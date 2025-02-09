Обугленное железо: военные показали остатки сбитого под Торецком вражеского Су-25. ВИДЕО
Украинские защитники показали кадры уничтоженного в небе над Бахмутщиной российского Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это обугленное железо.
Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.
"Обугленное железо - все, что осталось от российской "сушки", - отметили военные.
Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.
"Фирменная "зетка", которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться", - заявили защитники.
Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.
низько...
Я тебе зневажаю не за "російське прізвище" в "ніку"... І навіть не за знання російської мови... Мені якось однаково - маю багатьох друзів з такими прізвищами і при спілкуванні з ними часто переходжу на російську мову. Я тебе зневажаю за ТУПІСТЬ...
СТАН.
Стан - соціальна група, належність до якої може набуваться, з отриманням відповідних змін у суспільстві. Наприклад, селянин, з набуттям відповідного рівня багатства, міг перейти в стан купецтва чи промисловців. З отриманням церковного сану - переходив у стан духовенства. Заслуживши відповідний чин та отримавши відповідні заслуги, міг набути стан дворянства...
Ти помітив, що весь час, коли ти пробуєш мене "взуть" і "принизить", ти ганьбиш себе сам?
Це бачать усі.
напевно падло падохло.
1. Якщо "подохло" - то хто "з боку парашута підходив"? (у Су-25 ОДИН пілот...).
2. Якщо "подохло" - чому не несли?
3. Якщо льотчик загинув - для чого пошуковий вертольот залишив на землі трьох членів пошукової групи?
Поясніть мені...
Було мною написано - напевно падло падохло.
А Ви написали - Парашута ми не бачили. Що, якщо льотчик не встиг катапультуваться - то згорів у кабіні.
А потім Ви пишете 1. Якщо "подохло" - то хто "з боку парашута підходив"? (у Су-25 ОДИН пілот...). !!!
Відповідь - парашут був !!! та збоку парашута можливо біг кацапский пілот, якщо він - то не подох,
а якщо льотчик загинув то можливо у рятувальній команди були інші мотиви шукати дороге обладнання, або параметрический самописец - на наступному відео бачимо що щось шукають ???
Питання! Нащо Ви вигадуєте...що ..як.. і чому...? Хто куди біжить... пляму знайшли на відео... Льотчика без автомата...))) З висоти 70-100 метрів при ураженні ракетою потрібна блискавична реакція.... щоб зрозуміти що трапилося..і що робити... На це здатні максимум один з кількох десятків. Тому не гадаємо. Здох...добре... Не здох.. здохне пізніше!!!
Ця пляма обісрані портки пілота, а вертушка кружляе на 29 сек. над портками, сідає біля порток ... на 39сек. чого Вам ще треба ??? Здох...добре... Не здох.. здохне пізніше!!!
>> Скільки може провисіти у повітрі катапультований зі 100 метрів максимум ??? на портках !!!
>>Максимум 20 секунд летить парашутист!!!!!!!! а портки меньше ....
>>Вертушка сіла..... а парашютист ще літає - ні то парки
>>Ви гадаєте... скільки може висіти у повітрі катапультований з такої маленької висоти???? - та ні то паррТкии
Тому не гадаємо. Тому не гадаю. то парки .... Ви ж спец з Парагваююю
Розібрали з товаришами !! відео. Так ... Ще один з групи ПСС стоїть біля парашюта. До вертольота біжить можливо пілот... а можливо і четвертий орк з групи ПСС. Є питання... Чому один із орків стоїть біля парашюту...?? Бо по правилам евакуації ( це факт і інструкція) евакуація проходить комплексно..і пілота і пошуковців. Один із варіантів...РЕАЛЬНИЙ!! Пілот здох. Один залишився у парашюта... Один біжіть до вертушки повідомити..що капут. Вертушка відійшла... Чому група рятування залишилася...? Припущення конспірологія! Але дії рятувальників під питанням! Треба знімати тіло з дерева... Час... Дрони... А далі самі думате! Цей допис ..думка кількох професійних авіаторів , багато років пролітавших.
На закінчення!
.... коли людина так реагує на інший прапор біля ніку... То не факт..що вона розумна. Чому у мене парагвайський прапорець..Вам точно не зрозуміти.. А мені пояснювати і розповідати нема бажання. Мого вибачення для Вас достатньо?
Якщо я Вас образила Мої вибачення.
Вилучають для розслідування дій екіпажа... параметрів польоту...які привели до якоїсь ситуації. І вилучають СПЕЦІАЛІСТИ..яким ті ..хто розбирає рештки літака і СПЕЦІАЛІСТИ... знають як і що виглядає... Чи по Вашому ця нрупа ПСС припре всі залишки літака... Але то таке! Пані добре знає... і мені вчити її незручно... і недоречно!
що таке параметричний самопIсец - хто ЇОГо знає .... жінка ж тупа .... напевно шампунь....
нажаль, коли багато бійців з бойовим духом втікли до ... та там нас морально підтримують ......
вміють і знають що таке ПСС
Продовжуйте свої конспірологічні дописи ..і тільки жирним шрифтом. Хочете привернути увагу своєю дурноголовістью? Це у Вас реально вийшло! ))))
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
argumentum ad hominem personam («переход на личности») - прямая критика личности или оскорбление оппонента.
Я так думаю якщо я Вас назву пан туп@нький та пан дурног@ловий то пан все зрозуміє.
Українці себе так не поводять, тільки йо@ані каZапи .... переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
дві вєртушкі вислизнули. на відео від бійців видно як ребом засліпили. піхота теж ретирувалась
Лицарям - повернутися з Походу!
як сорно-білі картинки будуть то можна святкувать, як ні то велкам ще раз пролетіти, дубль два.