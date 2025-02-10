РУС
Новости
3 225 69

Мужчины на ВОТ избегают трудоустройства из-за угрозы мобилизации, - ЦНС

рф,мобилизация

Алчевский металлургический комбинат оказался в глубоком кризисе из-за мобилизационных мер, которые проводят оккупационные администрации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По информации местных источников, значительное количество работников уже насильно отправлено воевать в составе российской армии.

Как сообщается, эта ситуация заставляет мужчин избегать официального трудоустройства, поскольку списки новых работников автоматически попадают в военкоматы. Фактически любое трудоустройство на предприятии превращается в "билет" на фронт.

Кроме мобилизационного давления, предприятие столкнулось с финансовыми проблемами. Зарплаты не выплачиваются уже несколько месяцев, а гарантий на получение денег руководство не предоставляет. Это еще больше усиливает отток рабочей силы.

В ЦНС отмечают, что к тому же комбинат страдает от дефицита сырья и проблем с логистикой. Разрушение инфраструктуры и перебои в поставках привели к существенному снижению производственных мощностей.

Оккупанты используют украинских детей для защиты от атак ВСУ, - Центр национального сопротивления

Автор: 

оккупация (10299) мобилизация (2904) Центр национального сопротивления (605)
Топ комментарии
+12
Свобода - це, звісно, наше все. Свобода бізнесу - коли податкова приходить як до себе додому. Свобода слова - поки не зачіпаєш «недоторканних». Свобода вибору - між «потерпи ще трохи» і «будь патріотом». І, звісно, верховенство права - для тих, у кого погони крутіші. Бо ж у нас демократія: силовики всі заброньовані, топ-корупціонери - на заслуженому відпочинку, а правила гри пишуть ті, в кого більше зірочок на погонах. Справедливість? Ні, не чули. Але зате у нас свобода - свобода тих, хто може собі її дозволити.
10.02.2025 18:02 Ответить
+12
Я розумію, що це прикро, дивно, рве шаблони, але у ворога вільний виїзд чоловіків за кордон і ніякої бусифікації з 2022 року.
10.02.2025 18:17 Ответить
+12
десь я таке чув , але не пам'ятаю де ....
10.02.2025 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Не бажаєш воювати за свободу своєї країни, неминуче воюватимеш за імперію зла на усіх фронтах земної кулі. Це ж вже було після 1920 року.
10.02.2025 17:58 Ответить
10.02.2025 18:02 Ответить
Усі перелічені проблемні питання є суто внутрішніми і мають вирішуватися самим суспільством, а не зовнішнім ворогом, який позбавить українців будь-яких свобод у разі окупації, заграбастає усе і заперечить, у тому числі ваше право вільно висловлюватися щодо наявних негараздів. Нині за СВОБОДУ мати вибір і можливість покращувати свою країну самим мусимо боротися з кацапським злом, яке прагне нав"язати власний режим тотального беззаконня і авторитаризму.
10.02.2025 18:24 Ответить
Павлик морозов Кацапчику, знов за рибу гроші? Твої фсбешні вуха дуже добре видно.
10.02.2025 18:42 Ответить
НЕ ПЕРЕМІГШИ КОРУПЦІЮ І БРЕХНЮ В УКРАЇНІ ,особливо у владних коридорах - ніякої зовнішньої перемоги БУТИ НЕ МОЖЕ. Гниле зсередини дерево не вистоїть під натиском бурі
10.02.2025 19:06 Ответить
Тільки от чомусь за навіть базове право просто працювати я, наприклад, маю боротись із самою державою...
10.02.2025 19:19 Ответить
10.02.2025 18:17 Ответить
і 100% мобілізація на окупованих територіях
10.02.2025 18:20 Ответить
Вони за конституцією рф територія рф.
10.02.2025 18:22 Ответить
Розповідай))) 100% мобілізація до 65 років на окупованих територіях.
