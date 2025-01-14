РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости
6 399 87

Представители полиции не имеют права мобилизовать граждан, - ТЦК и СП

Залучення поліції до роздачі повісток

Представители Нацполиции имеют право проводить мероприятия оповещения без участия сотрудников территориального центра комплектования, впрочем мобилизовать граждан они не могут.

Об этом рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В соответствии с законодательными актами, представители Национальной полиции, исполнительной власти, районных государственных гражданских администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций имеют обязанность обеспечивать мобилизацию.

"Органы национальной полиции, поскольку они полностью вовлечены в процессе розыска граждан, которые уклоняются от мобилизации, выявлении, доставлении их и привлечении к ответственности, конечно, должны совместно с ТЦК, проводить эти мероприятия", - пояснила она.

Читайте также: "Ограниченно годные", которые не пройдут ВВК до 5 февраля, будут оштрафованы. Сумма штрафов - от 17 до 25,5 тыс.грн, - Черкасский ТЦК

По словам Козак, представители ТЦК не наделены правоохранительной функцией. Зато правоохранители имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, поскольку привлечены к мероприятиям оповещения. Но, мобилизовать - нет.

Заместитель начальника РТЦК и СП добавила, что представители ТЦК имеют право мобилизовать военнообязанных, но без полиции трудно проверить находится ли правонарушитель в розыске.

"Мы не можем соответственно осуществить административное задержание и доставку, а также, соответственно, не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия", - отметила она.

Автор: 

Нацполиция (16700) мобилизация (2880) ТЦК (723)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Мусорів на фронт.⚠️
показать весь комментарий
14.01.2025 12:36 Ответить
+24
А тцкуни немають права бити , відловлювати людей, а також доводити до смерті.. Але вони це все роблять! І безнаказанно!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:35 Ответить
+20
З того самого хрєна, що прописаний у пункті 2 Статті 24 закону "https://protocol.ua/ua/pro_natsionalnu_politsiyu/ Про Національну поліцію".
А замість того, щоб виконувати свій прямий обов'язок, поліцаї першими втікали з міст у 22-му році. Жителі Херсона, Сум, Харкова та Києва не дадуть збрехати. А маріупольська мусорня майже повним складом перейшла на бік ворога.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тцкуни немають права бити , відловлювати людей, а також доводити до смерті.. Але вони це все роблять! І безнаказанно!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:35 Ответить
А ти навіщо на українському сайті на хєрасімова жалієшся?
Тобі на " пряму лінію " із карліком- пу
показать весь комментарий
14.01.2025 12:40 Ответить
Якщо людина в розшуку , нацполіція не просто має право , а зобов`язана затримати таку людину і доставити до відділку поліції , для здійснення заходів відповідно до чинного законодавства і ніякого ТЦК та СП їй для цього не потрібно. Нехай майор Козак Лариса вчить матчастину.

P.S. не в захист поліції чи ТЦК , а в розумінні спочатку вивчи законодавство , а потім відкривай рота , тим більше ,якщо ти посадова особа.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:44 Ответить
Ти маєш право на безкоштовне житло, і на телефон у наступній п'ятирічці.
Маєш?
Тобі шашечки, чи їхати?
" має право"...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:47 Ответить
"шашечки" = закон.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:54 Ответить
Ну тлді чекай законного безкоштовного житла
показать весь комментарий
14.01.2025 14:10 Ответить
було б непогано. я б його продав і боневтік.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:16 Ответить
Законодавство то для хворих,старих та бідних, а для багатих,чиновників та можновладних законів не існує! Закони пишуть ті,хто на фронт самі не підуть!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:49 Ответить
Краще б ця мадам пояснила, як громадяни потрапляють у цей "розшук". Бажано - посилаючись на законодавчу базу.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:52 Ответить
Це тобі не помішало б вчити матчастину. Вона все правильно сказала. Мобілізовувати-міліція не має повноважень. Це законодавчі повноваження ТЦК. Міліція "може доставити", якщо звісно захоче, а може і незахоче..
показать весь комментарий
14.01.2025 12:57 Ответить
"Органи національної поліції, оскільки вони повністю залучені в процесі розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації, виявленні, доставленні їх й притягненні до відповідальності, звичайно, повинні спільно з ТЦК, проводити ці заходи", - пояснила вона .

