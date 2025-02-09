Общие боевые потери РФ с начала войны - около 849 320 человек (+1460 за сутки), 370 самолетов, 9992 танка, 22 844 артсистемы, 20 797 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 849 320 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава / personnel - около / about 849 320 (+1460) человек / persons,
танков / tanks - 9992 (+11) единицы / units,
боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 20 797 (+20) единиц / units,
артиллерийских систем / artillery systems - 22 844 (+24) единицы / units,
РСЗО / MLRS - 1273 (+0) единицы / units,
средств ПВО / зенитны[ систем - 1056 (+0) единиц / units,
самолетов / aircraft - 370 (+1) единиц / units,
вертолетов / helicopters - 331 (+0) единица / units,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 24 486 (+83) единиц / units,
крылатых ракет / cruise missiles - 3054 (+0) единицы / units,
кораблей / катеров / warships / boats - 28 (+0) единиц / units,
подводных лодок / submarines - 1 (+0) единица / unit,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 36 529 (+127) единиц / units,
специальной техники / special equipment - 3739 (+1) единиц / units.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
10 тис чумардосів - лютий на сьогодні
10 тис танчиків, але не сьогодні, а як хотілося - дефіцит
надеюсь за сегодня сгорят 8 бронегробов, чтобы завтра утром отметить супер-пупер-юбилей по танкам... ну сегодня тоже мини-юбилейчик по пепелацам порадовал
"Ціна війни, для тих, хто в ній загинув, дорівнює нулю, помноженому на безкінечність...".