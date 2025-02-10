Нападение на военнослужащего в Чернигове: задержан мужчина с наркотиками и оружием, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Чернигове полиция задержала мужчину, который напал на военнослужащего, применил перцовый баллончик и угрожал дубинкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщается, 6 февраля в Чернигове произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП. Мужчина отказался предоставлять документы для проверки, вел себя агрессивно и угрожал одному из военных телескопической дубинкой. После этого он распылил перцовый баллончик в лицо пострадавшему и убежал с места события.

Полиция оперативно установила личность нападавшего - им оказался 43-летний местный житель. Мужчина после совершенного инцидента закрылся в своей квартире, но правоохранители быстро нашли его местонахождение. С целью задержания, полицейские провели обыск по месту его проживания, привлекая бойцов батальона полиции особого назначения и кинолога.

В ходе обыска были обнаружены около 1 кг конопли, телескопическая дубинка и более 200 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертные исследования.

Злоумышленника задержали согласно процедуре, предусмотренной статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). При процессуальном руководстве прокуратуры ему было сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных правонарушений.

Мужчину обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное нанесение побоев (ч. 2 ст. 350) и причинение легких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу, незаконное хранение наркотиков и оружия (по ч. 1 ст. 309).

Сейчас продолжается расследование, а санкция за самое тяжелое из указанных правонарушений предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