Це для тих ,хто в школу ходити ходив , а читати не находив, або для тих хто на бронепоїзді .
показать весь комментарий
14.01.2025 13:10 Ответить
Ти сам із собою розмовляєш, чувак?
Хто сказав, що " поліція не має права доставляти?
Та жінка говорила про право " мобілізовувати"., чи ти не розрізняєш ці дії?
показать весь комментарий
14.01.2025 14:13 Ответить
На предмет сам із собою розмовляти , ти всіх по собі не суди і буде тобі щастя , а для тих хто з четвертого разу не вкурив про що йдеться , або для людей з бронепоїзда чи тарантаса , повторюю - вище цитата "тієї жінки " , як написав один написатель , в якій йдеться про те , що розшук, виявлення,доставлення й притягнення до відповідальності, звичайно,повинні відбуватись спільно з ТЦК , що не є вірним , т.як "розшукувати ,виявляти й доставляти ( з тих же питань мобілізації , якщо людина вже в розшуку ) поліція може ( якщо захоче звісно ) самостійно і няке ТЦК і СП , їй і НАХ не потрібно. Так зрозуміліше ?
показать весь комментарий
14.01.2025 15:03 Ответить
Знову із собою балагуриш?
Це має для тебе принципове знечення, що ти з дружиною в ліжко не можеш лягти?
Ти тепер спати зможеш, що міліціонери безТЦК тебе можуть розшукувати ?
Це 999- те по ступіню важливості питання, на яке чомусь ти тільки один зюїбудився.
Зміст промови був зовсім у іншому.

А у заяві, що винесена у заголовок.
-Міліція сама не може мобілізовувати громадян.
Все.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:29 Ответить
Я дивлюсь ти ,як той клован , який в школі ,що й навчивсь , так не далі заголовків, але то нічого скоморохи ,якось і до гавнокомандующих доплентуються , а щодо , ліжок,дружин, ТЦК ,міліціонерів , як кажуть ,що в кого болить, але повторюсь, всіх по собі рівняй - і буде тобі щастя . Прочитай на ніч пару заголовків і в люлю , далі воно тобі не потрібно , бо то все марно .
показать весь комментарий
14.01.2025 17:53 Ответить
Брому хильни, чувавачок, тм збудився сильно на ту тітку. Ніяк " спєсь" збити не вдається ?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:58 Ответить
дурачок ?
показать весь комментарий
15.01.2025 13:59 Ответить
схема стандартная.ловят на улице народу объявляют что в розыске и пакуют.какие данные они могут он лайн получить когда через резерв + у меня нет данных и требуют явится в тцк хотя с мая я обновил документы и всё было в порядке а 2 ноября резко нет данных явитесь в тцк.при этом моя бронь как многодетного в резерв+ указывается! и вишенка на торте я 1965 г.р. и в военном билете я ст. лейтенант!!!!! моя военная специальность не предусматривает нахождение на фронте! я не служил.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:37 Ответить
в розшуку людина не може бути за адміністративне порушення
показать весь комментарий
14.01.2025 13:21 Ответить
Розшук ТЦК - це статус котрий надається для військовозобовʼязаних осіб, які підлягають мобілізації або призову на військову службу, але ухиляються від явки до військкомату (ТЦК) за повісткою чи іншим чином порушують правила ведення військового обліку.

