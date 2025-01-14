Полиция задержала харьковчанина, причастного к нападению на работников ТЦК в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 13 января в Харькове двое мужчин и женщина разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку. Одного из нападавших полиция задержала.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал полиции Харьковской области.
Как произошло нападение на ТЦК?
Злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских авто вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10.
Что установили полицейские?
В ходе проведения оперативно-розыскных мер, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет. В транспортном средстве мужчины обнаружено и изъято стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Думаю, це через те, що люди, котрі писали статут, не передбачали ситуації "тцк замість військового обліку 30 років дрочать пісюни, тому після початку війни змушені екстрено оповіщати військовозобовязаних методами зондеркоманд 3го рейху".
21."Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів, літальних апаратів, морських і річкових суден, втечі з-під варти зі зброєю або за допомогою транспортних засобів під час руху, повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.
У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.
22. Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу:
для захисту свого здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо"
Вона сюди не підходить, оскільки для захисту свого здоров'я тцкашникам достатньо було відпустити здобич і вшитись на місце дислокації підрозділу.
затриманнівикраденні громадянина
Чоловік відбивається від ТЦК: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)
Безвідносно до ситуації, але все таки...
Для підтвердження можна почитати як вони коментують побиття і вбивства їхніми "співробітниками".
Он чоловік з соцмережі Х,також все нормально мав,вже на Десну поїхав.при чому він хворий і йому 54 роки.Нік Гомер.В нього там тисячі підписників.Він розказує.,кий піпець твориться.
Тцк самі мали би воювати.Вже навіть не кажуть,що то інваліди .І мають воювати і ті.хто їм допомагає,в спортивних штанях.
Там всі як на підбір.а пакують тих.хто мав планові операції робити.
А ще є "Лють" та інші...., де вже багато загиблих....
на тимчасово окупованих територіях України зовсім немає ухилянтів виродків.
А якби стався такий випадок, нападників у воєнний час окупанти просто
застрелили на місці. Ну а якщо ми не будемо разом захищати свою Українську
державу і підтримувати ВСУ. Тоді кремлівські загарбники окупують Україну і
насильно під страхом смерті заставят українців служити в своїй кацапській окупаційній армії, і мільйонами гинути за прокляту чужу московію (паРашу).