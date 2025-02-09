РУС
Обугленное железо: военные показали остатки сбитого под Торецком вражеского Су-25. ВИДЕО

Украинские защитники показали кадры уничтоженного в небе над Бахмутщиной российского Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это обугленное железо.

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.

"Обугленное железо - все, что осталось от российской "сушки", - отметили военные.

Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.

"Фирменная "зетка", которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться", - заявили защитники.

Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.

Смотрите также: Сегодня российский СУ-25 сбил стрелок-зенитчик из Ривненской области Павел Жалко. ФОТО

самолет уничтожение 28 отдельная механизированная бригада война в Украине
09.02.2025 00:23 Ответить
А "літун" утік? Бо там кацапи пошукову групу висадили з вертольота, і залишили на місці падіння... Значить, вижив, падлюка, і десь сховався...
09.02.2025 00:19 Ответить
..вище є відео... пуск ПЗРК по парі Су-25... які йдуть на ПМВ. Там стовідсотково кацап не встиг катапультуватися... Дуже низько ...і якщо ракета влучила у двигун... ШАНСІВ НУЛЬ!
09.02.2025 01:11 Ответить
Здоров'я літуну, всім росіянцям тримайтесь там, харошего настроєнія.
09.02.2025 00:17 Ответить
А "літун" утік? Бо там кацапи пошукову групу висадили з вертольота, і залишили на місці падіння... Значить, вижив, падлюка, і десь сховався...
09.02.2025 00:19 Ответить
..вище є відео... пуск ПЗРК по парі Су-25... які йдуть на ПМВ. Там стовідсотково кацап не встиг катапультуватися... Дуже низько ...і якщо ракета влучила у двигун... ШАНСІВ НУЛЬ!
09.02.2025 01:11 Ответить
то крісло с землі працює
низько...
09.02.2025 03:29 Ответить
Я написав, що я бачив... Правда, написав не в цій темі... Що момент влучання - "за кадром". Тому не відомо, чи було катапультування. В момент падіння і безпосередньо перед ним його не було. Парашута ми не бачили. Що, якщо льотчик не встиг катапультуваться - то згорів у кабіні. Єдиний сумнів - НАВІЩО вони залишили трьох пошуковиків - коли відлітали? Хоча, може, повинні були впевниться, що він загинув, і знайти тіло?
09.02.2025 05:52 Ответить
Як це не бачили? Парашут зліва вгорі на, здається, десь на 29-36 секунді вчорашнього відео. И звідти ж орк біжить до гелікоптера перед зльотом останнього. Без автомата, до речі, якщо не помиляюся.
09.02.2025 08:53 Ответить
Декапольцев! Те, що ти "атличаешься умом и саабразительнастью" - уже відомо всім. Льотчик дивився ті відео - нічого такого не побачив. (Про що мені і написав)... А ти у нас "Зоркий арёл"! Якщо льотчика підібрали - навіщо три "рила" на землі залишили? Група пошукова пішла у лісопосадку, а вертоліт утік... На відміну від тебе, мені відомі алгоритми дій рятувальної команди в авіації - як повітряної, так і наземної... Бо мої підлеглі, у свій час, включалися у її склад...
09.02.2025 09:06 Ответить
Питання було: чи бачите Ви парашута на відео? Величезна біла пляма без форми, там де я вказав. Та істоту без автомата, що суне до гвинтокрила саме звідти.
09.02.2025 09:31 Ответить
А щодо трьох рил, яких залишили, то там же радісно написали: наші дронарі атакували гвінтокрила, тому він змушений терміново тікати, залишивши уззкіх напризволяще, хоча уззкіє своїх не кидають.
09.02.2025 09:33 Ответить
На Поліссі кажуть: "Вумний - як вутка...". Саме тому вони від вертольота, який стояв на землі, пішли в лісопосадку? Бо він їх "кинув напризволяще"?
09.02.2025 09:41 Ответить
Я кажу про те, що було написано у вчорашній публікації: збивши літака, наші майстри-дронарі ще й пошкодили гвінтокрила, змусили його ганебно тікати, кинув групу. Тепер Ви мене питаєте: а чому група пішла до посадки? Ну мабуть не за природною потребою, а щоб сховатися від дронів наприклад? Вам краще запитати в авторів вчорашньої публікації.
09.02.2025 09:59 Ответить
