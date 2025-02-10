РУС
Северная Корея лечит сотни российских военных, раненых на войне против Украины

КНДР

Российские военные, раненые на войне против Украины, получают лечение и реабилитацию в Северной Корее.

Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Число раненых, отправленных в КНДР, Мацегора определил как "сотни".

Дипломат также рассказал, что в КНДР отдыхают дети погибших в Украине российских военнослужащих, развивается обмен между вузами, а Россия поставляет Северной Корее уголь, продукты питания и лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ, - Ким Чен Ын

Напоминаем, в ноябре 2024 года Россия и КНДР ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем зафиксированы намерения развития торгового, научно-технического и оборонного сотрудничества, но планы лечения российских раненых не упоминались.

КНДР (1275) ранение (3426) россия (97281)
+5
Так все правилшьно... КНДР лікує росіян. РФ лікує північнокорейців. Жителі обох країн не знають, в ЩО вилазить їм війна в Україні і які втрати вони несуть...
10.02.2025 21:04 Ответить
+5
Собачим жиром чи кімчі?
Та кацапи там без бухла зійдуть з розуму...
10.02.2025 21:09 Ответить
+5
Как то сомнительно. Самолетом не повезут. А пилить на поезде неделю туда, потом неделю обратно. В санитарном вагоне и вылечат.
Я (ещё не были врагами) пока ехал, возле Байкала чуть не женился
10.02.2025 22:27 Ответить
рузькі з корєйця мишибратья навєк, однако

.
11.02.2025 02:09 Ответить
то для місцевих там бухла нема...
10.02.2025 21:12 Ответить
а хіба бояришник там росте?
10.02.2025 21:18 Ответить
Оце так щастя для москалів, мабуть КНДР зараз більш спроможна від ху....лостану, більш прогресивна.
10.02.2025 21:42 Ответить
В КНДР нормальна медицина лише для еліти.
10.02.2025 21:46 Ответить
зачем везти раба за 10000км чтобы его там лечить?
10.02.2025 21:49 Ответить
щоб ванька впевнився, що є країни де гірше живуть ніж в нього на параші
10.02.2025 21:56 Ответить
брешуть але нащо...
показать весь комментарий
10.02.2025 22:37 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 23:04 Ответить
 
 