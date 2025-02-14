РУС
Китай готов сотрудничать с США и РФ по контролю над ядерным оружием, - МИД страны

Китай о ядерном оружии

В МИД Китая заявили, что в вопросе контроля над ядерным оружием готовы сотрудничать со всеми сторонами, в том числе с США и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Так, комментируя намерения президента США Дональда Трампа возобновить переговоры о сокращении арсеналов ядерного оружия с Россией и Китаем, спикер китайского МИД отметил, что Китай твердо поддерживает многосторонний механизм контроля вооружений, основу которого обеспечивает ООН, и готов сотрудничать в этом вопросе со всеми сторонами.

Он подчеркнул, что Пекин придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, стратегии самообороны и сохраняет свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

"Китай не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", - добавил он.

Как заметил Го, США и Россия владеют более чем 90% всех ядерных вооружений на планете, поэтому на эти две страны возлагается особая ответственность.

"Сокращение арсеналов ядерного оружия должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения глобальной стратегической стабильности", - добавил спикер.

Бульбафюрер под нож)
14.02.2025 13:11 Ответить
Чтьо охраняєм, то і імєєм.
14.02.2025 13:13 Ответить
Китай починае прогибатися під США.
14.02.2025 13:29 Ответить
моск включи). " США і Росія володіють більш ніж 90% усіх ядерних озброєнь на планеті, ". Кому вигідно більш за все скорочення ядерних озброєнь?
14.02.2025 14:40 Ответить
Китай готовий озвучити те що від нього очікують... не більше
14.02.2025 14:53 Ответить
 
 