Декапольцев! Як ти думаєш, ЧОМУ, після кожного спілкування з тобою, у мене виникає стійке бажання виматюкаться у твою адресу, висловивши в нецензурній формі моє до тебе відношення? Часом, не з-за твоєї ТУПОСТІ? ........................................
09.02.2025 10:16 Ответить
Та тому що в Вас - манія величчі на грунті надмірного патріотизму: хтось, начебто, виявив неповагу. Ти як царю челобітную подаєш?! (с)
09.02.2025 10:34 Ответить
От ідіот! Та мене наші "суперпатріоти" ненавидять за критику їх "надмірного патріотизму" і називають "кацапським прислужником" уже багато років... Як казав покійняка Задорнов, про таких, як ти - "Ну и тупо-ой...".
09.02.2025 10:43 Ответить
А Ви не псевдопатріот в шароварах? Як ставитеся до дописувачів російської, або з російськомовними ніками?
09.02.2025 10:50 Ответить
Декапольцев! "Б"ють не по паспорту! Б"ють по морді!"...
Я тебе зневажаю не за "російське прізвище" в "ніку"... І навіть не за знання російської мови... Мені якось однаково - маю багатьох друзів з такими прізвищами і при спілкуванні з ними часто переходжу на російську мову. Я тебе зневажаю за ТУПІСТЬ...
09.02.2025 10:55 Ответить
Тот кто обзьівается - сам так и назьівается. А Ваш нік взято не на честь символу героїчної боротьби за незалежність українського народу?
09.02.2025 11:00 Ответить
До речі, а як тут ніка поміняти, не підкажете? Здається що ніяк, в деяких навіть букви "э" та "ы" залишаються. Могли б - прибрали б.
09.02.2025 11:01 Ответить
Дурню! У мене прадід (дідів дядько), воював у Холодному Яру і там загинув... Тому я і взяв такий нік... А тобі ніяка зміна "ніку" не допоможе... Мізки ж, "декапольцевські", так і залишаться...
09.02.2025 13:11 Ответить
Хто він був за сословним станом, якщо не таємниця?
09.02.2025 13:17 Ответить
Селянин-середняк...
09.02.2025 14:07 Ответить
Такого сословія не було. Добре, там багато незрозумілого, не буду Вас вантажити.
09.02.2025 14:12 Ответить
Так і "сословія" не було... В українській мові кажуть "стан"... "Декапольцев" - ти і є "декапольцев"...
09.02.2025 14:57 Ответить
То в української. Але тоді то було юридичне поняття та звалося саме "сословіє".
09.02.2025 15:00 Ответить
09.02.2025 15:07 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли. В сосійській імперії, про яку йдеться, це називалося саме сословієм. Я спитав - якого сословія був Ваш родич. Я не заперечував, що сьогодні українська Вікіпєдія застосовує термін "стан".
09.02.2025 15:20 Ответить
Дебіле! Франція до Великої французської революції входила в склад ******** України? Бо в українському підручнику з "Всесвітньої історії" теж написано "стани" - а не сословія"...
09.02.2025 18:48 Ответить
Я не питав: що написано в підручнику. Я сказав, що стани в Індії звуться кастами, в ри були сословія, у Франції не знаю. Якого сословія був Ваш родич? Оце я питав.
09.02.2025 19:03 Ответить
В Індії, до речі, це зараз називається "кастами". Теж будете, з піною біля рота, доводити, що треба казати не "касти", а "стани"?
09.02.2025 15:22 Ответить
Знову ДЕбІЛ! "Каста" - закрита соціальна група, належність до якої визначається при народженні від батьків, які належать до відповідної касти. "Кшатрій" не може стать "брахманом", а "шудра" - ремісником...
Стан - соціальна група, належність до якої може набуваться, з отриманням відповідних змін у суспільстві. Наприклад, селянин, з набуттям відповідного рівня багатства, міг перейти в стан купецтва чи промисловців. З отриманням церковного сану - переходив у стан духовенства. Заслуживши відповідний чин та отримавши відповідні заслуги, міг набути стан дворянства...
Ти помітив, що весь час, коли ти пробуєш мене "взуть" і "принизить", ти ганьбиш себе сам?
09.02.2025 19:03 Ответить
Так і дворянство бувало " потомствєнноє", і перехід з одного сословія до іншого - не така вже звичайна справа, а то б всі взяли й перейшли. Ви мені розповідаєте про процедурні нюанси набуття того чи іншого стану, касти, сословія. То я в курсі.
09.02.2025 19:08 Ответить
Іди нахєр, ІДІОТЕ!
09.02.2025 19:27 Ответить
