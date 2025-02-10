РУС
Рашисты обстреляли Купянск: пострадала женщина 1925 года рождения. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки рашистов возник пожар в частном доме. У жительницы, 1925 года рождения, острая реакция на стресс.

Отмечается, что спасатели работали под угрозой повторных вражеских ударов.

РФ обстріляла Куп'янськ 10 лютого 2025 року
