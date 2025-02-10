Норвежский совет по делам беженцев остановил помощь людям в Украине
Из-за закрытия программ USAID Норвежский совет по делам беженцев приостановил оказание помощи людям в Украине.
Об этом пишут на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.
В организации отмечают, что впервые в своей истории вынуждены остановить запланированную и срочную работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, пострадавших от войн, стихийных бедствий и перемещений.
В сообщении говорится, что эти радикальные меры повлекло то, что США остановили, частично остановили или не возместили финансирование глобальных программ чрезвычайной помощи.
Также там отметили, что последствия прекращения оказания помощи будут ощутимы во всем мире, в том числе и в Украине. Так, в Украине Норвежскому совету по делам беженцев пришлось остановить распределение экстренной помощи для 57 тысяч человек в населенных пунктах вдоль линии фронта.
"Это происходит во время зимы, в результате чего люди не могут отапливать свои дома и получать доступ к товарам первой необходимости, например еды", - отметили в Раде.
Также в организации отметили, что вынуждены уволить гуманитарных работников во всем мире.
я завжди кажу нема нічого мерзенніше і огидніше бувших наших, які емігрували, і тепер свою Батьківшину мішають з лайном. А краще б ти сам саме видоїв
по мемерандуму у нас залишались тільки декілька літаків стратегічної авіації та пускові шахти з МБР, все. весь інший арсенал був вивезений на парашу до того часу.
гугол тобі допоможе якщо тупенький, бо якщо опешна гнида у якої завжди винні америкоси, то питань нема.
але винні кляті янкі, які підписали бумажку що не будуть по нам ядеркою пуляти та у разі чого скличуть нараду в ООН...
Нарід у нас тупуватий, ним дуже легко маніпулювати, а наче лише 36 років пройшло, а не 130.
https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/
всі чиновники, незалежно від країни, ******* сидіти хоч на якихось потоках
Сама Норвегія теж добре допомагає
у УСАІД свої проекти і гранти, у Норвегів свої.
І військову допомогу теж шлють.
получали деньги из-за границы, что-то тут не то.
Всё настольно запутано, что понять все эти схемы может только тот, кто их придумал.
Це на прчатку війни, а потім другий раз ні в кого зі знайомих не получилось отримати .
Доречі, будуть будувати потужності для прийому біженців в Молдові - Norge не резинова! Та й під боком у нас воно дешевше все коштує ніж в північній Европі
Навіть визнали щось там на дипломатичного рівня