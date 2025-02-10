НАПК проверяет образ жизни судьи Кассационного Верховного суда Жукова после расследования СМИ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Сергея Жукова после того, как у него нашли незадекларированный четырехгектарный особняк под Киевом на миллион долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, о начале мониторинга НАПК сообщило в ответ на обращение юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info).
Напомним, недавно журналисты Bihus.Info рассказали, что семья судьи Кассационного Верховного суда Сергея Жукова живет в имении под Киевом, расположенном на 4 гектарах.
На территории кроме домов есть еще озера, виноградники и винный погреб. Ориентировочная стоимость недвижимости может достигать 1 млн долларов США. В декларации судьи всего этого нет.
После выхода сюжета юристы "Тисни" (Bihus.Info) обратились в НАПК с заявлением о возможном несоответствии уровня жизни судьи имеющимся у него и его семьи доходам.
Если информация о несоответствии уровня жизни судьи задекларированным доходам подтвердится, НАПК сообщит соответствующие органы для дальнейшего расследования возможных признаков уголовного преступления.
Хай би вони розслідували - і то толку було би більше.
Скільки ж цих державних паразитів в Україні - капець - своїми обов'язками займатися навіть не думають - тільки крадуть і пакостять. В нормальній країні їх би турнули моментально - а в Україні це "влада" пля...
На жаль…
там щє тей ого гей!
з мівіни на воду пересьорбують...
А нечестный судья в Украине - разве может кого- то удивить?
Удивить может только ЧЕСТНЫЙ СУДЬЯ!!!!
Ті, що втекли, ті, що нажилися, ті, що відсиділися... ті, що... стануть люто ненавидіти тих, хто не скорився і об'єднаються своїй люті.
" І вони об'єднаються своїй люті"? Вони вжи вже давно об'єдналися на фундаменті наживи на крові і стражданнях народу - "еще крепче сплотились" вокруг трону, партії&правИтельства, а те НАЗК створює ілюзію правопорядку...
а давайте щось перевіряти.
ВСІ НАВКОЛО НЬОГО ХАБАРНИКИ В КОГО НЕ ТКНИ.
А потіти тепер йому