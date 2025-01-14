РУС
Полиция задержала харьковчанина, причастного к нападению на работников ТЦК в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 13 января в Харькове двое мужчин и женщина разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку. Одного из нападавших полиция задержала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал полиции Харьковской области.

Как произошло нападение на ТЦК?

Злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских авто вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10.

Чоловік напав на працівників ТЦК у Харкові

Что установили полицейские?

В ходе проведения оперативно-розыскных мер, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет. В транспортном средстве мужчины обнаружено и изъято стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Чоловік напав на працівників ТЦК у Харкові
Чоловік напав на працівників ТЦК у Харкові
Чоловік напав на працівників ТЦК у Харкові

Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

нападение (2243) Нацполиция (16700) Харьков (7718) ТЦК (723) Харьковская область (1451) Харьковский район (505)
Топ комментарии
+14
ТЦК пакує чоловіка в бус, застосовуючи силу: проводять законні заходи з оповіщення громадян під час воєнного стану.

Чоловік відбивається від ТЦК: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)

Безвідносно до ситуації, але все таки...
14.01.2025 12:53 Ответить
+13
Цікаво мені! Якщо ТЦКуни то військові,то з ким вони воюють?
14.01.2025 12:54 Ответить
+12
Чому ТЦК не застосовує табельну зброю? існують обставини, за якими виключається кримінальна протиправна діяльність. Зокрема, пов'язано це з необхідною обороною, коли людина захищає себе або іншого, а також, суспільні чи державні права та інтереси. Однак, при цьому вона не має перевищувати межу.

Джерело: https://acmc.ua/administratyvna-ta-kryminalna-vidpovidalnist-chym-regulyuyetsya-ta-shho-peredbachaye/
© АКМЦ
14.01.2025 12:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не хочуть. Бо їхня справа - охорона порядку, бєспрєдєл не їх парафія.
14.01.2025 12:55 Ответить
Чому ТЦК не застосовує табельну зброю? існують обставини, за якими виключається кримінальна протиправна діяльність. Зокрема, пов'язано це з необхідною обороною, коли людина захищає себе або іншого, а також, суспільні чи державні права та інтереси. Однак, при цьому вона не має перевищувати межу.

Джерело: https://acmc.ua/administratyvna-ta-kryminalna-vidpovidalnist-chym-regulyuyetsya-ta-shho-peredbachaye/
© АКМЦ
14.01.2025 12:50 Ответить
тут навіть простіше, береться статут ЗСУ, при відвертому нападі із застосуванням зброї, вогонь ведеться на ураження, без попередження.
14.01.2025 12:55 Ответить
Ви, дядько, путаєте грішне з праведним. Статут дозволяє застосовувати зброю без попередження при нападі на ЧАТОВОГО, або охоронюваний ним обєкт, про калимлячих по місту на приватних автівках тцкшників там взагалі нічого не прописано.
Думаю, це через те, що люди, котрі писали статут, не передбачали ситуації "тцк замість військового обліку 30 років дрочать пісюни, тому після початку війни змушені екстрено оповіщати військовозобовязаних методами зондеркоманд 3го рейху".
14.01.2025 15:23 Ответить
тут, дядку, ви плутаєте. Відкиваємо синеньку книжечку з назвою Статут внутрішньої служби ЗСУ, розділ 1 , ст. 21-22 Права військовослужбовців:
21."Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів, літальних апаратів, морських і річкових суден, втечі з-під варти зі зброєю або за допомогою транспортних засобів під час руху, повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.

У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.

22. Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу:

для захисту свого здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо"
14.01.2025 15:46 Ответить
Так, згоден, статут останній раз тримав в руках у 90х. Але, навіть згідно вашої цитати застосування зброї без попередження допускається "якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо".
Вона сюди не підходить, оскільки для захисту свого здоров'я тцкашникам достатньо було відпустити здобич і вшитись на місце дислокації підрозділу.
14.01.2025 16:03 Ответить
то му що сто пудово порушили якусь частину законів при затриманні викраденні громадянина
показать весь комментарий
Є в карному кодексі така сентенція - немає відповідальності якщо вкрав вкрадене в себе. То чому є відповідальність за беззаконня проти беззаконня....????? Бо викрадання силоміць людини волаюче підтверджене беззаконня.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:52 Ответить
ТЦК пакує чоловіка в бус, застосовуючи силу: проводять законні заходи з оповіщення громадян під час воєнного стану.

Чоловік відбивається від ТЦК: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)

