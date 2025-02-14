Нидерланды передали ДНК-наборы для идентификации похищенных РФ детей

Нидерланды передали Украине ДНК-наборы, чтобы дети, похищенные Россией, могли быть как можно быстрее идентифицированы и воссоединены с семьями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

Он отметил, что с 2014 года Россия похитила тысячи детей из Украины. Нидерланды предоставляют ДНК-наборы через Программу развития ООН, чтобы помочь воссоединить детей с их семьями. И первые наборы уже переданы в Киеве.

"Благодаря этому взносу будут усилены усилия украинской полиции в борьбе с похищениями детей. Эти ДНК-наборы также позволяют собирать значительные доказательства, которые поддержат судебное преследование этих ужасных военных преступлений", - добавил министр.

