В Украине вдвое уменьшилось количество каналов, которые транслируют телемарафон "Єдині новини", - Креминь

Телемарафон Единые новости начали меньше показывать каналы в Украине

Мониторинг общенационального телевизионного вещания установил, что в декабре 2024 года в Украине с 11 до 6 уменьшилось количество телеканалов, которые транслируют телемарафон "Єдині новини". Зато доля каналов, вернувшихся к развлекательному формату вещания, увеличилась.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы изменения в формате телевизионного вещания - количество каналов, транслирующих общенациональный телемарафон "Єдині новини #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести. Зато увеличилась доля каналов, создающих собственный информационно-аналитический контент, а также тех, которые вернулись к развлекательному формату вещания", - отметил он.

Отмечается, что такие изменения отражают как влияние нового законодательства, так и изменение запросов зрительской аудитории, которая требует более разнообразного контента в условиях длительной войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2024 году омбудсмен по защите государственного языка получил 2314 обращений о нарушении закона об украинском языке, это на 37% меньше, чем в прошлом году. ИНФОГРАФИКА

Указано, что хотя информационное пространство частично остается двуязычным, доля украиноязычного контента существенно возросла.

"По сравнению с 2023 годом, количество телеканалов, которые транслируют исключительно украиноязычный продукт, выросло более чем вдвое - с 19% до 44,4%. Обзор охватил 36 общенациональных телеканалов, осуществляющих эфирное вещание", - отмечает уполномоченный по защите государственного языка.

По его словам, среди положительных тенденций является полное отсутствие рекламы на негосударственном языке; значительное увеличение количества озвученных на украинском языке программ, которые ранее транслировались на русском; трансляция всех художественных фильмов только на государственном языке.

"В то же время мониторинг выявил и неприятные тенденции. В частности, на новозарегистрированном телеканале "СВІТЛО" зафиксирована трансляция программ исключительно на русском языке без озвучки или субтитрования на украинском: "Реальный секс" с Юлией Гайворонской и "BeHappy с Мариной Романенко", - добавил Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точицкий о достижениях телемарафоном поставленных целей: не могу сказать, что я доволен

телевидение (901) марафон (123) Креминь Тарас (137)
+25
Кількість каналів, що транслюють зєлємарафон, зменшується, а видатки на нього - ні.
10.02.2025 16:31 Ответить
10.02.2025 16:31 Ответить
+20
гнати нахєр в три шиї..цих марахфонщиків
10.02.2025 16:24 Ответить
10.02.2025 16:24 Ответить
+18
піду телевізор від пилу протру - може скоро ввімкну після 2-х річної перерви!
10.02.2025 16:23 Ответить
10.02.2025 16:23 Ответить
ще трохи і можна буде знову дивитися ТВ
10.02.2025 16:19 Ответить
10.02.2025 16:19 Ответить
НЕ треба дивитись ТВ.
10.02.2025 16:30 Ответить
10.02.2025 16:30 Ответить
Яке велике горе ,краще дивитись "реальний секс " ніж гівномарафонівську порнуху.
10.02.2025 16:20 Ответить
10.02.2025 16:20 Ответить
піду телевізор від пилу протру - може скоро ввімкну після 2-х річної перерви!
10.02.2025 16:23 Ответить
10.02.2025 16:23 Ответить
Як з'явився інтернет, про телевізор забув назавжди. Там і до війни було суцільне л@йно.
10.02.2025 16:33 Ответить
10.02.2025 16:33 Ответить
Так по телевізору ж можна дивитись будь що, не обов'язково телеканали юзати))
11.02.2025 00:13 Ответить
11.02.2025 00:13 Ответить
Тільки не злякайтесь, якщо спочатку телевізор ввімкнеться на пику мосейчучки!
10.02.2025 16:33 Ответить
10.02.2025 16:33 Ответить
гнати нахєр в три шиї..цих марахфонщиків
10.02.2025 16:24 Ответить
10.02.2025 16:24 Ответить
В Сирії асадівських пропагандистів розвішали на стовбах і постріляли в перший тиждень після втечі асада. Як побачив ті фотки, ходив либився цілий день.
10.02.2025 16:37 Ответить
10.02.2025 16:37 Ответить
А що вони ще є, а я думав що просто бабло ділять
10.02.2025 16:28 Ответить
10.02.2025 16:28 Ответить
Кількість каналів, що транслюють зєлємарафон, зменшується, а видатки на нього - ні.
10.02.2025 16:31 Ответить
10.02.2025 16:31 Ответить
В нас населення зменшилось на третину, а кількість мусорів збільшилась. Зекономіка.
10.02.2025 16:39 Ответить
10.02.2025 16:39 Ответить
Та то ж закладено в держбюджеті. Як на "велике крадівництво". Коротше дивіться що хочете - а кацапи проїдуть, як на параді. І жОПг-95кв по мізкам і перед і потім.
10.02.2025 16:44 Ответить
10.02.2025 16:44 Ответить
Клоунстка влада вбила телебачення в Україні. За шісь років клоунади люди остаточно перестали дивитись ТВ програми. Всі вже дуже давно пішли в інтернет.
Навіть не знаю, як повернути суспільству цікавість до телетрансляцій.
10.02.2025 16:31 Ответить
10.02.2025 16:31 Ответить
Так само як повернути суспільству цікавість до печатних газет. НІЯК. Я свій телик викинув на смітник ще при януковичу, і не тягне.
10.02.2025 17:25 Ответить
10.02.2025 17:25 Ответить
У всьому світі люди менше дивляться телевізор, навіть на Росії.
10.02.2025 17:33 Ответить
10.02.2025 17:33 Ответить
Ага , бюджет виділений на 11каналів , а тепер кількість каналів зменшена. А бюджет на утримання каналів переглянули?!
10.02.2025 16:38 Ответить
10.02.2025 16:38 Ответить
криси побігли?
10.02.2025 16:39 Ответить
10.02.2025 16:39 Ответить
Финансирование через USAID того - ку-ку.
10.02.2025 16:43 Ответить
10.02.2025 16:43 Ответить
Яка гарна новина!!! Дебиломарафона не будет. Ну что же, зеледент и тут обосрался. А отменить выборы ему не позволят. Попал квартал, его зеля про...
10.02.2025 16:50 Ответить
10.02.2025 16:50 Ответить
Небольшой мониторинг украинского сегмента интернет новостей показывает, что телемараХфон успешно переродился в компьютермараХфон.
10.02.2025 16:51 Ответить
10.02.2025 16:51 Ответить
Шо, почнуть "Скотів" чи про голобородька серіали крутити?
10.02.2025 16:55 Ответить
10.02.2025 16:55 Ответить
Поняття не маю, що там у телевізорі.
10.02.2025 17:06 Ответить
10.02.2025 17:06 Ответить
може й 5й прямий та еспресо повернули інфомародери Зєлі-Підєрмачного? чи не на чОсі?
- а то ще вумний нАріт-телепузик раптом-таки дізнається, що Зєля з бандою - зрадники та мародери
10.02.2025 17:42 Ответить
10.02.2025 17:42 Ответить
Самое главное - "еспрессо" и "прямий" продолжают транслировать сраный марафон. И это пабеда!
10.02.2025 18:46 Ответить
10.02.2025 18:46 Ответить
 
 