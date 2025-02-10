Рашисты перегруппировывают и накапливают силы для штурмов в Часовом Яре, - ОТГ "Луганськ"
Российские оккупанты накапливают силы и перегруппировываются для штурмов в Часовом Яре в Донецкой области.
Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
По его словам, сейчас враг сосредотачивает основные усилия на накоплении личного состава в разных частях города для продолжения активных штурмов.
"Сейчас идет период накопления и сосредоточения по возможности на самих подходах к Часову Яру и перегруппировки в самом городе для осуществления в дальнейшем штурмовых действий", - сказал спикер ОТГ "Луганськ".
В то же время, отметил Запорожец, бронированную технику на прошлой неделе российские оккупанты не применяли.
"Применяли больше автомобильную технику для логистических мероприятий, а именно - квадроциклы, багги... Активно применяют дымы, накапливают их, что говорит о том, что противник заинтересован в том, чтобы в дальнейшем генерировать наступательные действия именно по городу Часов Яр", - добавил спикер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а як серьозно - тварі сунуть, день за днем,
і потужна зелена скотиняка і ко не можуть тих тварин зупинити.