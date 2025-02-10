Россияне нанесли до 10 ударов КАБами по Таврическому в Запорожской области, погиб человек (обновлено)

10 февраля российские войска до 10 раз ударили управляемыми авиационными бомбами по селу Таврическое в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В результате вражеской атаки в селе повреждены частные дома и автомобили.

Позже Федоров сообщил, что атака унесла жизнь 29-летнего мужчины.