10.02.2025 18:26 Ответить
Охоче повірю, якщо надасте докази. За особистими контактами знаю, що принаймні в Криму такого немає.
10.02.2025 18:28 Ответить
Новину прочитай))) до чого вона, якщо по твоїм розповідям все в лайті? Надай докази спочатку зі своєї сторони, а потім запитуй їх в інших. Я тобі пишу, як військовий, що був на тій території. А ти як хто пишеш?)
10.02.2025 18:30 Ответить
Ти ще віриш новинам від ОПи?
10.02.2025 18:58 Ответить
Ще один))) тобі також напишу, будь уважніше, прочитай те, що вище написав, звідки володію тим, що пишу. А ти на що посилаєшся?
10.02.2025 19:17 Ответить
Де полонені з ТОТ? Де їхні розповіді про те, як їх бусиффікували?
10.02.2025 19:21 Ответить
Ти щось собі нафантазував, що перед тобою буду відповідь робити))) ухилянте, спочатку стань до строю або хоча б повернись в Україну, а потім, можливо, отримаєш змогу почути мою відповідь.
10.02.2025 19:25 Ответить
Що нафантазував? Де полонені з ТОТ? Я в Україні.
10.02.2025 19:31 Ответить
Ти розумово відсталий, не взмозі прочитати текст вище? Повторю, читай уважно, пишу, як військовий, що був на територіях, які окуповані, знаю, як відбувається там призов, знаю, як ловлять тих, хто відмовляється. Твоє питання щодо полонених з тот, мʼяко кажучи, дивує. Є бажання поспілкуватись, зателефонуй до координаційного штабу поводження з військовополоненими, а не задавай питання під лентою новин, ховаючи своє невігластво або розумову відсталість.
10.02.2025 19:45 Ответить
Ще раз: де відео хоча б з одним полоненим з розповіддю про те, як його бусифікували на тот?
10.02.2025 21:56 Ответить
Ти точно розумово відсталий. Почну зі статистики, на кінець 23 року в полоні було 7-8т полонених військових і (!) 23-24т цивільних, в полоні. Знаєш скільки визволили з полону і скільки серед них цивільних? Так от, …, перш ніж задавати такі питання, подумай, чи вартуєш ти хоча б з моральної точки відповіді на це питання. Вище я тобі написав, якщо ти цікавишся цим питанням, зателефонуй до коордштабу поводження з військовополоненими. І в третє напишу, хоча бачу, до тебе не доходить, на окупованій території 100% мобілізація чоловіків до 65років. Звідки я це знаю? Та, мабуть, не з дивану, з якого ти себе експортом уявив.
10.02.2025 22:36 Ответить
Тобі, дебілу, підказку надам - пошук в ютубі "насильственно мобилизованные днр", то в ж самостійно важко було це зробити, дегенерате.
10.02.2025 22:48 Ответить
Нема там абсолютно нічого достовірного.
11.02.2025 00:11 Ответить
Тобі з дивану видніше.
11.02.2025 08:15 Ответить
Федор і Давиде, я бачу вашу патріотичність та розумію, хто ви та що з себе уявляєте. Сподіваюсь, таким як ви, важко буде повертатись. Ви свій вибір зробили, не намагайтесь тиражувати його тим, хто вільний та без рожевих окулярів сприймає дійсність.
10.02.2025 19:20 Ответить
Звідкіля повертатись? Я в Україні. Не виїхав вчасно, на жаль.
10.02.2025 19:23 Ответить
Ой, розповідай))) прапор світиться, бо впн треба?) впн, щоб писати в українському просторі?)
10.02.2025 19:28 Ответить
Ще раз: я в Україні.
10.02.2025 19:33 Ответить
Досить вже цю маячню нести. В нас непоодинокі випадки, коли дітей вивозять на тот. Скільки відео не бачив з військовополоненими жодного не було, що розповідав як його бусифікували. Геть усі добровольці, за різними випадками - кому гроші, хто тікає від тюрми.
10.02.2025 19:09 Ответить
Не мели дурню. За бажанням підписують контракти. Нікого на тот Запоріжжя не бусифікують. Це ноу-хау суто українське.
10.02.2025 19:05 Ответить
