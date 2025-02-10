РУС
Новости
5 938 2

Силы Обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и возле Кругленького. Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов, - DeepState

Даченское карта

Силы обороны восстановили положение в двух населенных пунктах Донецкой области и возле Кругленького в Курской области. Враг тоже имеет продвижение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны восстановили положение в Даченском (Покровский район Донецкой области), Водяном Втором (Краматорский район Донецкой области) и возле Кругленького (Курская область). Враг продвинулся возле Дачного (Покровский район Донецкой области), Малиновки (Покровский район Донецкой области) и Никольского (Курская область)", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Курщине за сутки отражено 28 вражеских атак, войска РФ концентрируют усилия вблизи Константинополя на Новопавловском направлении, - Генштаб

Даченське карта
Даченское

Водяне Друге карта
Водяное Второе

Кругленьке карта
Кругленькое

Дачне карта
Дачное

Малинівка карта
Малиновка

Микільське карта

 

Донецкая область (10819) Курск (1187) Краматорский район (708) Покровский район (1007) Водяное 2-е (3) Малиновка (14) Дачное (19) Даченское (8) война в Украине (6200)
З поганого - фактично перерізана рокада Костянтинівка-Покровськ.
Все інше - нормально.
10.02.2025 11:47 Ответить
Добре!
11.02.2025 08:42 Ответить
 
 