..та напішить йому..що Ваш дід був засновником Холодноярської Республіки у 1919...і що горілка названа у його честь! А якщо ще й використати грамм 750... то сословія поріняються..)))
09.02.2025 16:46 Ответить
парашут бачать усі на 28 сек коли вертушка летить, і на 39 сек коли вертушка сіла та парашут від вітру колихається і до неї з боку парашюта хтось біжить.
Це бачать усі.
напевно падло падохло.
09.02.2025 10:24 Ответить
Прості питання:
1. Якщо "подохло" - то хто "з боку парашута підходив"? (у Су-25 ОДИН пілот...).
2. Якщо "подохло" - чому не несли?
3. Якщо льотчик загинув - для чого пошуковий вертольот залишив на землі трьох членів пошукової групи?
Поясніть мені...
09.02.2025 10:34 Ответить
Прості питання:
Було мною написано - напевно падло падохло.
А Ви написали - Парашута ми не бачили. Що, якщо льотчик не встиг катапультуваться - то згорів у кабіні.
А потім Ви пишете 1. Якщо "подохло" - то хто "з боку парашута підходив"? (у Су-25 ОДИН пілот...). !!!
Відповідь - парашут був !!! та збоку парашута можливо біг кацапский пілот, якщо він - то не подох,
а якщо льотчик загинув то можливо у рятувальній команди були інші мотиви шукати дороге обладнання, або параметрический самописец - на наступному відео бачимо що щось шукають ???
09.02.2025 16:18 Ответить
Су-25 - це старе совкове лайно! Воно в Росії не випускалося. (Його випускав Тбіліський авіазавод - до розвалу СРСР). Яке "дороге обладнання"?
09.02.2025 17:16 Ответить
.. пане Яре! Та закрийте це питання !! Ну не розуміють люди... що вертольоти ПСС звідкісь прилетіли...знайшли місце падіння..сіли... диму від впавшого вже нема... А ПАРАШЮТ ЩЕ ГОЙДАЄТЬСЯ У ПОВІТРІ!!!!??? Ну катапультуємий з 70-100 метрів вісить максимум 20 секунд.... Але дальнозорі все бачать і все знають..))))
09.02.2025 17:07 Ответить
Та не в повітрі! Парашут на землі чи на дереві.
09.02.2025 17:40 Ответить
Дякую... Приношу вибачення. Як літаюча людина дивися на процесс збиття та падіння... А от інше не звернув уваги.
09.02.2025 18:49 Ответить
...трохи нижче думка професійних авіаторів про відео! Ще раз перепрошую...
09.02.2025 19:05 Ответить
Літак впав... Згорів... Прилетіли вертольоти.... Кружляють...)))) Питання!!! Скільки може провисіти у повітрі катапультований зі 100 метрів максимум... щоб на землі вже не було диму від впавшого літака... Вертушки..які повинні вилетіти на пошук та врятування... ??? Жіночко!!! Коли Ви навчитеся просто ДУМАТИ ..та АНАЛІЗУВАТИ? Максимум 20 секунд летить парашутист!!! Раніш було відео пуску ракети по парі Су-25..які були на висоті 70-100 метрів... І його падіння! Вертушка сіла..а парашютист ще літає...))))) Ну не треба так відверто паньбитися..)))
09.02.2025 16:53 Ответить
Посекундно передивився вчорашне відео. Як Ви гадаєте... скільки може висіти у повітрі катапультований з такої маленької висоти? А вертольоти ПСС на місці падіння зразу опинилися... чи їм туди треба було б ще долетіти? І знайти місце падіння! То судячи по Вашому ..катапультуємий висів у повітрі і чекав на ПСС? Вертушки прийшли на місце падіння... коли вже навіть диму там не було. Троє з охорони вертушки на відео.... Один біжить до вертушки... (Ви навіть автомат не угледіли)... а чому наспинний рюкзак не угледіли? Льотчик може з рюкзаком біжить? І потіт троє побігли назад... Думаю...що то льотчик збитого Су-25 повів пару орків подивитися на обломки,,,(шуткую)
Питання! Нащо Ви вигадуєте...що ..як.. і чому...? Хто куди біжить... пляму знайшли на відео... Льотчика без автомата...))) З висоти 70-100 метрів при ураженні ракетою потрібна блискавична реакція.... щоб зрозуміти що трапилося..і що робити... На це здатні максимум один з кількох десятків. Тому не гадаємо. Здох...добре... Не здох.. здохне пізніше!!!
09.02.2025 16:39 Ответить
То тут же поруч інша людина написала: на який саме секунді відео бачимо парашута. Який чи то висить на дереві, чи лежить на землі. Ви справді не бачите? Навіщо цей поток свідомості?
09.02.2025 17:38 Ответить
Хто куди біжить... пляму знайшли на відео... ??? Тому не гадаємо... то парки

