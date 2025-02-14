Офис Генпрокурора рассказал об уголовных производствах против Порошенко, Коломойского и других из "списка СНБО"

Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука, в отношении которых были накануне введены санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Порошенко

В Офисе Генпрокурора заявили, что Порошенко в декабре 2021 года было сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Также в этом производстве сообщено о подозрении Виктору Медведчуку.

"Они подозреваются в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ способствовали террористическим организациям "лнр/днр" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины. В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Медведчук

"Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины). Он обвиняется в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу тайную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для рф общественное мнение. Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов - доказательств стороны обвинения.

Также информируем, что в настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на большое количество активов экс-нардепа - 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуду, люксовую яхту стоимостью более 150 млн евро, а также уникальный железнодорожный вагон-ресторан. Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тыс долларов США. Сейчас в ВАКС подан иск о национализации его активов", - пояснили в ОГП.

Коломойский

Известного бизнесмена, который сейчас находится под стражей, подозревают в том, что он совместно с экс-руководителем филиала банка завладели более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. В дальнейшем легализовали почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем (ст. 191, 200, 209, 366 УК Украины). Сейчас в этом уголовном производстве расследование завершено, а стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Кроме этого, бизнесмену сообщено еще одно подозрение - в организации заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он подозревается в заказе убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Боголюбов

Ему сообщено о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 УК Украины). Он подозревается в организации своего незаконного пересечения границы с привлечением пограничника. Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органы ГМС Украины. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

Жеваго

В ОГП назвали его фактическим владельцем АО "Банк "Финансы и Кредит". Сейчас он находится за границей, его подозревают в организации по предварительному сговору с должностными лицами финансового учреждения растраты 113 млн долларов США, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров упомянутого банка.

"Кроме того, он является подозреваемым в другом уголовном производстве, в котором расследуются факты создания им и участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Согласно организованной схемы со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск. В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений", - добавили там.

Смотрите также: Зеленский начал выборы с зачистки конкурентов | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Европейской народной партии Вебер призвал власть Украины прекратить преследование Порошенко