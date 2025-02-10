РУС
Новости
НАПК проверяет образ жизни судьи Кассационного Верховного суда Жукова после расследования СМИ

НАПК проверяет образ жизни судьи Сергея Жукова после сюжета Bihus.Info

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Сергея Жукова после того, как у него нашли незадекларированный четырехгектарный особняк под Киевом на миллион долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, о начале мониторинга НАПК сообщило в ответ на обращение юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info).

Напомним, недавно журналисты Bihus.Info рассказали, что семья судьи Кассационного Верховного суда Сергея Жукова живет в имении под Киевом, расположенном на 4 гектарах.

На территории кроме домов есть еще озера, виноградники и винный погреб. Ориентировочная стоимость недвижимости может достигать 1 млн долларов США. В декларации судьи всего этого нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Судья Верховного суда Жуков живет в имении под Киевом за $1 млн с виноградниками и озерами: все записано на старых знакомых, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

После выхода сюжета юристы "Тисни" (Bihus.Info) обратились в НАПК с заявлением о возможном несоответствии уровня жизни судьи имеющимся у него и его семьи доходам.

Если информация о несоответствии уровня жизни судьи задекларированным доходам подтвердится, НАПК сообщит соответствующие органы для дальнейшего расследования возможных признаков уголовного преступления.

Верховный Суд (1105) судья (2667) НАПК (1229) Бигус (198)
+11
То може зарплатню НАЗК, яку вони отримують хрінзна за що - віддати журналістам?
Хай би вони розслідували - і то толку було би більше.
Скільки ж цих державних паразитів в Україні - капець - своїми обов'язками займатися навіть не думають - тільки крадуть і пакостять. В нормальній країні їх би турнули моментально - а в Україні це "влада" пля...
10.02.2025 17:01
+3
Просто українці не вважають, що крадуть особисто у них. Ні в кішенях, ні на їх рахунках грошей же меньше не стає. До того ж, ті, хто «вміє жити», завжди викликали у українців повагу та заздрість.
На жаль…
10.02.2025 19:38
+2
Дійсно складається таке враження, що похер. Навіть не мичать, не те щоби бодатися. Особливо бісить коли зелені ворюги безкарно обкрадають військових - і вже навіть не бояться відповідальності.
10.02.2025 17:09
10.02.2025 17:01
зате як ці дурники активно голосують за євробачення аж Дію поклали. це в той час коли ворог кожен день нищіть українців. Европорно дожче
10.02.2025 17:13
Не сипте сіль на рани. Інколи хочеться усіх виборців Зеленського лупасити по потилиці за те, що кинули країну під ноги зеленим недоноскам. Як подумаєш, що у такі страшні часи доля України знаходиться в руках цього пустоголового нікчемного клоуна, який має зараз вести якісь перемовини, щось вирішувати - а сам Зеленський обома руками свою дупу без дзеркала знайти не здатен, не здатен скласти до купи три слова і не має мізків ні на що. І оце дурбецало зараз усюди виступає від України, намагається щось розумне патякати - а у голові вітер гуде... Зла не вистачає.
10.02.2025 17:20
Просто українці не вважають, що крадуть особисто у них. Ні в кішенях, ні на їх рахунках грошей же меньше не стає. До того ж, ті, хто «вміє жити», завжди викликали у українців повагу та заздрість.
На жаль…
10.02.2025 19:38
100%
10.02.2025 19:40
а як в Україні кловани живуть?
там щє тей ого гей!
з мівіни на воду пересьорбують...
10.02.2025 17:01
Щоб отримати реальний результат, перевірято повинно не НАЗК а послідовники Сашка Білого.
10.02.2025 17:01
Таких "кадрів" НАЗК повинні перевіряти самостійно КОЖНОГО року!
10.02.2025 17:03
Впевнений, що теперка суддя "кинув гроші на дорогу та пішов за Йєшуа Га-Ноцрі"!
10.02.2025 17:05
І чого його перевіряти -- бабця хатинку з клаптиком города подарувала , а вони кіпішують.
10.02.2025 17:05
Новость должна удивлять!
А нечестный судья в Украине - разве может кого- то удивить?
Удивить может только ЧЕСТНЫЙ СУДЬЯ!!!!
10.02.2025 17:05
"І будуть ті, що прогнулися та підкорилися, нeнaвидіти не тих, хто їх прогнув, а тих, хто не прогнувся"(с)

Ті, що втекли, ті, що нажилися, ті, що відсиділися... ті, що... стануть люто ненавидіти тих, хто не скорився і об'єднаються своїй люті.

" І вони об'єднаються своїй люті"? Вони вжи вже давно об'єдналися на фундаменті наживи на крові і стражданнях народу - "еще крепче сплотились" вокруг трону, партії&правИтельства, а те НАЗК створює ілюзію правопорядку...
10.02.2025 17:08
що б ще такого робити, що б нічого не робити?
а давайте щось перевіряти.
10.02.2025 17:08
це вже навіть не смішно..., а навіщо та НАЗК взагалі, вони ж нічого не бачать та не чують й часто навіть не підозрюють... сенс був в тому, щоб перевіряти спосіб життя..., звичайно цей спосіб будуть приховувати..., а тут перевірили декларацію й все, ну як може така поважна людина, цілий суддя, брехати як сива кобила...
10.02.2025 17:10
Все, последние судороги Бигуса. Трамп кислород USAID отключил.
10.02.2025 17:10
Ой лишенько... а за ким же тепер СБУшники будуть в сауні шпигувати? 😂
10.02.2025 17:17
Нарешті за нашим злодієм при владі ніхто підглядати не буде. Злодієві, звісно ж, насрати на це, просто не заведено, щоб холопи своїх панів в обличчя знали
10.02.2025 17:21
Шум вляжеться, а цей поц як жив так і буде жити в тому маєтку. І суддею залишиться. І плювати йому на все. Як і його таким же ряженим гнилим колегам, які "іменем України" просто набивають власні кишені. Теперішня судова система повинна бути повністю демонтована. Косметичними заходами цю всю шушваль не викорінити.
10.02.2025 17:13
І все це бидло, яке краде тут мільйонами роками, звісно ж, воювати не може і не повинно.
10.02.2025 17:19
Оце у чувака карма погана.
ВСІ НАВКОЛО НЬОГО ХАБАРНИКИ В КОГО НЕ ТКНИ.
А потіти тепер йому
10.02.2025 17:21
Ділитися треба
10.02.2025 17:26
Щось з журналістами не те, куди не влізуть, там і корупцію знаходять. Вот, наприклад правоохоронці ніде її не бачить. Мабуть пора їх місцями поміняти.
10.02.2025 17:24
яка несподіванка.....мабудь йому хтось це все підкинув....Пошукайте там ще і паспорта з куркою у нього і всіеї рідні знайдуться
10.02.2025 17:34
Шановні, так живуть всі судді, ПОВТОРЮЮ, ВСІ !!!!!!!!!!!!!!!!! і вибіркова перевірка означає ,що, того ми любимо а того ні. В цьому випадку допоможе лише заміна деревяних щитів і палиць на товариша Калашникова, і до цього ми прийдемо, рано чи пізно, а поки з гармати по горобцях!!!
10.02.2025 18:37
... дно безвладдя.
10.02.2025 22:21
 
 