровский район Донецкой области), Малиновки (Покровский район Донецкой области) и Никольского (Курская область)", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все інше - нормально.