Ця пляма обісрані портки пілота, а вертушка кружляе на 29 сек. над портками, сідає біля порток ... на 39сек. чого Вам ще треба ??? Здох...добре... Не здох.. здохне пізніше!!!

>> Скільки може провисіти у повітрі катапультований зі 100 метрів максимум ??? на портках !!!
>>Максимум 20 секунд летить парашутист!!!!!!!! а портки меньше ....
>>Вертушка сіла..... а парашютист ще літає - ні то парки
>>Ви гадаєте... скільки може висіти у повітрі катапультований з такої маленької висоти???? - та ні то паррТкии

Тому не гадаємо. Тому не гадаю. то парки .... Ви ж спец з Парагваююю
09.02.2025 17:45 Ответить
..ну я згоден з Вашим доводом..бо дивився відео ..а пляма закрита Вимпелом бригади. І увагу звертав на відео польту Су-25... Уваги на пляму біля вертушок не побачив. Тому перепрошую....
Розібрали з товаришами !! відео. Так ... Ще один з групи ПСС стоїть біля парашюта. До вертольота біжить можливо пілот... а можливо і четвертий орк з групи ПСС. Є питання... Чому один із орків стоїть біля парашюту...?? Бо по правилам евакуації ( це факт і інструкція) евакуація проходить комплексно..і пілота і пошуковців. Один із варіантів...РЕАЛЬНИЙ!! Пілот здох. Один залишився у парашюта... Один біжіть до вертушки повідомити..що капут. Вертушка відійшла... Чому група рятування залишилася...? Припущення конспірологія! Але дії рятувальників під питанням! Треба знімати тіло з дерева... Час... Дрони... А далі самі думате! Цей допис ..думка кількох професійних авіаторів , багато років пролітавших.

На закінчення!
.... коли людина так реагує на інший прапор біля ніку... То не факт..що вона розумна. Чому у мене парагвайський прапорець..Вам точно не зрозуміти.. А мені пояснювати і розповідати нема бажання. Мого вибачення для Вас достатньо?
09.02.2025 19:02 Ответить
Якщо Ви знаете що таке параметричний самописец і для чого він потрібен, то зрозумієте щого група рятування залишилася і що шукала (чорний ящик) ....
Якщо я Вас образила Мої вибачення.
09.02.2025 20:48 Ответить
... та звідки мені знати...що це таке? Я ж тільки 40 років літаю... І більшу половину у військовій авіації. То що то таке..мені невідомо!! Але пані дуже добре знає..що таке група ПСС.... і може пояснить мені... нащо ПСС ..(яка навіть не знає...як виглядає цей вироб на Су-25) ..і яка виконує ЗОВСІМ інші обов*язки...шукати те...що непотрібно! Може пані пояснить мені... що можна вилучити з самописця збитого літака? Подивитися..чи правильно ракета влетіла у двигун? Чи зафіксована висота та швидкість у момент влучання? Де...коли.... і нащо зі збитих літаків шукали самописці?
Вилучають для розслідування дій екіпажа... параметрів польоту...які привели до якоїсь ситуації. І вилучають СПЕЦІАЛІСТИ..яким ті ..хто розбирає рештки літака і СПЕЦІАЛІСТИ... знають як і що виглядає... Чи по Вашому ця нрупа ПСС припре всі залишки літака... Але то таке! Пані добре знає... і мені вчити її незручно... і недоречно!
09.02.2025 21:21 Ответить
мені також вчити незручно пана з-за кордону - влучили свої дружнім вогнем ??? або ми ???
що таке параметричний самопIсец - хто ЇОГо знає .... жінка ж тупа .... напевно шампунь....


