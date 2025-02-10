РУС
Россия пытается сохранить базы в Средиземном море, но в переговорах с Сирией имеет слабые позиции, - британская разведка

оссия и в дальнейшем предоставляет убежище и помощь бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду и его окружению. Это препятствует переговорам с новой властью Сирии

Российские власти пытаются навязать себя как выгодного партнера новой администрации Сирии, Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ). Переговоры относительно будущего российских баз почти наверняка продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

"Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, включая враждебность сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, которого сейчас скрывает Россия", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что главной заботой России остается война с Украиной. Однако сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, позволяя ей проектировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

"Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизила ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия заявляет о готовности помочь в восстановлении Сирии, поскольку хочет договориться с новым руководством страны о сохранении двух своих военных баз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийские власти на переговорах с РФ потребовали выдать Асада, - Reuters

Великобритания (5137) Сирия (3159) внешняя разведка (412)
Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
10.02.2025 14:09 Ответить
*********
10.02.2025 14:16 Ответить
Купляють алахакбарівців - от і всі перемовини
10.02.2025 14:10 Ответить
Тіки хотів написати. Стадо незайманих баранів передадуть і сірійці погодяться на всі умови. Окремо за те шоб Асада не передавати дадуть головарю ладу калину.
10.02.2025 14:12 Ответить
Дивні ці Сирійці. Іще вчора кацапи їх омбили своїм ВКСом, а після падіння режима Асада Баширова кацапи ще бази свої хочуть зберегти? Невже у нас буде так само?
10.02.2025 14:14 Ответить
нова сирійська влада несамостійна, вона протурецька.
тож, поки ердоган хоче бачити повішеного асада росія не побачить повернення до своєї бази.
відповідно, замість асада росія повинна щось ну дуже велике дать ображеним сирійцям яких росіяни бомбили багато років.
а у росії список ну дуже великого для не своїх відсутній.
сирійці для путіна не свої.
10.02.2025 14:31 Ответить
Живого Асада кацапи не віддадуть, бо цей свідок стільки знає, що його свідчення будуть набагато цінніші, ніж кацапські бази в Сирії...
10.02.2025 15:16 Ответить
дуже багато знає про хімічну зброю з Іраку..
і не тільки..
10.02.2025 17:52 Ответить
 
 