Безвідносно до ситуації, але все таки...
14.01.2025 12:53 Ответить
Цікаво мені! Якщо ТЦКуни то військові,то з ким вони воюють?
14.01.2025 12:54 Ответить
Зі здоровим глуздом.
Для підтвердження можна почитати як вони коментують побиття і вбивства їхніми "співробітниками".
14.01.2025 12:57 Ответить
Як як, " На території ТЦК стався конфлікт між чоловіком та особою у військовій формі, яка авжеж НЕ є співробітником ТЦК".
14.01.2025 13:00 Ответить
Стартовий пістолет то зброя?
14.01.2025 12:53 Ответить
Звичайно ж ні. Він повинен бути у кожної людини. Раптом людині захочеться пробігти дистанцію, то дістав з кишені, пальнув і побіг...
14.01.2025 13:19 Ответить
А працівників тцк ніколи не затримують.Он кілька днів назад,копали як собаку чоловіка.Яке мають право це робити групи оповішення? ТЦК це військовослужбовці.
показать весь комментарий
ТЦК на відео ніякі облікові документи не вимагають.А просто відкриваються дверцята і намагаються запакувати.І що то за молодики в спортивних штанах,їм допомагають?
14.01.2025 12:58 Ответить
Так звані "групи сприяння ТЦК". Перейменовані тітушки.
14.01.2025 13:03 Ответить
Якби ми всі стали на облік, то ніхто б нікого не запаковував, а цивілізовано все відбувалося б. А якщо 6 млн ухиляються, то треба ще жорсткіше пакувати. Я наприклад не маю нічого проти ТЦК і таких методів - попадуся - спокійно проїду в ТЦК для уточнення даних - мобілізують - значить так тому і бути. Але воювати з ТЦК, це все одно, шо воювати за кацапів.
14.01.2025 13:14 Ответить
Пакують не за обліки.Ніхто на вулиці вже не пирьтає за обліки.Тому номерний,краще мовчи.

Он чоловік з соцмережі Х,також все нормально мав,вже на Десну поїхав.при чому він хворий і йому 54 роки.Нік Гомер.В нього там тисячі підписників.Він розказує.,кий піпець твориться.

Тцк самі мали би воювати.Вже навіть не кажуть,що то інваліди .І мають воювати і ті.хто їм допомагає,в спортивних штанях.

Там всі як на підбір.а пакують тих.хто мав планові операції робити.
14.01.2025 13:18 Ответить
Це топ-тема для ухилянтів. Де вони можуть виправдати свою сцикливість перед такими ж як вони самі і отримати їхню підтримку.
14.01.2025 13:28 Ответить
Не "тикай", бо палець зламаєш. НЕномерний херой. )))
14.01.2025 13:38 Ответить
іди добровільно, сам.
14.01.2025 13:44 Ответить
У коментарях до відео пишуть що вони таки змогли звільнити спійманих рабів.
14.01.2025 13:01 Ответить
Почитаєш отакі комантарі і починає здаватись що основна коментаторська публіка на "Цензорі" то срані ухилянти,дезертири,бздуни і ждуни.Якщо врахувати,що тим які воюють нема часу ні читати ні коментувати то воно так і є...
14.01.2025 13:11 Ответить
Які поліціянти шустрі,все встановили.А за дотримання законів,це не їх функція,якщо людину викрали тцк.
14.01.2025 13:12 Ответить
Дрищ, шо ти ниєш?Поки ти ходиш під сеье хтось життя віддає, щоб твоя вонюча дупа була в теплі!
14.01.2025 13:25 Ответить
Всіх дрищів та ухилянтів жорстко карати та на ціпку на розмінування! Всіх, хто тут ниє за ухилянитми - запорєбрік на болота, продажні глисти!
14.01.2025 13:24 Ответить
14.01.2025 13:47 Ответить
потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ ворогів на місці за перешкоджання мобілізації до ЗСУ
14.01.2025 13:32 Ответить
І як повинні реагувати, на ці всі висери про поліцію, наприклад, хлопці із поліцейського "Хижака", які зараз ведуть міськи бої у Торецьку ???
А ще є "Лють" та інші...., де вже багато загиблих....
14.01.2025 13:41 Ответить
А ще більше є колишніх мобілізованих цивільних, котрі розкидані по усіх бригадах ЗСУ та НГУ. То що, будем мірятись скільки кого загинуло серед колишніх цивільних та поліціянтів?
14.01.2025 13:49 Ответить
А я все чекав коли ж НКВДист Ігор Смотренко з'явиться. Аж ось він.
14.01.2025 13:46 Ответить
Дрищ, шо ти ниєш? Поки ти ходиш під себье хтось життя віддає, щоб твоя вонюча дупа була в теплі! Бачу, що ти чекаєш бурятських нквдистів...
14.01.2025 21:35 Ответить
пох на тебе, розбійнику
14.01.2025 21:54 Ответить
Представник ворожої кацапської ДРГ погрожував вогнепальною зброєю українському воїну під час оповіщення населення. Питання - чому ні воїни ТЦК, ні поліціянти не обнулили цю істоту? У нас дуже мілосердні і доброзичливі військові і поліцейські. Треба щос міняти в законах і дати їм законе право розстріла на місті.
14.01.2025 16:04 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ ворогів!!!
15.01.2025 14:05 Ответить
ТАМ ЛЫСЫЙ УСАТЫЙ ЯВНЫЙ КУРАТОР !)
15.01.2025 18:47 Ответить
Ніхто не кидається на військкомів військового комісаріату московії. Тому що
на тимчасово окупованих територіях України зовсім немає ухилянтів виродків.
А якби стався такий випадок, нападників у воєнний час окупанти просто
застрелили на місці. Ну а якщо ми не будемо разом захищати свою Українську
державу і підтримувати ВСУ. Тоді кремлівські загарбники окупують Україну і
насильно під страхом смерті заставят українців служити в своїй кацапській окупаційній армії, і мільйонами гинути за прокляту чужу московію (паРашу).
15.01.2025 19:18 Ответить
 
 