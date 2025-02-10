Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены учебное заведение и дома в Фастовском районе
В ночь на понедельник, 10 февраля 2025 года, войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, по состоянию на 11.00 в Фастовском районе повреждены окна и двери учебного заведения и три частных дома.
Также вследствие падения обломков вражеской цели произошло возгорание травяного настила. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших среди населения нет.
"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отмечают в ОВА.
По данным Воздушных сил, в целом РФ выпустила 83 БПЛА по Украине: 61 цель уничтожена, 22 локально потеряны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль