Россияне нанесли до 10 ударов КАБами по Таврическому в Запорожской области, погиб человек (обновлено)
10 февраля российские войска до 10 раз ударили управляемыми авиационными бомбами по селу Таврическое в Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В результате вражеской атаки в селе повреждены частные дома и автомобили.
Позже Федоров сообщил, что атака унесла жизнь 29-летнего мужчины.
