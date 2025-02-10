РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости
1 649 2

Удар РФ ФАБом по Краматорску: количество раненых возросло до 12, повреждено более 50 многоэтажек

Последствия удара фабом по Краматорску

Из-за вчерашнего вражеского удара по Краматорску Донецкой области 1 человек погиб и 12 раненых.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что вчера ночью россияне сбросили на город полутонную управляемую авиабомбу и уничтожили 2 частных дома.

Последствия вражеской атаки

Повреждены 56 многоэтажек, 21 частный дом, 6 админзданий, 2 инфраструктурных объекта, 9 торговых точек, 2 нежилых здания и 2 автомобиля.

"Этот удар - это очередное яркое доказательство, что в Донецкой области не осталось безопасных мест. Даже относительно удаленные от фронта города все равно находятся в зоне риска", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью ударил по Краматорску: 1 погибший, 9 раненых.

Автор: 

Краматорськ (2399) Донецкая область (10819) Краматорский район (708)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь як завжди не буде. Будемо і далі збрігати комфорт россійських нацистів.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:52 Ответить
А партнери бояться ескалації
показать весь комментарий
10.02.2025 14:52 Ответить
 
 