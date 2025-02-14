Китай готов сотрудничать с США и РФ по контролю над ядерным оружием, - МИД страны
В МИД Китая заявили, что в вопросе контроля над ядерным оружием готовы сотрудничать со всеми сторонами, в том числе с США и Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.
Так, комментируя намерения президента США Дональда Трампа возобновить переговоры о сокращении арсеналов ядерного оружия с Россией и Китаем, спикер китайского МИД отметил, что Китай твердо поддерживает многосторонний механизм контроля вооружений, основу которого обеспечивает ООН, и готов сотрудничать в этом вопросе со всеми сторонами.
Он подчеркнул, что Пекин придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, стратегии самообороны и сохраняет свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.
"Китай не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", - добавил он.
Как заметил Го, США и Россия владеют более чем 90% всех ядерных вооружений на планете, поэтому на эти две страны возлагается особая ответственность.
"Сокращение арсеналов ядерного оружия должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения глобальной стратегической стабильности", - добавил спикер.
