Рашисты перегруппировывают и накапливают силы для штурмов в Часовом Яре, - ОТГ "Луганськ"

Российские оккупанты накапливают силы и перегруппировываются для штурмов в Часовом Яре в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, сейчас враг сосредотачивает основные усилия на накоплении личного состава в разных частях города для продолжения активных штурмов.

"Сейчас идет период накопления и сосредоточения по возможности на самих подходах к Часову Яру и перегруппировки в самом городе для осуществления в дальнейшем штурмовых действий", - сказал спикер ОТГ "Луганськ".

В то же время, отметил Запорожец, бронированную технику на прошлой неделе российские оккупанты не применяли.

"Применяли больше автомобильную технику для логистических мероприятий, а именно - квадроциклы, багги... Активно применяют дымы, накапливают их, что говорит о том, что противник заинтересован в том, чтобы в дальнейшем генерировать наступательные действия именно по городу Часов Яр", - добавил спикер.

