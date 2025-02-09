РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 849 320 человек (+1460 за сутки), 370 самолетов, 9992 танка, 22 844 артсистемы, 20 797 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

дрон дикие шершни уничтожил вражескую бронемашину

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 849 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава / personnel - около / about 849 320 (+1460) человек / persons,

танков / tanks - 9992 (+11) единицы / units,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 20 797 (+20) единиц / units,

артиллерийских систем / artillery systems - 22 844 (+24) единицы / units,

РСЗО / MLRS - 1273 (+0) единицы / units,

средств ПВО / зенитны[ систем - 1056 (+0) единиц / units,

самолетов / aircraft - 370 (+1) единиц / units,

вертолетов / helicopters - 331 (+0) единица / units,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 24 486 (+83) единиц / units,

крылатых ракет / cruise missiles - 3054 (+0) единицы / units,

кораблей / катеров / warships / boats - 28 (+0) единиц / units,

подводных лодок / submarines - 1 (+0) единица / unit,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 36 529 (+127) единиц / units,

специальной техники / special equipment - 3739 (+1) единиц / units.

Смотрите также: Обугленное железо: военные показали остатки сбитого под Торецком вражеского Су-25. ВИДЕО

ліквідація

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

09.02.2025 09:14 Ответить
Восени 2024 року російська служба ВВС з'ясувала, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у боях за Вугледар, зазнала катастрофічних втрат. З 3 тисяч військовослужбовців, які перебували в бригаді на момент вторгнення, 2,4 тисячі загинули або отримали поранення - це 80% особового складу.
09.02.2025 09:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.02.2025 09:16 Ответить
Сухарь і додаткові дві сотні від пухляша - стабільність.
10 тис чумардосів - лютий на сьогодні
10 тис танчиків, але не сьогодні, а як хотілося - дефіцит
09.02.2025 08:13 Ответить
Вже мабуть треба додати графу: «бойових віслюків»😉.
09.02.2025 08:40 Ответить
Зірвали з язика.
09.02.2025 09:14 Ответить
тваринку жалко....
09.02.2025 09:27 Ответить
09.02.2025 09:14 Ответить
Андрофаги.
09.02.2025 13:54 Ответить

надеюсь за сегодня сгорят 8 бронегробов, чтобы завтра утром отметить супер-пупер-юбилей по танкам... ну сегодня тоже мини-юбилейчик по пепелацам порадовал
09.02.2025 09:15 Ответить
Восени 2024 року російська служба ВВС з'ясувала, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у боях за Вугледар, зазнала катастрофічних втрат. З 3 тисяч військовослужбовців, які перебували в бригаді на момент вторгнення, 2,4 тисячі загинули або отримали поранення - це 80% особового складу.
09.02.2025 09:16 Ответить
Зате отримали від Путіна почесне звання - "Курская"...
"Ціна війни, для тих, хто в ній загинув, дорівнює нулю, помноженому на безкінечність...".
09.02.2025 09:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.02.2025 09:16 Ответить
І літачок!!! 💛💙
09.02.2025 12:23 Ответить
 
 