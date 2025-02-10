РУС
Нападение на военнослужащего в Чернигове: задержан мужчина с наркотиками и оружием, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Чернигове полиция задержала мужчину, который напал на военнослужащего, применил перцовый баллончик и угрожал дубинкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщается, 6 февраля в Чернигове произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП. Мужчина отказался предоставлять документы для проверки, вел себя агрессивно и угрожал одному из военных телескопической дубинкой. После этого он распылил перцовый баллончик в лицо пострадавшему и убежал с места события.

У Чернігові затримано нападника на військовослужбовця з наркотиками і зброєю

Полиция оперативно установила личность нападавшего - им оказался 43-летний местный житель. Мужчина после совершенного инцидента закрылся в своей квартире, но правоохранители быстро нашли его местонахождение. С целью задержания, полицейские провели обыск по месту его проживания, привлекая бойцов батальона полиции особого назначения и кинолога.

В ходе обыска были обнаружены около 1 кг конопли, телескопическая дубинка и более 200 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертные исследования.

У Чернігові затримано нападника на військовослужбовця з наркотиками і зброєю

Злоумышленника задержали согласно процедуре, предусмотренной статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). При процессуальном руководстве прокуратуры ему было сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных правонарушений.

Мужчину обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное нанесение побоев (ч. 2 ст. 350) и причинение легких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу, незаконное хранение наркотиков и оружия (по ч. 1 ст. 309).

Сейчас продолжается расследование, а санкция за самое тяжелое из указанных правонарушений предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

нападение (2251) Нацполиция (16768) Чернигов (914) военнослужащие (6307) Черниговская область (1271) Черниговский район (67)
Топ комментарии
+16
Зараз з нападникам будуть ліпити гєроя-сопротівлєнца.
Якому наркоту з метою дискредитації чистих помислів підкинули продажні зєлєні менти.
10.02.2025 13:07 Ответить
+14
Ти прям думки мої читаєш. Звісно, що підкинули. Судячи зі стану "наркоти", її поліцаї похабцем повиривали з корінням біля найближчого пустиря.
10.02.2025 13:19 Ответить
+10
О, диви як оперативно спрацювали. Наркотики підкинули, ще й набоїв купу.
Свободу народному Герою!
10.02.2025 13:16 Ответить
Найбільше мобілізацією в України переймаються дописувачі під американськими та європейськими проксі.
А вся причина в тому що в РФ Цензор заблокований роскомнадзором.
10.02.2025 13:37 Ответить
Найзавзятіші фанати мобілізації та «жодних переговорів», до речі, теж з іноземними прапорами
10.02.2025 13:44 Ответить
Переговори будуть, як і втрата територій. А після того Ухилянти будуть воїнам в обличчя плювати, за те що ті не повернули кордони 1991.
10.02.2025 13:47 Ответить
Будете кожного зустрічного військового трясти за грудки «де мій Донбас»?!
10.02.2025 16:56 Ответить
Зараз з нападникам будуть ліпити гєроя-сопротівлєнца.
Якому наркоту з метою дискредитації чистих помислів підкинули продажні зєлєні менти.
10.02.2025 13:07 Ответить
О, диви як оперативно спрацювали. Наркотики підкинули, ще й набоїв купу.
Свободу народному Герою!
10.02.2025 13:16 Ответить
Ти прям думки мої читаєш. Звісно, що підкинули. Судячи зі стану "наркоти", її поліцаї похабцем повиривали з корінням біля найближчого пустиря.
10.02.2025 13:19 Ответить
ну да, в Україні вічне літо

10.02.2025 13:37 Ответить
гнів є:
ненавиджу наркоманів-ухилянтів !