Якщо особа не з'являється в ТЦК після отримання повістки або намагається уникнути призову, її можуть оголосити в розшук. Це може включати внесення даних до відповідного реєстру "Оберіг" та дублюватимуться дані в додатку "Резерв+", а також звернення https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ до бази поліції для розшуку особи.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:39 Ответить
Тцкати взагалі не мають права торкатися цивільних. Затримувати може тільки поліція.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:42 Ответить
Ухилянти - не люди.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:46 Ответить
Єрмак буде сидіти в тюрмі
показать весь комментарий
14.01.2025 12:49 Ответить
Якщо спіймають.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:55 Ответить
Якщо спіймають то вже не в тюрмі.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:10 Ответить
Згоден з тобою. Полюціянти + тсцикуни - найголовніші ухилянти - не люди.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:57 Ответить
В ТЦК зараз лише ветерани. Поліцейські на фронт по ротації ходять. Не хочуть захищати батьківщину лише бугаї, що ховаются в тилу під жіночими юбками.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:01 Ответить
Татаров в якому окопі?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:07 Ответить
В тому ж самому ,де Єрмаку ленту за лентою подає
показать весь комментарий
14.01.2025 15:10 Ответить
Тсцикуни - ветерани боїв з власним сумлінням. Полюціянти ходять тільки до кав'ярень, разом з тсцикунами. Що ********* на певні висновки. Не тримай людей за дурнів.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:14 Ответить
Як там під юбкою? "Справжній мужчіна"
показать весь комментарий
14.01.2025 13:24 Ответить
кролік не морковку гриз, а зеленого прутня
показать весь комментарий
14.01.2025 13:23 Ответить
Який у тебе в окопі провайдер?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:01 Ответить
ти точно не людина.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:55 Ответить

показать весь комментарий
14.01.2025 14:13 Ответить
А в Україні громадян немає! Є ресурс!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:35 Ответить
Громадяни за зеленського б не проголосували і його тищу не взяли. Є населення. А йому вже як поталанить.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:39 Ответить
Мусорів на фронт.⚠️
показать весь комментарий
14.01.2025 12:36 Ответить
З якого хрєна? Вони що, військові?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:47 Ответить
Полюціянти і тсцикуни звичайні громадяни України. Тому треба.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:50 Ответить
Із водія чи сантехніка за місяць в навчальних центрах роблять військовими. Так само і поліцая можна зробити
показать весь комментарий
14.01.2025 12:53 Ответить
А 59-річний фермер - військовий? Мусора мають воєнізовану ієрархічну структуру, мають гарну фізичну підготовку та вміють користуватися зброєю.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:54 Ответить
З того самого хрєна, що прописаний у пункті 2 Статті 24 закону "https://protocol.ua/ua/pro_natsionalnu_politsiyu/ Про Національну поліцію".
А замість того, щоб виконувати свій прямий обов'язок, поліцаї першими втікали з міст у 22-му році. Жителі Херсона, Сум, Харкова та Києва не дадуть збрехати. А маріупольська мусорня майже повним складом перейшла на бік ворога.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:57 Ответить
І як повинні реагувати, на ці всі висери, хлопці з поліцейського "Хижака", які зараз ведуть міськи бої у Торецьку ???
показать весь комментарий
14.01.2025 13:37 Ответить
Наприклад, набити морди своїм "колегам", котрі так вчинили і зараз перебувають в тилу. Вони знають кому.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:41 Ответить
Ярослав Кийко
Так збери активістів і набийте самі, поки хлопці у зруйнованому місті ведуть запеклі бої!
Чи з дивану влом вставати ?
показать весь комментарий
14.01.2025 14:04 Ответить
Поки деякі хлопці ведуть запеклі бої! Переважна більшість поліцаїв сцикливо ховається за бронню та разом з ухилянтами в "пікселі" виловлює замість себе хромих/косих цивільних громадян. І так само сцикливо вони "не помічають" дорогі автівки та здорових бугаїв з "ксивами".
А твої заклики до побиття поліцаїв активістами - стаття ККУ.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:30 Ответить
Почати розстріли "ухилятів".
Кацапів це перемогти не допоможе, але хоч на душі полегшає. Якщо вона є.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:56 Ответить
Пердь в калюжу.
Бо як вони організують "влк"? Газовим балончиком? Кинуть у поліцмобіль і відвезуть на нуль?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:39 Ответить
Ці ситі "броньовані" бики і кнури (а також лягаві і пси - як їх називали ще при Союзі) - мали би самі йти на фронт. 300 тисяч!!! Це ціла армія. Там хлопці гинуть. Але мусорам то пох.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:41 Ответить
Ти ще не стомився новини від Баби Машки доярки розносити по головам.?
Сто разів все писалося, а за рибу гроші.

