Начинать судебные процессы над военными руководителями во время войны неприемлемо, - Наев
Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал судебные разбирательства в отношении командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Неприемлемо, что во время ведения войны начинаются судебные процессы над военными руководителями", считает Наев.
Экс-командующий при этом обратил внимание на то, что российских командиров за отступление с части оккупированных территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей и за прорыв ВСУ на территорию Курской области не привлекли к уголовной ответственности. "Мы имеем опыт других государств, где так же происходило", - сказал Наев.
"Пожалуйста, если есть претензии, в том числе уголовного порядка, претензии должны быть расследованы и даны ответы. А уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается с целью получения истины или, может, по другим причинам?" - задался вопросом экс-командующий ОС.
Отвечая на вопрос о целесообразности обвинений бывших командиров, Наев сказал, что надо смотреть в ретроспективе. В частности, он напомнил, что позже направление было усилено дополнительными силами и средствами под контролем главкома Александра Сырского.
"Поэтому, кого бы мы ни ставили, без сил и средств один человек не способен был выполнить те задачи", - считает Наев.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
А Ленку за зраду можна судити вже зараз.
Тобто він не може анулювати крімінальне право.
Те, що на Харків було призначено безвідповідальну та непрофесійну особу (керувати військами) має бути судом оцінене. Саме зараз.
Бо кидати мобілізованих як м'ясо для деяких функціонерів ЗСУ стало просто звичаним. Мають боятися суду.
Подляк тобі і ВІПІЄН польцький всобачив, і ім'я жіноче склеїв..
А подляк не сказав на інструктажі, що Командувачу Харківського напрямку Зеленьськи виділив 800 автоматників ТРО на 45 км фронту і 2 приданих танчика.
А у другу лінію оборони вставив невідновлений батальон, що був вивелений із Бахмутського напрямку..
То може судити потрібно і верхоголовкома і головкома і нач гєнштабу за службову недбалість, що розуміючи критичність напрямку, забили на оборону болта?
про-сирському треба тщатєльней навчати генералів
.
Втратив окопи на околиці села- кобрига, весь його штаб, всіх командирів .
, саперів, артилеристів, командира танкового батьону, всіх командирів дронщиків,що допустили прорив піхоти і ворожої техніки - в тюрму.
Не готувався до війни, плював в папари із донесеннями про нападьроісії, розмінував Чонгар, вивів війська з Півдні і з Київського напрямку, добустив недбалість у виконанні конститкційних обов'язків, допустив втрати значних територій, загибель особового складку і цивільних- В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ ТЕРМІН!
розвал фронту гарантований !
.
ха-ха-ха, "однополчанин" по дівану
.
.
якщо обирати між наєвим та стерненком то довіри до стерненка більше бо його аргументи зрозуміліші - безкарність командирів за дурне сточування людей треба карать.
Попри те, що більшість суспільства аж ніяк не вирізняється громадянською свідомістю, дорослістю і відповідальністю, та ситуація зі зрадою президента і його посіпак настільки очевидна, що, аби спотворити реальність, нашому найвеличнішому довелося б знищити мільйони громадян. Які будуть стояти на стороні правди попри погрози бути розвішеними на парканах, попри запевнення, що куль вистачить усім, попри заклики до «Пєті» «уйняти своє стадо».Подібні вихлопи гучно лунали рік-півтора тому. Зараз це уже не працює.
Ми все памʼятаємо:
- Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут, на місці. Думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу…
- Зараз активно нападають не на наші землі, а на ваші нерви;
- В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо.
- Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну.
І це мізер. Мізер з того, як нас, завчасно прирікши на смерть, заколисував смертельною колисковою особисто президент України Зеленський В.О., попередньо розмінувавши, роззброївши, відвівши,…………………
І який сповна заслужив найповнішої відповідальності і нажорсткішого кінця.
справи військових, під час війни, розглядають військові трибунали.
це звичайна світова практика.