Удар РФ ФАБом по Краматорску: количество раненых возросло до 12, повреждено более 50 многоэтажек

Из-за вчерашнего вражеского удара по Краматорску Донецкой области 1 человек погиб и 12 раненых.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что вчера ночью россияне сбросили на город полутонную управляемую авиабомбу и уничтожили 2 частных дома.

Последствия вражеской атаки

Повреждены 56 многоэтажек, 21 частный дом, 6 админзданий, 2 инфраструктурных объекта, 9 торговых точек, 2 нежилых здания и 2 автомобиля.

"Этот удар - это очередное яркое доказательство, что в Донецкой области не осталось безопасных мест. Даже относительно удаленные от фронта города все равно находятся в зоне риска", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью ударил по Краматорску: 1 погибший, 9 раненых.