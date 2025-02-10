Норвежский совет по делам беженцев остановил помощь людям в Украине

Из-за закрытия программ USAID Норвежский совет по делам беженцев приостановил оказание помощи людям в Украине.

В организации отмечают, что впервые в своей истории вынуждены остановить запланированную и срочную работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, пострадавших от войн, стихийных бедствий и перемещений.

В сообщении говорится, что эти радикальные меры повлекло то, что США остановили, частично остановили или не возместили финансирование глобальных программ чрезвычайной помощи.

Также там отметили, что последствия прекращения оказания помощи будут ощутимы во всем мире, в том числе и в Украине. Так, в Украине Норвежскому совету по делам беженцев пришлось остановить распределение экстренной помощи для 57 тысяч человек в населенных пунктах вдоль линии фронта.

"Это происходит во время зимы, в результате чего люди не могут отапливать свои дома и получать доступ к товарам первой необходимости, например еды", - отметили в Раде.

Также в организации отметили, что вынуждены уволить гуманитарных работников во всем мире.

