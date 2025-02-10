Рашисты обстреляли Купянск: пострадала женщина 1925 года рождения. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска обстреляли Купянск в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки рашистов возник пожар в частном доме. У жительницы, 1925 года рождения, острая реакция на стресс.
Отмечается, что спасатели работали под угрозой повторных вражеских ударов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль