Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены учебное заведение и дома в Фастовском районе

В ночь на понедельник, 10 февраля 2025 года, войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, по состоянию на 11.00 в Фастовском районе повреждены окна и двери учебного заведения и три частных дома.

Также вследствие падения обломков вражеской цели произошло возгорание травяного настила. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших среди населения нет.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отмечают в ОВА.

По данным Воздушных сил, в целом РФ выпустила 83 БПЛА по Украине: 61 цель уничтожена, 22 локально потеряны.