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Точицкий о достижениях телемарафоном поставленных целей: не могу сказать, что я доволен

Точицький про роботу телемафону

Глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявляет, что не до конца доволен достижением телемарафоном "Єдині новини" поставленных перед ним целей.

Об этом он сказал в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу сказать, что я доволен", - заявил министр.

По словам Точицкого, сегодня Украина должна не только разрушать вражеские мифы и бороться с дезинформацией, но и должна формировать свою коммуникационную стратегию и создавать свои мифы.

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Напомним, что в своем отчете в октябре прошлого года Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Єдині новини" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Документ содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.

Точицкий заявил, что рекомендации Европейской комиссии по телемарафону "Єдині новини" приняты во внимание, государство планирует прекратить поддержку телемарафона после завершения военного положения.

Автор: 

телевидение (900) марафон (120) Точицкий Николай (74)


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Топ комментарии
+29
Як він може бути задоволений коли інші крадуть на ЗСУ мільярдами, а він лише мільйонами? Абідна да
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23.01.2025 00:03
+28
формувати свою комунікаційну стратегію та створювати свої міфи

Тобто, основна мета Телемарафону - брехня.

Не дивно, що більша частина українців не дивиться і не слухає це каловище.
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23.01.2025 00:10
+20
Первый говномарафет для дебилов.
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23.01.2025 00:11
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Як він може бути задоволений коли інші крадуть на ЗСУ мільярдами, а він лише мільйонами? Абідна да
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23.01.2025 00:03 Ответить
підвищемо жирність молока тєлємарафеток !!!!
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23.01.2025 01:10 Ответить
"За словами Точицького, сьогодні Україна має не лише руйнувати ворожі міфи та боротися з дезінформацією, а й повинна формувати свою комунікаційну стратегію та створювати свої міфи."

На censor.net yсі це роблять безкоштовно!
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23.01.2025 00:04 Ответить
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23.01.2025 00:04 Ответить
Ему еще хранилища строить с ермаком для экспорта актов с эвакуации.
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23.01.2025 00:08 Ответить
Ясно шо незадоволенний...на росу ніяк, підробитися не виходе ..смердить як у сажу ...
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23.01.2025 00:09 Ответить
А на маєш ... хіба той шмарафон ще не закрили?
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23.01.2025 00:10 Ответить
формувати свою комунікаційну стратегію та створювати свої міфи

Тобто, основна мета Телемарафону - брехня.

Не дивно, що більша частина українців не дивиться і не слухає це каловище.
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23.01.2025 00:10 Ответить
А як треба було ввдреагувати?))

І до чого тут Кличко?
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23.01.2025 01:45 Ответить
Первый говномарафет для дебилов.
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23.01.2025 00:11 Ответить
Мільйн дерев....
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23.01.2025 07:12 Ответить
"Створювати свої міфи"... Тобто брехати офіційно?
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23.01.2025 00:13 Ответить
пішов у дупу
покидбок
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23.01.2025 00:14 Ответить
Зате грошей з держбюджету на цей марахвон потратили дуже багато...замість зброї,тепловізорів та дронів...
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23.01.2025 00:21 Ответить
За словами Точицького, сьогодні Україна має не лише руйнувати ворожі міфи та боротися з дезінформацією, а й повинна формувати свою комунікаційну стратегію та створювати свої міфи.
 ==============

Я можу зрозуміти як кацапи витрачають божевільні бабки на пропаганди і фінансування всяких параша-тудей. Тому що їм реально потрібно якось обґрунтовувати свою пропаганду і міфи про російськомовних хлопчиків у трусиках

У нас просто необхідно розповідати і висвітлювати події, які відбуваються під час війни. А витрачати ще й з бюджету гроші на це? Ще й на ТВ-формат у 21 столітті?
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23.01.2025 00:26 Ответить
Остаточне задоволення отримаєш на нарах.
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23.01.2025 00:31 Ответить
Перефразовуючи Пояркова- ну хіба може у 5-6 дефективних менеджерів зробити щось путнє. Ні-получається тільки дефективне.
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23.01.2025 00:35 Ответить
у мене таке враження, що Поярков останнім часом став промоутером Любарського
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23.01.2025 00:39 Ответить
То добре,що не задоволений... Бо як би був задоволений, це б означало що мізки українців засрані остаточно та безповоротно!
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23.01.2025 00:38 Ответить
так вони й так засрані )))

52 відсотки голосувала за Якунєвіча, а 73 відсотки голосували за Зеленського.

Куди ж засратіше ?

Чи Ви вважаєте, шо ці голосувальники наростили звивини в своїх мізках ?