10.02.2025 13:40 Ответить
Так ти ж і є наркоман-ухилянт. Втебе при обшуку гранату і героїн знайдуть, навіть не сумнівайся.
10.02.2025 15:07 Ответить
Так. Через них Патріот не може в Єгипет на Різдво злітати, бо можуть воювати примусити.
10.02.2025 13:45 Ответить
неймовірна історія правда?
10.02.2025 13:22 Ответить
Легалізація канабісу пройшла повз вашу увагу.
10.02.2025 16:29 Ответить
Медичного. Ото в торбах не сильно схоже на заводські пігулки. Ну і набої, звичайно - необхідний інгредієнт.
10.02.2025 17:15 Ответить
Про набої - передивіться як кошмарили снайпера з позивним "одеса" запорізькі правоохоронці.
Якщо не дійшло, то сюжет про "шрека"
А коли держава дає ліцензію на речі, то вони залишаються речами чи перетворюються на ману небесну?
Тому, на речі треба дивитись ширше і не приймати все за чисту монету.
11.02.2025 07:56 Ответить
приймати все за чисту монету
Звичайно, це не стосується історій про ТЦК. Навіть якщо у них фігурують лаборанти неіснуючих кафедр.
11.02.2025 10:27 Ответить
В тцк немає історій. Там лише індульгенції на насилля. При чому структура - повністю рашкіна, тільки назва інша.
Але вам кафедра очі муляє. А закони НКВД, якщо вони у правильній книзі написані - то норм.
11.02.2025 12:52 Ответить
Явно в ТЦК ніколи не були.
11.02.2025 12:55 Ответить
Зробіть висновки - три роки війни, закон про патрон є. Хоча за цей час у кожного хто був в дфтг чи в тро є набої.
Є багато законів - зради, незаконного обігу, колоборації, але закон про патрон тримається.
Війна не скінчилась, а газовий балончик та складальний киойк вписують не розряд самозахисту, а в напад.
І в усьому цьому вам треба мій білет і уточнення кафедри покаліченої людини! Ей богу, дивна ви людина)
11.02.2025 13:23 Ответить
Та я вже і зробив висновок - в ТЦК ви ніколи не були, от і розповідаєте байки про те, що там лише індульгенція на насилля та немає ніяких історій.
11.02.2025 13:24 Ответить
Тут був сюжет про волонтера і яворівський тцк. Так я йому вірю бо знаю його особисто, знаю що він прямував до Німеччини за авто для Зсу. якщо каже що дали били, значить так і було.
І жодна Тереза мать мене не переконає у зворотньому. Навіть не намагайтесь
І цього маленького прикладу з головою вистачає. (Діма Тимошенко). І для цього мені не потрібно підтверджувати мою геолокації. Був не був. Чи маю спеціалізацію у війську.
Тримайте рожеві окуляри при собі. Гаразд?
11.02.2025 13:46 Ответить
Ви свої чорні окуляри намагаєтесь почепити на всіх.
Я, на відміну від вас, бачив ТЦК без окулярів. І не треба мені розповідати, що там і як. Бо бачив я всяке. І хороше, і погане.
11.02.2025 13:50 Ответить
Гарного безхмарного дня, вам.
11.02.2025 13:55 Ответить
Навзаєм.
11.02.2025 13:59 Ответить
Як тільки армія РФ прийде- тут же й почнуть. Ти покажеш де ТЦК мешкають, родини військових, голова сільради.... І почнуть.
10.02.2025 13:22 Ответить
О, Патріот України з Великобританії тут як тут. Чи ти з ТОТ?
10.02.2025 13:30 Ответить
Пан з богообраного народу? Питанням на питання відповідати.
10.02.2025 13:34 Ответить
Тебе вже запхали? Чи з квартири не виходиш три роки?
10.02.2025 13:35 Ответить
Я свою ношу з гордістю.
10.02.2025 13:44 Ответить
Ні, я не з ТЦК, мій російський гостю сайту. Але неодноразово зустрічався з твоїми братами в бою і вижив.
10.02.2025 13:48 Ответить
Такі як я люто ненавидять таких як ти- росіян та ждунів з ухилянтами-втікачами. Скажу так- здриснув за кордон- в Україну та в її справи не лізь. Бо приїдеш після війни і буде тобі яйка чик-чик.
10.02.2025 13:54 Ответить
Ага. Отже, ти з ТОТ.
10.02.2025 13:56 Ответить
Я йому, ще півроку тому, "на пальцях" довів, що він - "внутріМКАДівець"... Більше мене не чіпає...
10.02.2025 14:00 Ответить
хрєнь не розповідай про людей в пікселі!

кожен українець знає, що живий лише завдяки ЗСУ!

.
10.02.2025 13:48 Ответить
ТЦК - складова Сухопутних сил ЗСУ

йди вчи мат-часть, кацапський довбень !
10.02.2025 13:56 Ответить
майбутнього воїна запихують в бусик -

"я вся противоречивая, неожиданная такая"

досить нісенітницю проти !

.
10.02.2025 13:43 Ответить
Щойно тебе мобілізували- ти вже ворог росіян і ти та твоя родина підлягають знищенню. Так що мобілізовані дуже швидко починають воювати.
10.02.2025 13:51 Ответить
Ого. Інфа від Скабєєвої, чи від Солов'йова?
10.02.2025 13:55 Ответить
Не вмієш - навчимо !
Не хочеш - примусимо !
Наркоманиш - вилікуємо !

старі армійські приказки

.
10.02.2025 13:52 Ответить
а наркотики де?
10.02.2025 13:20 Ответить
А шо, хіба дві "мародьорки" отого зеленого вже легалайз?
10.02.2025 14:24 Ответить
ні, дві баклажки барматухі-о це легалайз) синька-зло!
11.02.2025 11:42 Ответить
309 наркота,зброя тут не до чого.
10.02.2025 13:21 Ответить
Бо ти з України втік за кордон.
10.02.2025 13:31 Ответить
Мабуть прокурор чи митник ? Постійно пропускаю як цих ухилянтів , що давали присягу і отримували держвиплати , ловлять і вдправляють на нуль .
10.02.2025 13:33 Ответить
Це інше. Їм не можна, вони поважні патріоти.
10.02.2025 14:45 Ответить
Тцкашник это вийсковослужбовец,путин еще не захватил всю Украину значит мы побеждаем,помощники сивковича и тедеева главные патриоты,шашлычник величайшая личность во всей вселенной,выборы должны быть вне закона,потому что те,кто должен их организовывать говорят,что не знают и не умеют это делать,самая травмоопасная и болезненная
профессия и это прокурор,черное это белое,правда это ложь ну и т.д.
10.02.2025 13:39 Ответить
Це таке показове нагадування - хто буде чинити опір тцкашникам - той буде наркоманом і в того знайдуть зброю.
10.02.2025 13:48 Ответить
Тоді як людина простий сцикун, або ж ждун.
10.02.2025 13:49 Ответить
Тепер не мобілізують. З тюрми )))
10.02.2025 14:10 Ответить
замість Волі він обрав сексуальне рабство

"кожному своє"

.
10.02.2025 14:12 Ответить
да, життя в тюрмі не сахар
10.02.2025 14:20 Ответить
Це скоріше ваше відзеркалення власних сексуальних бажань, чим реальний стан речей в українських тюрмах. Статті у нього не зашкварні, а 350та так взагалі поважна. Думаю, все у нього буде добре, вийде раніше, чим приймуть закон про демобілізацію.
10.02.2025 14:51 Ответить
То есть скорее,чем проведут выборы?
10.02.2025 15:07 Ответить
Вибори і демобілізація - це різні не пов'язані між собою речі. Відміна воєнного стану дає змогу провести вибори, але не означає автоматичної демобілізації і відкриття кордонів.
10.02.2025 15:16 Ответить
 
 