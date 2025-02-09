На Курщине за сутки отражено 28 вражеских атак, войска РФ концентрируют усилия вблизи Константинополя на Новопавловском направлении, - Генштаб
В общей сложности, за минувшие сутки, 8 февраля 2025 года, на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудар, в частности, сбросил 147 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 127 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2856 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большие Проходы, Липцы, Марково, Дружковка, Константиновка, Васильевка, Гришино, Багатыр, Разлив, Гуляйполе, Новодаровка, Новополье, Ольговское, Степногорск, Марьевка.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава и техники, трем артиллерийским средствам, а также двум радиолокационным станциям российских захватчиков.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, самолет, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед в направлениях Нового, Колодязев, Новоегоровки и Ямполовки.
На Сиверском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Крымского и Торецка.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Также отмечается, что на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак позиций наших войск, усилия концентрировали вблизи Константинополя.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Новополя.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
Обстановка на Севере
"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных удара, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
У районі н.п. Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Запоріжжя та Андріївка точаться важкі бої.
На низці ділянок ЗСУ за підтримки бронетехніки контратакують.
В Торецьку, незважаючи на офіційну заяву російської сторони про повне захоплення міста, бої йдуть на південно-західній (район Забалка), західній та північній околицях, у тому числі в районі шахти «Торецька» та населеного пункту Кримське.
На жаль, у Торецьку зберігається негативна тенденція, яка, у разі реального повного заняття міста силами противника, дозволить останнім розпочати атаки на лівий фланг зі сходу, з району лісопосадки на західній околиці Торецька.
На північному фланзі Куп'янського напрямку противник продовжує атакувати у районі н.п. Західне, включаючи лісопосадки на південь і на захід, штурмує центральну частину н.п. Дворічна і робить спроби закріпитися у забудові на південній околиці урочища Дворічна."