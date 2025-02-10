4,3 млн беженцев из Украины имеют временную защиту в ЕС

Статус временной защиты в странах ЕС, по состоянию на 31 декабря 2024 г., имеют 4,3 млн человек, покинувших Украину в результате войны с РФ.

Такие данные обнародовал 10 февраля Евростат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди стран ЕС больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняли Германия (1 161 450 человек; 27,3% от общего количества), Польша (991 630; 23,3%) и Чехия (388 625; 9,1%).

По сравнению с концом ноября 2024 года, общее количество лиц с временной защитой на конец декабря в ЕС выросло на 25 590 (+0,6%). Наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты наблюдался в Германии (+8 830; +0,8%), Польше (+3 705; +0,4%) и Чехии (+3 435; +0,9%). В то же время сокращение их количества зафиксировали в Дании (-1 995; -5,1%), Италии (-1 310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%).

По состоянию на 31 декабря, более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Почти половину получателей составляли взрослые женщины (44,8%), дети - почти треть (31,9%), взрослые мужчины - 23,2% от общего количества.