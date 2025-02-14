Членство Украины в НАТО сейчас маловероятно. Однако это не означает, что страна не может вступить в Альянс в будущем, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключает членства Украины в НАТО в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью Breitbart News.

"Я не тот, кто объявляет, что является красной линией, а что нет. Я работаю с президентом, и мы работаем над этими вопросами, но мы посчитали, что было бы полезно просто внести немного реальности в разговор. В конце концов, президент Трамп - единственный, кто будет определять, есть ли возможность для маневра или движения в любой конкретной позиции", - отметил он.

Он подчеркнул, что его замечания не означают, что Украина не может вступить в НАТО в будущем.

"Я думаю, что то, что я озвучил вчера, консультируясь с высшим руководством Белого дома и Овального кабинета президента, было реальностью момента - что членство в НАТО маловероятно, учитывая реалии того, где мы находимся. Никто не бросает кол в землю на 25 лет вперед или на любой другой определенный период времени", - уточнил Хегсет.

Он пояснил, что это просто признание того, что "если вы хотите, если мы хотим мира путем переговоров, если вы хотите прекращения огня, если вы хотите возможности для длительного мира, реалистично, сейчас это не актуально - так же как возвращение к границам 2014 года реалистично сейчас не актуально".

"Это не является окончательной ценностной установкой", - подчеркнул американский чиновник.

Напомним, Хегсет не исключает передачи Украине ядерного оружия, однако это зависит от решения Дональда Трампа.