нажаль, коли багато бійців з бойовим духом втікли до ... та там нас морально підтримують ......
вміють і знають що таке ПСС


10.02.2025 11:21 Ответить
..так я і не сумнівався у вашій грамотності ))) Пані настільки тупенька.. що бачачи прапор іншої держави біля ніку..всіх рахує втікачами? А якщо я Вам скажу... що зараз поруч зі мною 14 втікачів.. які мають українські авіаційні документи різних авіаційних спеціальностей...і роблять свою справу на великому об*єкті де стоять параметричні самописці... по тупенька пані навряд чи зрозуміє..про що мова..))) Пані настільки далека від розуміння написаного вище, що навчившись читати та писати ніяк не може зрозуміти про що написано!?
Продовжуйте свої конспірологічні дописи ..і тільки жирним шрифтом. Хочете привернути увагу своєю дурноголовістью? Це у Вас реально вийшло! ))))
10.02.2025 13:15 Ответить
Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.

Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.

argumentum ad hominem personam («переход на личности») - прямая критика личности или оскорбление оппонента.

Я так думаю якщо я Вас назву пан туп@нький та пан дурног@ловий то пан все зрозуміє.

Українці себе так не поводять, тільки йо@ані каZапи .... переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
10.02.2025 15:30 Ответить
Так Ви самі себе принизили дурноватими висновками!! У Вас же всі ..хто під іноземними прапорцями повтікали... і Вас ... палкого бійця підтримують тільки теоретично!! Ви не заслуговуєте іншого визначення...бо має наглість писати професійним льотчикам..( а Вашу маячню прочитали достатньо ) то...в чому не розуміє..і з хамовитим апломбом питаєте..чи знає професіональний льотчик про параметричні самописці!!??))) Ви дали дуже яскраво своїми дописами мені право назвати Вас тим..чого Ви заслуговуєте. Нажаль не тільки серед кацапів такі є. Коли людина не знаючі..з ким спілкується ..дозволяє собі писати те..в чому абсолютно не розуміється... то отримує те... що заслуговує! Продовжуйте нести маячню і надалі... Жирним шрифтом. Виділяйтесь хоть цим. Розумом Ви явно не виділяєтеся..!!!))))
10.02.2025 16:19 Ответить
Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.
10.02.2025 16:38 Ответить
.. забули слово..РОЗУМ!!! Бо гідності без розуму не буває. Результати вибору 2019 року Вам це запросто довели! Нема розуму...нема..гідності! Нажаль раніш..і навіть сьогодня ні першого...ні другого у нашого мудрого нарІду не спостерігається! Тому припиняємо стріляти друг у друга... Я бажаю Вам розуміння моїх дописів... А Ви побажайте нам безпечного повернення до українського кордону. Нажаль поки тільки туди... !!!)))
10.02.2025 18:09 Ответить
09.02.2025 00:23 Ответить
Це просто шедевр! Дякую! Беру в колекцію.
09.02.2025 00:24 Ответить
Героям Украіни слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
09.02.2025 00:26 Ответить
а що залишилось від літуна? Там же наші fpv-дрони порядочки наводили...
09.02.2025 00:39 Ответить
та не навели.
дві вєртушкі вислизнули. на відео від бійців видно як ребом засліпили. піхота теж ретирувалась
09.02.2025 01:07 Ответить
Схоже що потвора зі "стечькіним" втекла((( Рано, чи пізно накабздон і йому заголосить про "... вію проти ночі..."
Лицарям - повернутися з Походу!
09.02.2025 00:46 Ответить
Та і йуух з ним!
09.02.2025 01:24 Ответить
треба чекать на повідомлення їхнього флайтбомбера, чи як його там.
показать весь комментарий
09.02.2025 01:48 Ответить
Поміж переможних реляцій і радості нікого не насторожує те, що кацапські літуни почали літати так близько до наших позицій... Це, по моєму, говорить про низький рівень нашої ППО на передку...
09.02.2025 09:20 Ответить
Або про провл фронту у пацаків
09.02.2025 09:37 Ответить
..це говорить про спроби штурмовиками Су-25 допомагати піхоті смердячих. Бо останні місяці вони не використовували Су-25 на штурмовку позицій ЗСУ... маючі великі втрати літаків. Рівень ППО на передку який був ..таким і залишився. Основне..це ПЗРК... Більш дієві засоби враження не можуть знаходитися на передку. Тому і йшли кацапсячі Су-25 парою на ПМВ.... (дуже низько..50-70 метрів) .
09.02.2025 17:00 Ответить
Рідненька 28-ма! Сердечно вітаю ! Сил вам і наснаги прикінчити вражину! Пишаюся Лицарями Зимового походу! Колись вона мала назву Харківська...
09.02.2025 10:31 Ответить
 
 