РУС
Новости
Норвежский совет по делам беженцев остановил помощь людям в Украине

Норвежский совет беженцев остановил помощь Украине

Из-за закрытия программ USAID Норвежский совет по делам беженцев приостановил оказание помощи людям в Украине.

Об этом пишут на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

В организации отмечают, что впервые в своей истории вынуждены остановить запланированную и срочную работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, пострадавших от войн, стихийных бедствий и перемещений.

В сообщении говорится, что эти радикальные меры повлекло то, что США остановили, частично остановили или не возместили финансирование глобальных программ чрезвычайной помощи.

Также там отметили, что последствия прекращения оказания помощи будут ощутимы во всем мире, в том числе и в Украине. Так, в Украине Норвежскому совету по делам беженцев пришлось остановить распределение экстренной помощи для 57 тысяч человек в населенных пунктах вдоль линии фронта.

"Это происходит во время зимы, в результате чего люди не могут отапливать свои дома и получать доступ к товарам первой необходимости, например еды", - отметили в Раде.

Также в организации отметили, что вынуждены уволить гуманитарных работников во всем мире.

+12
Все що я зрозумів це те що норвежська допомога українцям в Україні була за рахунок американського фонду.
10.02.2025 22:08
+11
Трішки неточно. Допомога була за раунок простих американців, на котрих протягом усього свого існування "наїжджала" Україна. Терпець увірвався. Тепер "доїть" своїх бізнесменів і свій народ. З позицій американського простого люду, Трамп зробив правильно.
10.02.2025 22:16
+8
Я ни разу ни от кого не слышал, чтобы за всё время войны, украинцы, находящиеся в Украине,

получали деньги из-за границы, что-то тут не то.

Всё настольно запутано, что понять все эти схемы может только тот, кто их придумал.
10.02.2025 22:11
гроші на стіну підуть. Теж гуманітарний проект.
10.02.2025 22:07
А тут хтось зловтішався про грантососів писав... Українці, які постраждали від війни і які сидять в Україні це ж грантососи.
10.02.2025 22:07
а що ви хотіли? американцям набридло фінансувати українську корупцію.
11.02.2025 00:34
Все що я зрозумів це те що норвежська допомога українцям в Україні була за рахунок американського фонду.
10.02.2025 22:08
Трішки неточно. Допомога була за раунок простих американців, на котрих протягом усього свого існування "наїжджала" Україна. Терпець увірвався. Тепер "доїть" своїх бізнесменів і свій народ. З позицій американського простого люду, Трамп зробив правильно.
10.02.2025 22:16
Україна стала ,,наїзжати,, виключно після початку повномасштабного вторгнення. Будапешт і його домовленності. По великому рахунку мала наїзжати ще після анексії Криму. Але тоді умовили та наобіцяли.
10.02.2025 22:18
може Сша видоїть назад те що вкрали у України? а саме 3ій потенціал зброї в світі?

я завжди кажу нема нічого мерзенніше і огидніше бувших наших, які емігрували, і тепер свою Батьківшину мішають з лайном. А краще б ти сам саме видоїв
10.02.2025 22:19
Вообще-то большую часть потенциала мы, вернее Кравчук, передали рашке абсолютно добровольно и задолго до меморандумов. Как и Кучма отдал ракеты с бомберами сам, за газовые "долги" и без всяких меморандумов.
10.02.2025 22:41
вообще-то не пишите фигню
10.02.2025 22:41
Вы бы почитали что по теме.
10.02.2025 22:52
це саме ви маячню пишете по кремлівській методичці
10.02.2025 22:56
Еще раз - вы бы почитали что. Особенно с конкретными датами и количеством. Или приведите дословно пункт того договора, который по вашему мнению не исполнило США.
10.02.2025 23:04
ахахахахаха та почитай хронологію подій, як ким і коли здавалось ЯЗ кацапам.
по мемерандуму у нас залишались тільки декілька літаків стратегічної авіації та пускові шахти з МБР, все. весь інший арсенал був вивезений на парашу до того часу.
гугол тобі допоможе якщо тупенький, бо якщо опешна гнида у якої завжди винні америкоси, то питань нема.
10.02.2025 23:05
Это еще один свидетель секты святого меморандума. Люди живут мифами и не склонны видеть собственных ошибок. Обвинять всех вокруг всегда проще и так удобнее жить. Я когда почитал декларацию ВР от октября 1991 года, особенно некоторые ее пункты - охренел от злости. С такими законотворцами и врагов не нужно.
10.02.2025 23:19
напевно ви мали на увазі декларацію від 17.07.90
10.02.2025 23:23
Нет. Именно "Про без'ядерний статус України". Почитайте как-то какие обязательства мы брали на себя в одностороннем порядке. Там занятные формулировки. И никто нас за язык не тянул.
10.02.2025 23:32
ну так це значить було продовження Деклара́ція про́ держа́вний сувереніте́т Украї́ни.
але винні кляті янкі, які підписали бумажку що не будуть по нам ядеркою пуляти та у разі чого скличуть нараду в ООН...
Нарід у нас тупуватий, ним дуже легко маніпулювати, а наче лише 36 років пройшло, а не 130.
10.02.2025 23:37
Было как-то интервью генерала Скипальского, тогдашнего руководителя контрразведки СБУ. Он называл цифры от 2800 до 4200 тактических боеголовок, которые хранились у нас. И это именно тот тип, который боялась рашка. И он много чего рассказал про гниду Кравчука. Жалко уже сдох и нельзя его судить.

