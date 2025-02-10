Северная Корея лечит сотни российских военных, раненых на войне против Украины

Российские военные, раненые на войне против Украины, получают лечение и реабилитацию в Северной Корее.

Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Число раненых, отправленных в КНДР, Мацегора определил как "сотни".

Дипломат также рассказал, что в КНДР отдыхают дети погибших в Украине российских военнослужащих, развивается обмен между вузами, а Россия поставляет Северной Корее уголь, продукты питания и лекарства.

Напоминаем, в ноябре 2024 года Россия и КНДР ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем зафиксированы намерения развития торгового, научно-технического и оборонного сотрудничества, но планы лечения российских раненых не упоминались.