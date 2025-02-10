Россия должна отсоединиться от энергетической сети Европы, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после успешного подключения Эстонии, Латвии и Литвы к европейской энергосистеме выступил с призывом к европейским партнерам заставить Россию расплатиться за использование энергии как оружия.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Министр призвал к "отсоединению" России от европейского энергетического рынка, акцентируя внимание на необходимости замены российских энергоносителей на ресурсы из США и других партнеров.
"Пора заставить Россию расплатиться за годы использования энергии как оружия. "Отсоединить" от Европы российский сжиженный газ, теневой флот, атомную энергетику. Заменить российские энергоносители на энергоносители США и других партнеров. Хранить американский сжиженный газ в крупнейших подземных хранилищах Европы в Украине. Вся инфраструктура для этого есть", - написал Сибига.
По его словам, политика нулевой зависимости от России должна стать стратегической целью для всей Европы.
Напомним, 8 февраля все страны Балтии отключились от общей с РФ и Беларусью энергетической системы. Два дня Литва, Латвия и Эстония должны работать изолированно от российско-белорусской сети, чтобы проверить все системы.
9 февраля страны Балтии синхронизировались с европейской энергетической системой.
После синхронизации энергосистем балтийских стран с континентальной Европой, Калининградская область России окажется в энергетической изоляции, работая без внешних подключений к другим электросетям.
Випускайте вже Агрохімію
Чи готові європейці до таких жертв та випробувань? Питання риторичне.
Хоч би подивилося, коли останній раз кацапська електрика споживалася.