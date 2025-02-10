В Украине вдвое уменьшилось количество каналов, которые транслируют телемарафон "Єдині новини", - Креминь

Мониторинг общенационального телевизионного вещания установил, что в декабре 2024 года в Украине с 11 до 6 уменьшилось количество телеканалов, которые транслируют телемарафон "Єдині новини". Зато доля каналов, вернувшихся к развлекательному формату вещания, увеличилась.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Зафиксированы изменения в формате телевизионного вещания - количество каналов, транслирующих общенациональный телемарафон "Єдині новини #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести. Зато увеличилась доля каналов, создающих собственный информационно-аналитический контент, а также тех, которые вернулись к развлекательному формату вещания", - отметил он.

Отмечается, что такие изменения отражают как влияние нового законодательства, так и изменение запросов зрительской аудитории, которая требует более разнообразного контента в условиях длительной войны.

Указано, что хотя информационное пространство частично остается двуязычным, доля украиноязычного контента существенно возросла.

"По сравнению с 2023 годом, количество телеканалов, которые транслируют исключительно украиноязычный продукт, выросло более чем вдвое - с 19% до 44,4%. Обзор охватил 36 общенациональных телеканалов, осуществляющих эфирное вещание", - отмечает уполномоченный по защите государственного языка.

По его словам, среди положительных тенденций является полное отсутствие рекламы на негосударственном языке; значительное увеличение количества озвученных на украинском языке программ, которые ранее транслировались на русском; трансляция всех художественных фильмов только на государственном языке.

"В то же время мониторинг выявил и неприятные тенденции. В частности, на новозарегистрированном телеканале "СВІТЛО" зафиксирована трансляция программ исключительно на русском языке без озвучки или субтитрования на украинском: "Реальный секс" с Юлией Гайворонской и "BeHappy с Мариной Романенко", - добавил Креминь.

