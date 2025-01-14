Полиция задержала харьковчанина, причастного к нападению на работников ТЦК в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 13 января в Харькове двое мужчин и женщина разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку. Одного из нападавших полиция задержала.

Как произошло нападение на ТЦК?

Как произошло нападение на ТЦК?

Злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских авто вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10.

Что установили полицейские?

В ходе проведения оперативно-розыскных мер, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет. В транспортном средстве мужчины обнаружено и изъято стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.