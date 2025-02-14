Офис Генпрокурора рассказал об уголовных производствах против Порошенко, Коломойского и других из "списка СНБО"
Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука, в отношении которых были накануне введены санкции СНБО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
"Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Порошенко
В Офисе Генпрокурора заявили, что Порошенко в декабре 2021 года было сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Также в этом производстве сообщено о подозрении Виктору Медведчуку.
"Они подозреваются в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ способствовали террористическим организациям "лнр/днр" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций.
Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины. В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Медведчук
"Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины). Он обвиняется в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу тайную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для рф общественное мнение. Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов - доказательств стороны обвинения.
Также информируем, что в настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на большое количество активов экс-нардепа - 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуду, люксовую яхту стоимостью более 150 млн евро, а также уникальный железнодорожный вагон-ресторан. Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тыс долларов США. Сейчас в ВАКС подан иск о национализации его активов", - пояснили в ОГП.
Коломойский
Известного бизнесмена, который сейчас находится под стражей, подозревают в том, что он совместно с экс-руководителем филиала банка завладели более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. В дальнейшем легализовали почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем (ст. 191, 200, 209, 366 УК Украины). Сейчас в этом уголовном производстве расследование завершено, а стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.
Кроме этого, бизнесмену сообщено еще одно подозрение - в организации заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он подозревается в заказе убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
Боголюбов
Ему сообщено о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 УК Украины). Он подозревается в организации своего незаконного пересечения границы с привлечением пограничника. Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органы ГМС Украины. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.
Жеваго
В ОГП назвали его фактическим владельцем АО "Банк "Финансы и Кредит". Сейчас он находится за границей, его подозревают в организации по предварительному сговору с должностными лицами финансового учреждения растраты 113 млн долларов США, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров упомянутого банка.
"Кроме того, он является подозреваемым в другом уголовном производстве, в котором расследуются факты создания им и участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Согласно организованной схемы со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку.
Сейчас подозреваемый объявлен в розыск. В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений", - добавили там.
Санкции СНБО
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сюр..
а всього, лиш болєє ШЕСТИ МІЛЬЯРДІВ, своїх!!!
і ще вагон грн. з фонду.....
і йому інкримінують хузнащо на пару ярдів...
а як щодо бойка????чому нема розслідування
на вишках бойка спижено 16-20 мільярдів!!!
і зради ніякої і не під санкціями, і не на нарах!!!
позбавили держнагород, все!!!
Порох, дай дєнєх!
держзраду прощу
.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
до речі, електрика при Пороху була!
і металургія процвітала!
так що: "мелко Хоботов ЗЄлєнский!"
.
ЗЄля, навіщо ТИ фінансував агресора ?
.
"Тобто працювали собі фірми на окупованих територіях, отримали, як з'ясували журналісти BIHUS.Info, від України понад 320 млн грн, і нічого страшного. І скоріш за все б продовжували отримувати гроші, якби не журналістське розслідування. Але СБУ нічого протизаконного в цьому не бачить.
Електрик, який подав енергію ворогу в окупованих районах, на думку СБУ, підпадає під ознаки колабораціонізму. А звідки береться та електроенергія і хто за не ї платить - це, на думку СБУ, занадто складно.
Секрет дивних проплат на сотні мільйонів зрозумілий. Бо за фірмами, які отримали гроші, стоїть заступник Єрмака Шурма. І в цей час Татаров і решта ОП не втрачають бажання прирівняти корупцію до держзради, щоб передати справи ТОПкорупції до СБУ", - написали в ЦПК.
Бо їм "якарізниця" кому вилизувати сапоги
Справа Князєва (екс-голови Верховного Суду) по хабарництву слухається в суді, ок. Але в тій судовій справі, по якій пропонувався хабар, питання вирішувалося саме по бізнесу Жеваго. Я розумію, що його "на гарячому" не взяли, бо він особисто нікому і нічого не носив, але суми в мільйони доларів без прямої вказівки власника не видаються - як може бути, що він не є підозрюваним у цій справі ? Якщо взяли юриста-посередника, то отримати покази, звідки гроші, можна же ж . . .