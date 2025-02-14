Враг продолжает штурмовать позиции защитников городской застройке Часова Яра, Торецка и вести наступление в направлении Парасковиевки и Леонидовки, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки на Купянском направлении противник безуспешно проводил наступательные действия в направлении Петропавловки и в районе Загрызово: безрезультатно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На Лиманском направлении враг атаковал укрепления Сил обороны вблизи населенных пунктов Колодязи и Ямполевка. Потерь наших позиций не допущено. Для поддержки своих штурмовых действий в районах Макеевки и Новосадового, под покровом ночи противник пытался завести на передовые позиции дополнительный личный состав. В результате работы наших операторов БПЛА понес потери, отошел.

На Краматорском и Торецком направлениях российские войска продолжают штурмовать наши позиции в городской застройке Часова Яра, Торецка и вести наступательные действия в направлении Парасковиевки и Леонидовки. Для доставки своих штурмовых подразделений и развития успеха в направлении Леонидовки враг применил БТР, автомобиль и квадроциклы. Транспорт оккупантов был уничтожен, продолжаются мероприятия по ликвидации остатков вражеского десанта. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Покровском направлении захватническая армия проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Новоукраинка. Продолжаются бои в Даченском, Удачном, Успеновке и Дачном. Враг, не считаясь с потерями, пытается восстановить утраченное положение в поселке Песчаное.

Для доставки своих штурмовых групп и развития успеха в направлении на Романовку, Улаклы, Надиевку и Янтарное противник пытался применить бронетехнику, авто- и мототранспорт. Средства передвижения были обнаружены заблаговременно. После огневого поражения, в ходе которого несколько ББМ, авто- и мототранспорт противника были уничтожены и повреждены, остатки колонны вернулись в исходный район. В ходе выдвижения в направлении Водяное Второе, враг применил 1 ББМ, которая подорвалась на наших минно-взрывных заграждениях. Продолжается поиск и поражение живой силы. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении противник атаковал наши оборонительные укрепления в районе Новоселки. С целью восстановления утраченного положения в районе Зеленовки и Константинополя захватчики пытались доставить свои штурмовые группы на мотоциклах. Вражеская мототехника была поражена, продолжается поиск и ликвидация уцелевшего личного состава штурмовой группы. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

