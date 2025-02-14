РУС
Новости НАТО
1 272 22

Членство Украины в НАТО сейчас маловероятно. Однако это не означает, что страна не может вступить в Альянс в будущем, - Хегсет

гегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключает членства Украины в НАТО в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью Breitbart News.

"Я не тот, кто объявляет, что является красной линией, а что нет. Я работаю с президентом, и мы работаем над этими вопросами, но мы посчитали, что было бы полезно просто внести немного реальности в разговор. В конце концов, президент Трамп - единственный, кто будет определять, есть ли возможность для маневра или движения в любой конкретной позиции", - отметил он.

Он подчеркнул, что его замечания не означают, что Украина не может вступить в НАТО в будущем.

"Я думаю, что то, что я озвучил вчера, консультируясь с высшим руководством Белого дома и Овального кабинета президента, было реальностью момента - что членство в НАТО маловероятно, учитывая реалии того, где мы находимся. Никто не бросает кол в землю на 25 лет вперед или на любой другой определенный период времени", - уточнил Хегсет.

Он пояснил, что это просто признание того, что "если вы хотите, если мы хотим мира путем переговоров, если вы хотите прекращения огня, если вы хотите возможности для длительного мира, реалистично, сейчас это не актуально - так же как возвращение к границам 2014 года реалистично сейчас не актуально".

"Это не является окончательной ценностной установкой", - подчеркнул американский чиновник.

Напомним, Хегсет не исключает передачи Украине ядерного оружия, однако это зависит от решения Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличение или уменьшение помощи Украине может стать предметом "мирных переговоров", - Хегсет

Автор: 

НАТО (10360) Пит Хегсет (94)
Топ комментарии
+5
А нагадайте-но історію вступу Туреччини до НАТО.
14.02.2025 11:39 Ответить
14.02.2025 11:39 Ответить
+5
Справедливо і логічно повернутися до кордонів, які були на момент відмови від ядерної зброї !!!
14.02.2025 11:51 Ответить
14.02.2025 11:51 Ответить
+3
Трамп зрозумів, що обісрався і відправив своїх клоунів прибирати за ним лайно.
14.02.2025 11:49 Ответить
14.02.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Осяжному чи неосяжному ***********?
14.02.2025 11:37 Ответить
14.02.2025 11:37 Ответить
Уявному
14.02.2025 11:39 Ответить
14.02.2025 11:39 Ответить
А нагадайте-но історію вступу Туреччини до НАТО.
14.02.2025 11:39 Ответить
14.02.2025 11:39 Ответить
комунізм вже побудували, квартири безкоштовні для всіх отримали, тепер до нати пхатимемося)...
14.02.2025 11:40 Ответить
14.02.2025 11:40 Ответить
Коли були студентами, то так казали дівчаткам:
- Не бійся, все буде клас і ми одружимося...потім, мабудь, ймовірно, можливо.. якщо я забажаю!
14.02.2025 11:41 Ответить
14.02.2025 11:41 Ответить
Американці якось непомітно замінили кордони 1991 року на кордони 2014 року. Мова про повернення Криму хоча б у перспективі вже не йде?
14.02.2025 11:41 Ответить
14.02.2025 11:41 Ответить
Справедливо і логічно повернутися до кордонів, які були на момент відмови від ядерної зброї !!!
14.02.2025 11:51 Ответить
14.02.2025 11:51 Ответить
Ну звичайно. Ще років 50-100 за носа поводять Україну чи те що від неї залишиться. А так надійтесь но капітуляцію і від окупованих територій відкажіться сьогодні як хоче *****
14.02.2025 11:43 Ответить
14.02.2025 11:43 Ответить
Трамп зрозумів, що обісрався і відправив своїх клоунів прибирати за ним лайно.
14.02.2025 11:49 Ответить
14.02.2025 11:49 Ответить
Трамп і зрозумів неможливо ставити в одному реченні.
14.02.2025 12:23 Ответить
14.02.2025 12:23 Ответить
НАТО само боится что оно НАТО
14.02.2025 11:52 Ответить
14.02.2025 11:52 Ответить
Ляпнув. А тепер соломки підстилає. Я не я
14.02.2025 12:03 Ответить
14.02.2025 12:03 Ответить
Що залишиться від НАТО внаслідок виходу з нього США (після подальшої політики Трампа) це саме країни ЄС будуть вимушені створити аналог для колективного захисту,та при цьому в першу чергу запросять Україну.
14.02.2025 12:08 Ответить
14.02.2025 12:08 Ответить
А навіщо. Україна назавжди стала ворогом рашки. Це для НАТО найвигідніша диспозиція.
14.02.2025 12:09 Ответить
14.02.2025 12:09 Ответить
Україна потрібна в НАТО якраз для його захисту.
14.02.2025 12:22 Ответить
14.02.2025 12:22 Ответить
Україна і рашка будуть воювати завжди. Краще не брати в Україну в НАТО ніж потім відмовитися воювати за неї.
14.02.2025 12:35 Ответить
14.02.2025 12:35 Ответить
Росія і Польша воювали завжди. Чому зараз не воюють? У Заходу зараз є шанс зробити вірними друзями вже провірених в боях українців взамін варіанту зробити їх своїми ворогами.
14.02.2025 13:32 Ответить
14.02.2025 13:32 Ответить
Це зовсім інше. Тоді воювали всі з усіма. А ця війна заснована на вічній ненависті, на винищення.
14.02.2025 15:15 Ответить
14.02.2025 15:15 Ответить
Дайте козаку похмелитися то він уже завтра в НАТО візьме. 😀
14.02.2025 12:54 Ответить
14.02.2025 12:54 Ответить
А тот Питарок мамой поклялся?!
Эти быдло-гопники ТрамПадонка щас будут тоннами лапшу вешать...
14.02.2025 14:31 Ответить
14.02.2025 14:31 Ответить
 
 