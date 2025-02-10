Россия пытается сохранить базы в Средиземном море, но в переговорах с Сирией имеет слабые позиции, - британская разведка

Российские власти пытаются навязать себя как выгодного партнера новой администрации Сирии, Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ). Переговоры относительно будущего российских баз почти наверняка продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

"Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, включая враждебность сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, которого сейчас скрывает Россия", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что главной заботой России остается война с Украиной. Однако сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, позволяя ей проектировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

"Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизила ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия заявляет о готовности помочь в восстановлении Сирии, поскольку хочет договориться с новым руководством страны о сохранении двух своих военных баз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийские власти на переговорах с РФ потребовали выдать Асада, - Reuters