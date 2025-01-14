Представители полиции не имеют права мобилизовать граждан, - ТЦК и СП
Представители Нацполиции имеют право проводить мероприятия оповещения без участия сотрудников территориального центра комплектования, впрочем мобилизовать граждан они не могут.
Об этом рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В соответствии с законодательными актами, представители Национальной полиции, исполнительной власти, районных государственных гражданских администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций имеют обязанность обеспечивать мобилизацию.
"Органы национальной полиции, поскольку они полностью вовлечены в процессе розыска граждан, которые уклоняются от мобилизации, выявлении, доставлении их и привлечении к ответственности, конечно, должны совместно с ТЦК, проводить эти мероприятия", - пояснила она.
По словам Козак, представители ТЦК не наделены правоохранительной функцией. Зато правоохранители имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, поскольку привлечены к мероприятиям оповещения. Но, мобилизовать - нет.
Заместитель начальника РТЦК и СП добавила, что представители ТЦК имеют право мобилизовать военнообязанных, но без полиции трудно проверить находится ли правонарушитель в розыске.
"Мы не можем соответственно осуществить административное задержание и доставку, а также, соответственно, не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобі на " пряму лінію " із карліком- пу
P.S. не в захист поліції чи ТЦК , а в розумінні спочатку вивчи законодавство , а потім відкривай рота , тим більше ,якщо ти посадова особа.
Маєш?
Тобі шашечки, чи їхати?
" має право"...
Це для тих ,хто в школу ходити ходив , а читати не находив, або для тих хто на бронепоїзді .
Хто сказав, що " поліція не має права доставляти?
Та жінка говорила про право " мобілізовувати"., чи ти не розрізняєш ці дії?
Це має для тебе принципове знечення, що ти з дружиною в ліжко не можеш лягти?
Ти тепер спати зможеш, що міліціонери безТЦК тебе можуть розшукувати ?
Це 999- те по ступіню важливості питання, на яке чомусь ти тільки один зюїбудився.
Зміст промови був зовсім у іншому.
А у заяві, що винесена у заголовок.
-Міліція сама не може мобілізовувати громадян.
Все.
Якщо особа не з'являється в ТЦК після отримання повістки або намагається уникнути призову, її можуть оголосити в розшук. Це може включати внесення даних до відповідного реєстру "Оберіг" та дублюватимуться дані в додатку "Резерв+", а також звернення https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ до бази поліції для розшуку особи.
А замість того, щоб виконувати свій прямий обов'язок, поліцаї першими втікали з міст у 22-му році. Жителі Херсона, Сум, Харкова та Києва не дадуть збрехати. А маріупольська мусорня майже повним складом перейшла на бік ворога.
Так збери активістів і набийте самі, поки хлопці у зруйнованому місті ведуть запеклі бої!
Чи з дивану влом вставати ?
А твої заклики до побиття поліцаїв активістами - стаття ККУ.
Кацапів це перемогти не допоможе, але хоч на душі полегшає. Якщо вона є.
Бо як вони організують "влк"? Газовим балончиком? Кинуть у поліцмобіль і відвезуть на нуль?
Сто разів все писалося, а за рибу гроші.
Глава поліції навів реальні цифри щодо кількості співробітників. Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських - 100 тис. В їх числі:
жінок - 20 тис.;слідчих та дізнавачів - 15 тис.;оперативників - 20 тис.;підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) - кілька тисяч осіб;
Реально можна аж тисяч 10 слідчих і тисяч аж 15 оперативників мобілізувати, всі інші- жінки і патрульна поліція, без якої особисто з тебе кожного ранку і підїзді будуть знімати твої чергові кльоші.
І мобілізувати їх потрібно, але це ніяке не вирішення проблеми нестачи людей.
Томк що Зеленьський заради рейтингів сомоусунівся від молізації, за яку він Тільки в країні і відповідає.
Кинув все на військових- " пускай самі іщут, щєм фронт закрівать", а повноважень у військових боротися із ухилянтами відсутні.
От і дивимся картинки для російського ІПСО..
І фермам робота є...
бо гроші витрачені на тебе - пішли як вода у пісок. ніякої користі.
2. В Краматорську проходжу ВЛК. До себе в штурмовий батальйон, тому з усіх боків необмежено придатний і взагалі, термінатор, бо як треба - усі попередні контузії, поранення, вікові болячки регенеруються. Загадкова історія Бенджаміна Баттона, корочє.
Сиджу, поруч менти привезли абсолютного доходягу бомжа. Такого - конкретного дохідного алкаша, що смерть покурити відпустила.
Слухаю, як вони його замолажують. І 120 000 грн. на місяць, і їжа, і одяг, і медицина яка хочеш...
Сиджу, посміхаюся про себе.
Потім не витримав. Відвів ментів на сходову клітину та пояснив щодо усього. Ясєн перець - головною тезою було те, чого самі не мобілізуються. Крам - прифронтова зона. У ментів там до зарплати ще 30-ка капає щомісяця. Але ж, *****, не знають за військових ніхрєна. І додіків таких нам всовують.
І, до речі, в мене інтернаціональний підрозділ.
Знаю, що скажеш.
Скажеш:
"русскіє братья, я вам нє враг, то всьо злобноє нато, котороє украло у нас ядєрноє оружіє! Дайош ссср!"
....
тебе все одно пристрелять.
Ну,звісно,за їх замислом,всіх- під автомат,щоб касапи доступно побили з іскандерів і не буде кому воювати,тим більше,вийти на Майдан проти узурпації влади.
Те,що касапи вже самі воюють більше технологіями,аніж піхотою,їх не хвилює.Надто,кабами,якими спочатку руйнують позиції,а далі діло техніки.
Не витримав такого оточення - вийшов на зв'язок з комбатом та добровільно мобілізувався по новому. Так що доброволець в квадраті. Навіть в кубі, якщо рахувати й АТО.
Скільки вже? Два місяці.
Мало залишилося знайомих облич.
Поки політ нормальний.
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ -хіба не попереджали вони у такий спосіб?
Ось і "зробили".
Чи ще були і інші способи "зробити"?
Ну, благо,хоть поржалі...
Зермак вмиває руки: і мобілізацію звів до абсурду,і руками військових-то ще треба вміти до того додуматись.
Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text (частина дев'ята статті 4 Закону)
Гуляй поле!
Що за хочу, те зроблю.
В кого зброя, той і правий.
Нічого тут патякати.