https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html
11.02.2025 00:04
Ну вот подобные дебилы и читают сочинения.
10.02.2025 23:39
для дебілів
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/
10.02.2025 23:36
дебіл уважно прочитай що я написав.
10.02.2025 23:43
припиняй тут з маячнею. ми добре пам"ятаємо хто кому і що віддавав
10.02.2025 23:21
Ну и кто и когда отдал 2500 тактических боеголовок?
10.02.2025 23:33
Кучма з Пінчуком ще живі,спитай у них
11.02.2025 17:35
а те,що Україна ,в особі 2 муда.ків Кучми-Кравчука БЕЗПЛАТНО віддала амерам 174 стратегічні ракети націлені на ЗСА та 1900 ядерних боєголовок,амеро простий люд жодних думок не має? а скільки б коштувало барахло амеробізнесменів і простих,якби ці 1900 боєголовок жахнули по них,простий люд не рахував? чи для вас це дрібниці,ви копійчану допомогу,яку ви цідили ложками підраховуєте? ех ви,янкі,янкі...тепер я розумію чого вас ненавидить так багато людей....
10.02.2025 23:20
Юрасик, Україна віддала ракети америкосам-піндосам, чи братішкам-кацапам?
11.02.2025 04:33
амерам віддала,а чому вони потрапили русні,спитай своїх політиканів-республіканців,як вони домовлялися з Єльциним
11.02.2025 17:29
Живу в Нью Йорку з 1990-го, щось не бачив цих ракет біля нього. Мабуть чогось не знаю. Дякую тобі Юрчику за моє прозріння. Повік не забду твої "правдиві" слова.
11.02.2025 21:24
амер,разом з дідуганом Донні-Золотим Чубчиком
11.02.2025 21:36
так, просто через норвежських чиновників
всі чиновники, незалежно від країни, ******* сидіти хоч на якихось потоках
10.02.2025 22:21
І те і те!
Сама Норвегія теж добре допомагає
у УСАІД свої проекти і гранти, у Норвегів свої.
І військову допомогу теж шлють.
10.02.2025 22:34
де гроші? хто їх бачив?
10.02.2025 22:10
Я ни разу ни от кого не слышал, чтобы за всё время войны, украинцы, находящиеся в Украине,

получали деньги из-за границы, что-то тут не то.

Всё настольно запутано, что понять все эти схемы может только тот, кто их придумал.
10.02.2025 22:11
Можливо, відбудова пошкодженого за рахунок фонду.
10.02.2025 22:20
Від ООн було тисяч зо 13 .
Це на прчатку війни, а потім другий раз ні в кого зі знайомих не получилось отримати .
10.02.2025 22:36
Для роботи з фондами наші урядові мародери підключають своїх довірених падальщиків, ті мастирять звіти про надану, а по факту ніким не отриману допомогу.
11.02.2025 02:02
Норвеги могли б і самі допомагати - одна з самих багатих краін Світу - по доходах на людину
10.02.2025 22:13
Повірте допомагають.
Доречі, будуть будувати потужності для прийому біженців в Молдові - Norge не резинова! Та й під боком у нас воно дешевше все коштує ніж в північній Европі
10.02.2025 22:37
У Норвегії величезні фонди, грошей дівати нікуди, до чого тут американська програма USAID?
10.02.2025 22:14
Як бачите, свої гроші хай лежать в своїх банках. Якщо є можливість пропіаритись за чужий рахунок.
10.02.2025 22:21
можеш своїми грошима допомогти.
11.02.2025 00:35
Федір, йди т ку ям, поц кацапський.
11.02.2025 00:43
вірно, твої гроші хай лежать в твоїх банках. капець ти щур дикий.
11.02.2025 00:51
Вони палестинців *******.
Навіть визнали щось там на дипломатичного рівня
10.02.2025 22:39
А чому нащадки вікінгів, більше ******* чурок і негрів, а не білих людей ?
11.02.2025 09:22
Якого біса допомогу біженцям від імені казково багатої нафтової Норвегії фінансували США. Вони ще скаржаться, а самі що, грошей шкода?
11.02.2025 00:06 Ответить
 
 