Общие боевые потери РФ с начала войны - около 849 320 человек (+1460 за сутки), 370 самолетов, 9992 танка, 22 844 артсистемы, 20 797 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 849 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава / personnel - около / about 849 320 (+1460) человек / persons,

танков / tanks - 9992 (+11) единицы / units,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 20 797 (+20) единиц / units,

артиллерийских систем / artillery systems - 22 844 (+24) единицы / units,

РСЗО / MLRS - 1273 (+0) единицы / units,

средств ПВО / зенитны[ систем - 1056 (+0) единиц / units,

самолетов / aircraft - 370 (+1) единиц / units,

вертолетов / helicopters - 331 (+0) единица / units,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 24 486 (+83) единиц / units,

крылатых ракет / cruise missiles - 3054 (+0) единицы / units,

кораблей / катеров / warships / boats - 28 (+0) единиц / units,

подводных лодок / submarines - 1 (+0) единица / unit,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 36 529 (+127) единиц / units,

специальной техники / special equipment - 3739 (+1) единиц / units.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.