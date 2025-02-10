РУС
Начинать судебные процессы над военными руководителями во время войны неприемлемо, - Наев

экс-командующий ОС Наев

Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал судебные разбирательства в отношении командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Неприемлемо, что во время ведения войны начинаются судебные процессы над военными руководителями", считает Наев.

Экс-командующий при этом обратил внимание на то, что российских командиров за отступление с части оккупированных территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей и за прорыв ВСУ на территорию Курской области не привлекли к уголовной ответственности. "Мы имеем опыт других государств, где так же происходило", - сказал Наев.

"Пожалуйста, если есть претензии, в том числе уголовного порядка, претензии должны быть расследованы и даны ответы. А уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается с целью получения истины или, может, по другим причинам?" - задался вопросом экс-командующий ОС.

Читайте также: Наева в России объявили в розыск вслед за Залужным и Сырским

Отвечая на вопрос о целесообразности обвинений бывших командиров, Наев сказал, что надо смотреть в ретроспективе. В частности, он напомнил, что позже направление было усилено дополнительными силами и средствами под контролем главкома Александра Сырского.

"Поэтому, кого бы мы ни ставили, без сил и средств один человек не способен был выполнить те задачи", - считает Наев.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

суд (25238) Наев Сергей (348) война в Украине (6200)
Згоден. Квартал95 нехай поки посидять в сізо. Наполеони шашличні...
А Ленку за зраду можна судити вже зараз.
10.02.2025 19:49 Ответить
Да каие могут быть сомнения - у Зеленского сейчас острый приступ паранойи по поводу его возможного ареста военными. Вот и гребет по малейшему подозрению.
10.02.2025 19:52 Ответить
Правильно, втратив ком взводу опорник- його і ротного і заступників- в тюрму.
Втратив окопи на околиці села- кобрига, весь його штаб, всіх командирів .
, саперів, артилеристів, командира танкового батьону, всіх командирів дронщиків,що допустили прорив піхоти і ворожої техніки - в тюрму.
Не готувався до війни, плював в папари із донесеннями про нападьроісії, розмінував Чонгар, вивів війська з Півдні і з Київського напрямку, добустив недбалість у виконанні конститкційних обов'язків, допустив втрати значних територій, загибель особового складку і цивільних- В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ ТЕРМІН!
10.02.2025 20:25 Ответить
Наєв не є Верховною Радою.
Тобто він не може анулювати крімінальне право.
Те, що на Харків було призначено безвідповідальну та непрофесійну особу (керувати військами) має бути судом оцінене. Саме зараз.
Бо кидати мобілізованих як м'ясо для деяких функціонерів ЗСУ стало просто звичаним. Мають боятися суду.
10.02.2025 19:52 Ответить
З другого боку -Наев їх призначав? Хто призначив - той хай і відповідає.
10.02.2025 19:55 Ответить
Ой, яке ж ти розумне у Подляка попалося !
Подляк тобі і ВІПІЄН польцький всобачив, і ім'я жіноче склеїв..
А подляк не сказав на інструктажі, що Командувачу Харківського напрямку Зеленьськи виділив 800 автоматників ТРО на 45 км фронту і 2 приданих танчика.
А у другу лінію оборони вставив невідновлений батальон, що був вивелений із Бахмутського напрямку..
То може судити потрібно і верхоголовкома і головкома і нач гєнштабу за службову недбалість, що розуміючи критичність напрямку, забили на оборону болта?
10.02.2025 20:13 Ответить
під Харковом Генерали були компетентні, але НЕ навчені тримати фронт з 1,5 (півтора !!!!) бійця тероборони (себто без артилерії та танків) на 1 км

про-сирському треба тщатєльней навчати генералів

.
10.02.2025 21:17 Ответить
Війна не може бути виправданням для безкарності. Якщо є підстави для судових процесів над військовими керівниками, вони мають відбуватися незалежно від обставин. Відкладання таких справ може підірвати довіру до армії та влади, а навпаки - прозоре розслідування лише зміцнить правову систему та суспільну підтримку ЗСУ.
10.02.2025 19:52 Ответить
Правильно, втратив ком взводу опорник- його і ротного і заступників- в тюрму.
Втратив окопи на околиці села- кобрига, весь його штаб, всіх командирів .
, саперів, артилеристів, командира танкового батьону, всіх командирів дронщиків,що допустили прорив піхоти і ворожої техніки - в тюрму.
Не готувався до війни, плював в папари із донесеннями про нападьроісії, розмінував Чонгар, вивів війська з Півдні і з Київського напрямку, добустив недбалість у виконанні конститкційних обов'язків, допустив втрати значних територій, загибель особового складку і цивільних- В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ ТЕРМІН!
10.02.2025 20:25 Ответить
Serhii #597124 Кацапе, ти вже тут? Тебе повинна турбувати тількі бліда моль. Що ти робиш на українському сайті?
10.02.2025 21:15 Ответить
Тобто те, що робив Содоль - все правильно? Тобто його прозвали м'ясником напевно через те, що дуже шашлики любив? Дуже класно обзивати усіх кацапами і зрадниками, але ж видно, що по факту сказати нічого, аргументів то немає)
10.02.2025 21:19 Ответить
Serhii #597124 Ви, фсбешні боти дуже примітивні, вас легко впізнати. Ви лайкаете один одного. Частину з вас вже забанили
10.02.2025 21:33 Ответить
Треба починати, щоб не в теплій ванні сиділи за 20-50 км і чхати на солдат. Ніякої відповідальності немає тому і тупі про хвости лізуть в штаби подалі від війни- і тупо ні за що не відповідають.
10.02.2025 19:53 Ответить
В них віртуальна війна - така гра. Стратегія в онлайн режимі. Юніти тільки реальні.
10.02.2025 19:58 Ответить
залишилось ще "комітети солдатських депутатів" створити і вибори командирів -

розвал фронту гарантований !