Глава поліції навів реальні цифри щодо кількості співробітників. Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських - 100 тис. В їх числі:

жінок - 20 тис.;слідчих та дізнавачів - 15 тис.;оперативників - 20 тис.;підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) - кілька тисяч осіб;

Реально можна аж тисяч 10 слідчих і тисяч аж 15 оперативників мобілізувати, всі інші- жінки і патрульна поліція, без якої особисто з тебе кожного ранку і підїзді будуть знімати твої чергові кльоші.
І мобілізувати їх потрібно, але це ніяке не вирішення проблеми нестачи людей.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:45 Ответить
Про пенсіонерів чому "забув"?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:00 Ответить
Це твої патрульні врятують мене від пограбування у під"їзді??? Не сміши мої шкарпетки! Твої патрульні - то шобла сикунів з числа синків, зятьків, племінничків, собутильників, бл.дєй, котрих туди понабирали по блату і за бабло, щоб заховати від мобілізації і призиву (читай - від захисту Батьківщини). Нещодавно зірвав оголошення в під"їзді, де агітували вступати в цю т.з. "патрульну": там серед "переваг" цієї професії числилася ... "БРОНЬ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ"
показать весь комментарий
14.01.2025 13:46 Ответить
А що, на росії існує " патрульна поліція"?
показать весь комментарий
14.01.2025 14:09 Ответить
не делятся????
показать весь комментарий
14.01.2025 12:42 Ответить
Так воно і біда тому.
Томк що Зеленьський заради рейтингів сомоусунівся від молізації, за яку він Тільки в країні і відповідає.
Кинув все на військових- " пускай самі іщут, щєм фронт закрівать", а повноважень у військових боротися із ухилянтами відсутні.
От і дивимся картинки для російського ІПСО..
І фермам робота є...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:43 Ответить
За прошедший год трижды у меня проверяли военные документы. Ни разу не "быковали" полицейские. Представлялись и вежливо просили предьявить документы. я им показывал документы. Они проверяли по базе данных. Все нормально значит все нормально. ХОРОШО БЫТЬ НЕ "УХИЛЯНТОМ" а иметь военные документы при себе. Проверили и все норммально. Раз не "ухилянт" то всего доброго гражданин законопослушный
показать весь комментарий
14.01.2025 12:44 Ответить
Зніміть ошійник і вам стане краще.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:53 Ответить
Ци типу видалити дію? Так я її і не мав 😆😆😆
показать весь комментарий
14.01.2025 12:55 Ответить
Типу ти помилився із сайтом. Це не " страна, с..у".
показать весь комментарий
14.01.2025 12:59 Ответить
Єрмак буде сидіти в тюрмі.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:04 Ответить
При чем тут раб или ошейник? Если гражднин честно выполняет закон о мобилизации. Прошел ВЛК и ТЦК получил честно военные документы. Не по коррупционным схемам. То почему он"раб"? И при чем тут ошейник? Гражданин просто честно выполяет свои обязанности
показать весь комментарий
14.01.2025 12:55 Ответить
Голодомор теж по 'закону' був.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:03 Ответить
передай ОПі, я готовий тебе замінити на інформаційному фронті.
бо гроші витрачені на тебе - пішли як вода у пісок. ніякої користі.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:01 Ответить
Бо грощі повинні йти в одну годівничку
показать весь комментарий
14.01.2025 12:50 Ответить
1. Усі ухилянти (тобто усі здорові дядьки, що никаються від ТЦК та бояться зайвий раз виходити на вулицю) - чмирі за умовчуванням. Це аксіома.

