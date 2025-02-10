НАПК проверяет образ жизни судьи Кассационного Верховного суда Жукова после расследования СМИ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Сергея Жукова после того, как у него нашли незадекларированный четырехгектарный особняк под Киевом на миллион долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, о начале мониторинга НАПК сообщило в ответ на обращение юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info).

Напомним, недавно журналисты Bihus.Info рассказали, что семья судьи Кассационного Верховного суда Сергея Жукова живет в имении под Киевом, расположенном на 4 гектарах.

На территории кроме домов есть еще озера, виноградники и винный погреб. Ориентировочная стоимость недвижимости может достигать 1 млн долларов США. В декларации судьи всего этого нет.

После выхода сюжета юристы "Тисни" (Bihus.Info) обратились в НАПК с заявлением о возможном несоответствии уровня жизни судьи имеющимся у него и его семьи доходам.

Если информация о несоответствии уровня жизни судьи задекларированным доходам подтвердится, НАПК сообщит соответствующие органы для дальнейшего расследования возможных признаков уголовного преступления.