.
10.02.2025 19:53 Ответить
Не комітети солдатських комісарів, а дотримання статутів, законодавства, конституції. З якого дива втікали штаби коли хлопці ще трималися? Коли втікає штаб це означає що знімається зв'язок. Немає зв'язку, то яка оборона може бути взагалі.? Штабам за Вовчанському нічого не загрожувало. Ха ха ха.
10.02.2025 20:00 Ответить
Оригінально. І на кого розраховане оця суб'єктивна маячня? Наша бригада мала би бути на відновлені в той час. А через корупціонерів сирських, галушкіних, пампушкіних ми опинилися на Вовчанському напрямку. Про втрати нашої і так розбитої бригади краще цивільним не знати. Штаби галушкіних які були в землі втікали так що і державні меблі залишали. Напевно у звітах написали що все згоріло. Ха ха ха.
10.02.2025 19:54 Ответить
а моя бригада дійшла до мацкви !

ха-ха-ха, "однополчанин" по дівану

.
10.02.2025 20:32 Ответить
Які координати твого дивану кацапський майор. Зараз тобі під мацкву жахнем. Ха ха ха.
10.02.2025 20:47 Ответить
На кріслах штабистів галушкіних комфортно сиділи наші мінометники у нормально обладнаних бліндажах. Чого звідти було втікати незрозуміло. Ха ха ха.
10.02.2025 20:50 Ответить
точно,провести влк,забраковать по здоровью,помочь спаковать заработанным чемоданы и отправить куда нибуть штаны протирать с наумняченым рылом,опыт есть)))интересно,какой процент от прочитавших новость верит в какое то наказание??я даже не знаю чего больше в вере глупости или наивности???
10.02.2025 19:55 Ответить
Правильно. Таких треба зразу розстрілювати.
10.02.2025 19:57 Ответить
починати треба завжди з себе - самоубєйся

.
10.02.2025 20:34 Ответить
Йди борщ вари, чудо в пір'ях
10.02.2025 21:20 Ответить
Провал мобілізації і куча сзч як раз тому, що погані рішення командування ніяк не караються. У більшості клепки не вистачає проводити тактичні дії на високому рівні- війна все спише мʼяко кажучи.
10.02.2025 19:59 Ответить
Так , а хто в нас Верховний головнокомандувач, президент, премьєр,голава ВР, депутати,- це раптом не вони приймали рішення про забеспечення і фінансування оборони України, так звісно у військових є своя відповідальність і є серед хенералів і командирів такі що не вберегли особовий склад який довірився ім, але вона похідна від забеспечення ЗСУ яку повинна надати була влада.
10.02.2025 20:09 Ответить
а стерненко каже що треба.
якщо обирати між наєвим та стерненком то довіри до стерненка більше бо його аргументи зрозуміліші - безкарність командирів за дурне сточування людей треба карать.
10.02.2025 20:11 Ответить
"Зрите в корень" (Кузьма Прутков).
10.02.2025 20:30 Ответить
Ситуація наступна.

Попри те, що більшість суспільства аж ніяк не вирізняється громадянською свідомістю, дорослістю і відповідальністю, та ситуація зі зрадою президента і його посіпак настільки очевидна, що, аби спотворити реальність, нашому найвеличнішому довелося б знищити мільйони громадян. Які будуть стояти на стороні правди попри погрози бути розвішеними на парканах, попри запевнення, що куль вистачить усім, попри заклики до «Пєті» «уйняти своє стадо».Подібні вихлопи гучно лунали рік-півтора тому. Зараз це уже не працює.

Ми все памʼятаємо:

- Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут, на місці. Думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу…

- Зараз активно нападають не на наші землі, а на ваші нерви;

- В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо.

- Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну.

І це мізер. Мізер з того, як нас, завчасно прирікши на смерть, заколисував смертельною колисковою особисто президент України Зеленський В.О., попередньо розмінувавши, роззброївши, відвівши,…………………

І який сповна заслужив найповнішої відповідальності і нажорсткішого кінця.
10.02.2025 20:45 Ответить
А ********** целые направления прийнятно?******** Харьковское направление будь добр получи Люлей и РАСПИШИСЬ
10.02.2025 21:00 Ответить
А винуватець розминування Чонгару й відведення бригад ЗСУ з напрямків наступу окупантів - вже у тюрмі? Чи ще продовжує бути "головнокомнадувачем ЗСУ"?
10.02.2025 21:30 Ответить
нагла брехня.
справи військових, під час війни, розглядають військові трибунали.
це звичайна світова практика.
10.02.2025 22:23 Ответить
Та вже чули це "не на часі"! Давайте усе колись потім, коли ми усі послами по закордонах чкурнемо.
10.02.2025 22:31 Ответить
 
 