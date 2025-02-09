Обугленное железо: военные показали остатки сбитого под Торецком вражеского Су-25. ВИДЕО

Украинские защитники показали кадры уничтоженного в небе над Бахмутщиной российского Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это обугленное железо.

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.

"Обугленное железо - все, что осталось от российской "сушки", - отметили военные.

Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.

"Фирменная "зетка", которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться", - заявили защитники.

Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.