Ховаються від твоїх прикрих шаблонів та конституції оркостану… ти звідки таке, рожевоокулярне?)
10.02.2025 18:28 Ответить
Населення у кацапстані вп"ятеро більше, ніж у нас. Економічна і військова перевага захмарна. Можуть купити військової фауни не тільки у власній імперії, але й у півкореї, індії, африці та інших "антарктидах". Нам через це - руки вгору??? Як можемо, так і боремося. У цій справі будь-які методи можливі, бо на кону - життя або смерть мільйонів українців.
10.02.2025 18:34 Ответить
David Kowalczyk Який вільний? В Європу без візи не пускають.
показать весь комментарий
10.02.2025 18:44 Ответить
Є Єгипет, Туреччина, Таїланд і ще сотні країн.
10.02.2025 18:46 Ответить
David Kowalczyk О, і я про те, вони обрали країни третього світу на чолі з кацапстаном.
10.02.2025 19:03 Ответить
Українські чоловіки навіть цього позбавлені.
10.02.2025 19:05 Ответить
Брехня, тим , хто отримав повістку, виїзд за кордон заборонений.
10.02.2025 19:56 Ответить
Хто отримав повістку їдуть на строкову службу 1 рік в глибині рф і потім вільні.
10.02.2025 20:05 Ответить
десь я таке чув , але не пам'ятаю де ....
10.02.2025 18:26 Ответить
Влаштуйся на роботу, тоді згадаєш. Холоднеча погріба і сморід ухилянтських підгузків зле впливають на мозок.
10.02.2025 18:41 Ответить
Спогади власного минулого вирішили озвучити ?
10.02.2025 18:56 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 Кацапе, що ти робиш на українському сайті?
10.02.2025 19:07 Ответить
Я так зрозумів, коли у вас закінчуються аргумєнти - ви включаєте свою шарманку про кацапів ? )))
10.02.2025 19:10 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 А що кацапи сприймають нормальні аргументи? Вас дуже просто розпізнати. Ви завжди пишите якусь маячню, розраховану на дурників
10.02.2025 19:21 Ответить
Просто те ,що я пишу розраховано на розумних людей , а для тих хто не хоче користуватися розумом - це здається маячнею для дурників
10.02.2025 20:00 Ответить
Тому ти і не влаштовуєшся? Від холоднечі погріба вимерзли останні мізки?
10.02.2025 19:00 Ответить
Fedor ********* В тебе фсбешні вуха стирчать, натягни фуражку глибше;
10.02.2025 19:09 Ответить
фсб винне, що ви з іхорем в погребі поховались?
10.02.2025 19:13 Ответить
До речі помітьте НІКАЛАЙ ПІСАРЄВ - розказує про кацапів ))))
10.02.2025 19:11 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 В якому ти класі вчишся?
10.02.2025 19:25 Ответить
В старших , тому деякі речі для вас першачків - можуть бути незрозумілі
10.02.2025 20:01 Ответить
На Північному Кавказі бусіфікація йде повним ходом, дивлюсь іноді в телеграмі один кавказький опозиційний до кадирова канал - там ця тема потійно обговорюється.
10.02.2025 18:45 Ответить
🤣🤣🤣
10.02.2025 22:56 Ответить
Прямо герої та патріоти(((
10.02.2025 18:47 Ответить
а у нас у бездомных собак больше прав чем у мужчин
10.02.2025 19:02 Ответить
Яких прав вам не вистачає?? Нагадаю, що окрім прав, ще маєте й обов"язки. Але чомусь ви ці поняття не врівноважуєте. Вам - тільки права, а обов"язок захищати ваших батьків, дружину і дітей - це справа інших українців??? Наявність совісті - один з головних маркерів ЛЮДИНИ.
10.02.2025 19:10 Ответить
Сам чому обов"язки не виконуєш?
10.02.2025 19:14 Ответить
О Конституции поговорим о статье 24,которая запрещает ограничения по половому признаку?
10.02.2025 21:13 Ответить
без соблюдения прав ,никто не имеет права требовать соблюдения обязанностей. и самое ценное это свобода выбора . так что лесом
10.02.2025 23:31 Ответить
Эх, хорошо что у нас не так 🤣
10.02.2025 19:07 Ответить
ТЦК под прикрытием)
10.02.2025 19:17 Ответить
 
 