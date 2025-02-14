Количество пусков российских беспилотников по территории Украины в 2025 году будет оставаться на уровне 2 тысячи дронов ежемесячно, разведка Великобритании

В течение января 2025 года Россия запустила примерно 2400 беспилотных авиационных комплексов односторонней атаки на территорию Украины, что превысило общее количество, которое насчитали в декабре 2024 года - 1700 единиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Российские удары в первую очередь нацелены на энергетическую инфраструктуру, а также на военные объекты.

Британские военные акцентировали, что вполне вероятно, что ежемесячное количество пусков российских дронов на уровне не менее 2 тысяч будет оставаться стандартным ожидаемым показателем в 2025 году.

Разведчики обратили внимание на то, что 26 января 2025 года и 6 февраля 2025 года Украина осуществила атаки на известные российские операционные площадки запуска беспилотных авиационных комплексов односторонней атаки. На обеих площадках были зафиксированы повреждения.

"Эти атаки вновь подчеркивают неспособность России защитить военные объекты от атак украинских БпЛА", - добавили в разведке Британии.

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

