Представители полиции не имеют права мобилизовать граждан, - ТЦК и СП

Представители Нацполиции имеют право проводить мероприятия оповещения без участия сотрудников территориального центра комплектования, впрочем мобилизовать граждан они не могут.

Об этом рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В соответствии с законодательными актами, представители Национальной полиции, исполнительной власти, районных государственных гражданских администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций имеют обязанность обеспечивать мобилизацию.

"Органы национальной полиции, поскольку они полностью вовлечены в процессе розыска граждан, которые уклоняются от мобилизации, выявлении, доставлении их и привлечении к ответственности, конечно, должны совместно с ТЦК, проводить эти мероприятия", - пояснила она.

Читайте также: "Ограниченно годные", которые не пройдут ВВК до 5 февраля, будут оштрафованы. Сумма штрафов - от 17 до 25,5 тыс.грн, - Черкасский ТЦК

По словам Козак, представители ТЦК не наделены правоохранительной функцией. Зато правоохранители имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, поскольку привлечены к мероприятиям оповещения. Но, мобилизовать - нет.

Заместитель начальника РТЦК и СП добавила, что представители ТЦК имеют право мобилизовать военнообязанных, но без полиции трудно проверить находится ли правонарушитель в розыске.

"Мы не можем соответственно осуществить административное задержание и доставку, а также, соответственно, не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия", - отметила она.