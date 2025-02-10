Мужчины на ВОТ избегают трудоустройства из-за угрозы мобилизации, - ЦНС

Алчевский металлургический комбинат оказался в глубоком кризисе из-за мобилизационных мер, которые проводят оккупационные администрации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления

По информации местных источников, значительное количество работников уже насильно отправлено воевать в составе российской армии.

Как сообщается, эта ситуация заставляет мужчин избегать официального трудоустройства, поскольку списки новых работников автоматически попадают в военкоматы. Фактически любое трудоустройство на предприятии превращается в "билет" на фронт.

Кроме мобилизационного давления, предприятие столкнулось с финансовыми проблемами. Зарплаты не выплачиваются уже несколько месяцев, а гарантий на получение денег руководство не предоставляет. Это еще больше усиливает отток рабочей силы.

В ЦНС отмечают, что к тому же комбинат страдает от дефицита сырья и проблем с логистикой. Разрушение инфраструктуры и перебои в поставках привели к существенному снижению производственных мощностей.