2. В Краматорську проходжу ВЛК. До себе в штурмовий батальйон, тому з усіх боків необмежено придатний і взагалі, термінатор, бо як треба - усі попередні контузії, поранення, вікові болячки регенеруються. Загадкова історія Бенджаміна Баттона, корочє.
Сиджу, поруч менти привезли абсолютного доходягу бомжа. Такого - конкретного дохідного алкаша, що смерть покурити відпустила.
Слухаю, як вони його замолажують. І 120 000 грн. на місяць, і їжа, і одяг, і медицина яка хочеш...
Сиджу, посміхаюся про себе.
Потім не витримав. Відвів ментів на сходову клітину та пояснив щодо усього. Ясєн перець - головною тезою було те, чого самі не мобілізуються. Крам - прифронтова зона. У ментів там до зарплати ще 30-ка капає щомісяця. Але ж, *****, не знають за військових ніхрєна. І додіків таких нам всовують.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:51 Ответить
Ти маєш топити за ввід військ нато, бо так і будуть мусора бомжів привозити.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:54 Ответить
Давай спочатку ти і такі як ти. Потім вже НАТО. Ок?
І, до речі, в мене інтернаціональний підрозділ.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:55 Ответить
Ні. Нато вкрало ядерну зброю і має воювати, захищати мене. Кожен хто топить за мобілізацію грає на моцкву, бо їх влаштовує що ми швидше закінчимось.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:06 Ответить
І що ти скажеш кацапам, якщо вони пройдуть через нас та зайдуть в твоє місто?
Знаю, що скажеш.
Скажеш:
"русскіє братья, я вам нє враг, то всьо злобноє нато, котороє украло у нас ядєрноє оружіє! Дайош ссср!"
....
тебе все одно пристрелять.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:09 Ответить
"Чому ти не воюєш"-один з пунктів методички для зелених ботів.
Ну,звісно,за їх замислом,всіх- під автомат,щоб касапи доступно побили з іскандерів і не буде кому воювати,тим більше,вийти на Майдан проти узурпації влади.
Те,що касапи вже самі воюють більше технологіями,аніж піхотою,їх не хвилює.Надто,кабами,якими спочатку руйнують позиції,а далі діло техніки.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:19 Ответить
І який результат Ваших пояснень, відпустили отого ''додіка''? Напевне що ні. Ото ж бо..
показать весь комментарий
14.01.2025 12:57 Ответить
Дядьку! Величезна тобі повага як військовому! Але ти вже визначайся. Місяць тому пишеш воюєш, набираєш до себе... Тепер проходиш ВЛК і готуєшся воювати... Я все розумію, затягує. Підлікуйся. Честь!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:10 Ответить
А ти шо, мою біографію пишеш? Ок. Тут секретів нема. 20 місяців воював, звільнився за сімейними та фактично за станом. Рік мотався з волонтьоркою та водив жалом по "економічному фронту".
Не витримав такого оточення - вийшов на зв'язок з комбатом та добровільно мобілізувався по новому. Так що доброволець в квадраті. Навіть в кубі, якщо рахувати й АТО.
Скільки вже? Два місяці.
Мало залишилося знайомих облич.
Поки політ нормальний.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:37 Ответить
Народ перестань бити себе.

показать весь комментарий
14.01.2025 12:54 Ответить
Все було задумано і оповіщено ще перед виборами
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ -хіба не попереджали вони у такий спосіб?
Ось і "зробили".
Чи ще були і інші способи "зробити"?
Ну, благо,хоть поржалі...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:05 Ответить
Тупоголові недоумки цю ржачку на все життя запам'ятают.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:19 Ответить
"Воєнкомати" розігнали і придумали своє тцк за колумбійським варіантом.
Зермак вмиває руки: і мобілізацію звів до абсурду,і руками військових-то ще треба вміти до того додуматись.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:28 Ответить
Ну так а чиїми ж руками? Невже своїми, як і написано в Законі? В нас влада виконує тільки ті закони, котрі зручно. А мала б виконувати всі.

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text (частина дев'ята статті 4 Закону)
показать весь комментарий
14.01.2025 13:54 Ответить
Там,ще більше того,особиста думка:майже повна узурпація центральної влади 5-6 менеджерами на чолі з ермаком в ім'я інтересів рф.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:16 Ответить
Так було ж сказано - Конституція на паузі!
Гуляй поле!
Що за хочу, те зроблю.
В кого зброя, той і правий.
Нічого тут патякати.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:36 Ответить
 
 