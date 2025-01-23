Точицкий о достижениях телемарафоном поставленных целей: не могу сказать, что я доволен

Глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявляет, что не до конца доволен достижением телемарафоном "Єдині новини" поставленных перед ним целей.

Об этом он сказал в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу сказать, что я доволен", - заявил министр.

По словам Точицкого, сегодня Украина должна не только разрушать вражеские мифы и бороться с дезинформацией, но и должна формировать свою коммуникационную стратегию и создавать свои мифы.

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Напомним, что в своем отчете в октябре прошлого года Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Єдині новини" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Документ содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.

Точицкий заявил, что рекомендации Европейской комиссии по телемарафону "Єдині новини" приняты во внимание, государство планирует прекратить поддержку телемарафона после завершения военного положения.