Та ну нах... )))
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23.01.2025 00:42 Ответить
133133. Ні, шановний,не вважаю. Але для лікування ще не безнадійні.
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23.01.2025 00:49 Ответить
значить шуруй у відставку, а не пояснюй "шось пішло не так"
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23.01.2025 00:50 Ответить
Шмигаль згодний, що марафонити Українців з 2019 р, це злочин, але ж Оманський наказує гадити в голови Українців, щоденно!
Тому в урядовців і дилема, або Україна, або посада для марафону....
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23.01.2025 01:06 Ответить
да закрийте вже те гімно
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23.01.2025 01:26 Ответить
ЧМОрафон. треба закривати.
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23.01.2025 01:26 Ответить
Разом з зєрмаками.
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23.01.2025 04:55 Ответить
))Цирк на дроті...в ********* світі всі щось безкінечно говорять...і чим абсурдніший цей "порожняк",тим краще,адже це перегляди і слава,які можна монетизувати.А найкраще говорити про проблеми,які ніколи не вирішити,-демократія,свобода слова,корупція,глобальне потепління,зміна клімату і т.д.Як у цьому гумористичному відео https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
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23.01.2025 01:47 Ответить
Мабуть незадоволений тому,що остаточно не вдається одебілити тих,хто залиився, а недоцифрівізатор єрмака фьодоров,впаривши вкраїнчикам кацапську телегу,а зараз розкручює кітайський тік ток як і вподобає інтенет аферісту все зробив через одне місце.Єдине,що вдалося цим маргіналам,які дуже ********** гроші,так це впарити ідіотам кацапську "дію".
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23.01.2025 05:55 Ответить
А яка мета була?
Щоб всі не тільки не дивились марафон, а і телевізори повикидали на смітник?
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23.01.2025 05:57 Ответить
Лідор і хмосійчук дивляться один одного по хмарафону , а кірюша відмиває кошти на ньому , от і уся аудиторія.
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23.01.2025 06:56 Ответить
Дебіли кінчені...
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23.01.2025 07:00 Ответить
Дивився пару разів на початку війни, потім зрозумів, що дивитися нічого, суцільне базікання. Більше ні одного разу не дивився. Так і мої знайомі. Навіщо витрачати таки гроші не розумію
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23.01.2025 08:16 Ответить
Я не дивилася цю гидоту, бо це г+г, мосiйчучка та зелена пропаганда. 😏😠
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23.01.2025 09:35 Ответить
Журналісти перевзулись на льоту - такі всепогодники
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23.01.2025 08:20 Ответить
Держбюджет-2025. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон - хто шукав відповідь, ось вона
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23.01.2025 08:20 Ответить
Приватна структура наближена до кварталу заробила 400 млн. А Точицький просто прихвостень зеленого. Людина без честі та сомоповаги.
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23.01.2025 08:42 Ответить
Судя по их зарплатам козырю и шашлычнику их работа нравится,а избиратель и налогоплательщик могут идти нах мелкими шагами.
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23.01.2025 08:46 Ответить
"Свої міфи" - те, ож членограй е ************?
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23.01.2025 08:52 Ответить
Або довбойоб, або ворог України. Думаю що друге.
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23.01.2025 09:46 Ответить
Або довббоб, або ворог України. Думаю що друге.
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23.01.2025 09:54 Ответить
Як можна ТВ-канали,які належать олігархам фінансувати з бюджету.Коломойський на "кічі",а грошики капають в карман.А посилки з-за кордону де не 100 грам чаю,101 грам треба обкласти податком.
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23.01.2025 10:13 Ответить
Там ще хороший куш компанії належить Медведчуку та його лярві. Тому така медіа підтримка Зеленского оплачується і їм.
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23.01.2025 12:29 Ответить
Мало заплатили? Розраховував хапнути більше.
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23.01.2025 12:27 Ответить
ЩОБ ТИ ЗДОХ!
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23.01.2025 12:36 Ответить
Витратити на боротьбу з дезінформацією мільярд гривень, проти мільярдів баксів у русні і розраховувати на більший результат це смішно. Марафон хоч і викликає горіння сраки, робить свою роботу, інша справа що більшість професійних телевізійників пішли воювати самі, або були мобілізовані, бо люди думають що там на марахфонах усі заброньовані, так от ні, навіть близько ні ) і коли треба зробити контент, або поїхати в якесь небезпечне місце для того щоб зняти як воно є , а не як каже русня, їхати немає кому. А щоб ви розуміли як працює русня, то дуже просто, є таке правило, "всі вірять в першу брехню яку почують" так воно і є, потім щось довести, дуже складно, майже неможливо. Приклад із минулого, коли я ще був пов'язаний з медіа, в Донецьку сталась аварія на шахті ( це ще до 14 року було ) коли туди приїхала знімальна група, вони дізнались що русня приїхала відзнялась і поїхала на 5 годин раніше, що як тільки сталась аварія, вони подзвонили через годину і дізнались всі деталі. Що потрібно для такої швидкості ? Гроші і люди, професійні редактори і знімальні групи. Як русня використала цю швидкість і інформацію ? Обісрала Україну і українську владу, тобто відпрацювали пропагандони на всі 100% меседж був відправлений і так вони працюють вже декілька десятків років. А ми продовжуєм нити що викидати гроші на це не добре, треба на армію. Зате викинути 8 лярдів на те щоб роздати/розікрасти по тисячі, оце норм тема ☺️ ну то так , власна думка і досвід, можете далі матюкати марахвони 🥱
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23.01.2025 12:51 Ответить
 
 