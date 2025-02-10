РУС
Россия должна отсоединиться от энергетической сети Европы, - Сибига

Сибига в 80 годовщину Ялтинской конференции предостерег партнеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после успешного подключения Эстонии, Латвии и Литвы к европейской энергосистеме выступил с призывом к европейским партнерам заставить Россию расплатиться за использование энергии как оружия.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Министр призвал к "отсоединению" России от европейского энергетического рынка, акцентируя внимание на необходимости замены российских энергоносителей на ресурсы из США и других партнеров.

"Пора заставить Россию расплатиться за годы использования энергии как оружия. "Отсоединить" от Европы российский сжиженный газ, теневой флот, атомную энергетику. Заменить российские энергоносители на энергоносители США и других партнеров. Хранить американский сжиженный газ в крупнейших подземных хранилищах Европы в Украине. Вся инфраструктура для этого есть", - написал Сибига.

Читайте также: Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения газа из США, - Сибига

По его словам, политика нулевой зависимости от России должна стать стратегической целью для всей Европы.

Напомним, 8 февраля все страны Балтии отключились от общей с РФ и Беларусью энергетической системы. Два дня Литва, Латвия и Эстония должны работать изолированно от российско-белорусской сети, чтобы проверить все системы.

9 февраля страны Балтии синхронизировались с европейской энергетической системой.

После синхронизации энергосистем балтийских стран с континентальной Европой, Калининградская область России окажется в энергетической изоляции, работая без внешних подключений к другим электросетям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над возможностью транзита азербайджанского газа в Европу, - МИД

+12
Хто ще, з зелених, не примазався до того, до чого відношення не має?
Випускайте вже Агрохімію
показать весь комментарий
10.02.2025 14:55 Ответить
+2
«Міністр закликав до "відʼєднання" Росії від європейського енергетичного ринку,…» - а тим часом Зєшобло збирається добудувати АЕС з рашистським застарілим реактором.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:46 Ответить
+2
Чому ********** Єрмака поза своєю компетенцією та юрисдикцією постійно каже, що кому треба робити?
показать весь комментарий
10.02.2025 15:58 Ответить
Хто ще, з зелених, не примазався до того, до чого відношення не має?
Випускайте вже Агрохімію
показать весь комментарий
10.02.2025 14:55 Ответить
Чи порахував Сибіга, скільки у цьому разі коштуватиме келих пива у Німеччині, філіжанка кави у Польщі, круасан у Франції?
Чи готові європейці до таких жертв та випробувань? Питання риторичне.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:59 Ответить
Привет жителям кенигсберщины
показать весь комментарий
10.02.2025 15:05 Ответить
Ще один потужний план перемоги
показать весь комментарий
10.02.2025 15:12 Ответить
Попрошу учесть. И это мы ещё не в ЕС, а наш министр их уже строит. Кому шо делать. Вот после войны будем в ЕС они все по струнке ходить будут
показать весь комментарий
10.02.2025 15:20 Ответить
А ми будєм, це точно🤔 За базар атвєтішь, зуб дашь... хоча б Сибігин 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
10.02.2025 15:31 Ответить
100%. Трамп пилюлю подсластит. Тем болен не завтра, и самому Трампу это ничего не будет стоить
показать весь комментарий
10.02.2025 16:21 Ответить
Та, да. Це настільки потужно, що аж незламно.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:37 Ответить
Думка Сибіги кааааанєєєшна ну дужжжжже вагооома... а кацапи вже всі аж ну таааак заааабааааяліся, далі нікуди🤔🧐😁 Ржунімагу з аффффтара висєра про Сибігу, а з Сибіги асабліво Бугагагагага
показать весь комментарий
10.02.2025 15:28 Ответить
Ото бзданув, як в калюжу перднув.
Хоч би подивилося, коли останній раз кацапська електрика споживалася.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:40 Ответить
«Міністр закликав до "відʼєднання" Росії від європейського енергетичного ринку,…» - а тим часом Зєшобло збирається добудувати АЕС з рашистським застарілим реактором.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:46 Ответить
Голову собі відключи, якщо ти при совку родився.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:27 Ответить
Гордишся що ти рашист? То сиди мовчки і гордись у своїй вигрібній ямі і нєхєр сюди своє є@ало пхати зі своїми смердючими порадами.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:41 Ответить
Чому ********** Єрмака поза своєю компетенцією та юрисдикцією постійно каже, що кому треба робити?
показать весь комментарий
10.02.2025 15:58 Ответить
Реінкарнація?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:09 Ответить
..лучше нефть перестаньте транзитировать, а уже потом советы раздавать, кому куда отключаться/подключаться..
показать весь комментарий
10.02.2025 16:51 Ответить
 
 