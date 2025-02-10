Начинать судебные процессы над военными руководителями во время войны неприемлемо, - Наев

Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал судебные разбирательства в отношении командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Неприемлемо, что во время ведения войны начинаются судебные процессы над военными руководителями", считает Наев.

Экс-командующий при этом обратил внимание на то, что российских командиров за отступление с части оккупированных территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей и за прорыв ВСУ на территорию Курской области не привлекли к уголовной ответственности. "Мы имеем опыт других государств, где так же происходило", - сказал Наев.

"Пожалуйста, если есть претензии, в том числе уголовного порядка, претензии должны быть расследованы и даны ответы. А уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается с целью получения истины или, может, по другим причинам?" - задался вопросом экс-командующий ОС.

Отвечая на вопрос о целесообразности обвинений бывших командиров, Наев сказал, что надо смотреть в ретроспективе. В частности, он напомнил, что позже направление было усилено дополнительными силами и средствами под контролем главкома Александра Сырского.

"Поэтому, кого бы мы ни ставили, без сил и средств один человек не способен был выполнить те задачи", - считает Наев.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

