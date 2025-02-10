РУС
Новости
2 118 21

4,3 млн беженцев из Украины имеют временную защиту в ЕС

біженці

Статус временной защиты в странах ЕС, по состоянию на 31 декабря 2024 г., имеют 4,3 млн человек, покинувших Украину в результате войны с РФ.

Такие данные обнародовал 10 февраля Евростат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди стран ЕС больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняли Германия (1 161 450 человек; 27,3% от общего количества), Польша (991 630; 23,3%) и Чехия (388 625; 9,1%).

українські біженці в ЄС

По сравнению с концом ноября 2024 года, общее количество лиц с временной защитой на конец декабря в ЕС выросло на 25 590 (+0,6%). Наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты наблюдался в Германии (+8 830; +0,8%), Польше (+3 705; +0,4%) и Чехии (+3 435; +0,9%). В то же время сокращение их количества зафиксировали в Дании (-1 995; -5,1%), Италии (-1 310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%).

По состоянию на 31 декабря, более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Почти половину получателей составляли взрослые женщины (44,8%), дети - почти треть (31,9%), взрослые мужчины - 23,2% от общего количества.

Автор: 

беженцы (1693) украинцы (3915) Евросоюз (17595)
Топ комментарии
+10
І за це треба в першу чергу дякувати особисто ЗЕ, його 5-6 менеджерам, слугам наріда та тім хто в 2019 році привів їх до влади, в другу чергу треба "дякувати" за це Х..лу з тупими тварюками яки радістно носять тавро "росіянін".
показать весь комментарий
10.02.2025 16:48 Ответить
+7
А в кого вже немає домівки? І чим їм в даному випадку допоможе Батьківщина-матір?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:48 Ответить
+4
Було біля 8-ми мільонів в 22-23 роках. Потихеньку українці асимілюютьця в Європі, вивчили мову, знайшли роботу і вже мабудь ніколи не повернутьця на Батьківщину, таку безправну та корумповану, як зараз! Сумно і болісно!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ухилянти в усіх країнах, Батьківщина-матір кличе врятувати !!! Ви ж честь і совість не покинули разом зі своїми домівками??
показать весь комментарий
10.02.2025 16:44 Ответить
В нас зараз 95 квартал і бальківщіна і матір, але от таку захищати не всі згодні
показать весь комментарий
10.02.2025 16:59 Ответить
зельона говноботоферма всплила )
показать весь комментарий
10.02.2025 16:54 Ответить
Гранты отменили , теперь вся надежда на Батьку Зеленского подсос получить.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:25 Ответить
Ти чому не рятуєш?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:06 Ответить
Батьківщина ( прості українці ) завжди допоможуть , а от для зевлади українці чужі .
показать весь комментарий
10.02.2025 18:19 Ответить
Ти звідки, де живеш?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:21 Ответить
Ще зарано, от як відобідаєте до кінця, потім дякуйте
показать весь комментарий
10.02.2025 16:56 Ответить
уже вечеря, альо-нка
показать весь комментарий
10.02.2025 17:15 Ответить
О було більше 7млн., значитт 3+ млн вже отримали інший статус
показать весь комментарий
10.02.2025 16:55 Ответить
Статус біженця відмінять тільки домовляться за вибори , і відкриють кордони , всіх поженуть на вибори додому в Україну . Тому уже , ЕК рекомендують Зе ," вивчити необхідність обмежень воєнного стану "
показать весь комментарий
10.02.2025 18:17 Ответить
біженці, не дрейфіть
тимчасово усе, тільки пенсія "довічна"
показать весь комментарий
10.02.2025 19:15 Ответить
 
 