Точицкий о достижениях телемарафоном поставленных целей: не могу сказать, что я доволен
Глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявляет, что не до конца доволен достижением телемарафоном "Єдині новини" поставленных перед ним целей.
Об этом он сказал в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не могу сказать, что я доволен", - заявил министр.
По словам Точицкого, сегодня Украина должна не только разрушать вражеские мифы и бороться с дезинформацией, но и должна формировать свою коммуникационную стратегию и создавать свои мифы.
Напомним, что в своем отчете в октябре прошлого года Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Єдині новини" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Документ содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.
Точицкий заявил, что рекомендации Европейской комиссии по телемарафону "Єдині новини" приняты во внимание, государство планирует прекратить поддержку телемарафона после завершения военного положения.
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На censor.net yсі це роблять безкоштовно!
Тобто, основна мета Телемарафону - брехня.
Не дивно, що більша частина українців не дивиться і не слухає це каловище.
І до чого тут Кличко?
покидбок
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Я можу зрозуміти як кацапи витрачають божевільні бабки на пропаганди і фінансування всяких параша-тудей. Тому що їм реально потрібно якось обґрунтовувати свою пропаганду і міфи про російськомовних хлопчиків у трусиках
У нас просто необхідно розповідати і висвітлювати події, які відбуваються під час війни. А витрачати ще й з бюджету гроші на це? Ще й на ТВ-формат у 21 столітті?
52 відсотки голосувала за Якунєвіча, а 73 відсотки голосували за Зеленського.
Куди ж засратіше ?
Чи Ви вважаєте, шо ці голосувальники наростили звивини в своїх мізках ?
Та ну нах... )))
Тому в урядовців і дилема, або Україна, або посада для марафону....
Щоб всі не тільки не дивились марафон, а і телевізори повикидали на смітник?