Россия пытается сохранить базы в Средиземном море, но в переговорах с Сирией имеет слабые позиции, - британская разведка
Российские власти пытаются навязать себя как выгодного партнера новой администрации Сирии, Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ). Переговоры относительно будущего российских баз почти наверняка продолжаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.
"Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, включая враждебность сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, которого сейчас скрывает Россия", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что главной заботой России остается война с Украиной. Однако сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, позволяя ей проектировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.
"Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизила ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, Россия заявляет о готовности помочь в восстановлении Сирии, поскольку хочет договориться с новым руководством страны о сохранении двух своих военных баз.
тож, поки ердоган хоче бачити повішеного асада росія не побачить повернення до своєї бази.
відповідно, замість асада росія повинна щось ну дуже велике дать ображеним сирійцям яких росіяни бомбили багато років.
а у росії список ну дуже великого для не своїх відсутній.
сирійці для путіна не свої.
і не тільки..