4 479 41

Офис Генпрокурора рассказал об уголовных производствах против Порошенко, Коломойского и других из "списка СНБО"

Санкции против Порошенко. Комментарий Офиса Генпрокурора

Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука, в отношении которых были накануне введены санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Порошенко

В Офисе Генпрокурора заявили, что Порошенко в декабре 2021 года было сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Также в этом производстве сообщено о подозрении Виктору Медведчуку.

"Они подозреваются в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ способствовали террористическим организациям "лнр/днр" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины. В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Медведчук

"Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины). Он обвиняется в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу тайную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для рф общественное мнение. Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов - доказательств стороны обвинения.

Также информируем, что в настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на большое количество активов экс-нардепа - 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуду, люксовую яхту стоимостью более 150 млн евро, а также уникальный железнодорожный вагон-ресторан. Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тыс долларов США. Сейчас в ВАКС подан иск о национализации его активов", - пояснили в ОГП.

Коломойский

Известного бизнесмена, который сейчас находится под стражей, подозревают в том, что он совместно с экс-руководителем филиала банка завладели более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. В дальнейшем легализовали почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем (ст. 191, 200, 209, 366 УК Украины). Сейчас в этом уголовном производстве расследование завершено, а стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Кроме этого, бизнесмену сообщено еще одно подозрение - в организации заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он подозревается в заказе убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Боголюбов

Ему сообщено о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 УК Украины). Он подозревается в организации своего незаконного пересечения границы с привлечением пограничника. Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органы ГМС Украины. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

Жеваго

В ОГП назвали его фактическим владельцем АО "Банк "Финансы и Кредит". Сейчас он находится за границей, его подозревают в организации по предварительному сговору с должностными лицами финансового учреждения растраты 113 млн долларов США, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров упомянутого банка.

"Кроме того, он является подозреваемым в другом уголовном производстве, в котором расследуются факты создания им и участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Согласно организованной схемы со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск. В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений", - добавили там.

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Автор: 

Боголюбов Геннадий (115) Жеваго Константин (112) Коломойский Игорь (1801) Медведчук Виктор (1795) Порошенко Петр (19656)
+53
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
14.02.2025 13:43
+42
Люди, разминировавшие Юг, уничтожившие ракетные программы и наводнившие силовые структуры кацапской агентурой судят человека отдавшего более миллиарда грн. на поддержку ЗСУ.
Сюр..
14.02.2025 13:42
+29
Руки геть від Пороха!
14.02.2025 13:43
скільки цієї шобли ухилянтської в погонах зрадило Україні...
14.02.2025 13:41
В 2014 літом, якесь х@йло на червоній площі масквабада розповідало про відсунення кордонів України кацапською армією. А весною в Горловці, це ж х@йло, виступало перед впопучленцами. ГПУ не знає, що то за х@йло?
14.02.2025 14:13
Та вони про це ніколи і не чули, і що це гівно повинно сидіти за ухилянство від армії, чотири рази вони теж не чули!!!
14.02.2025 15:23
Да нам надо молиться на Зе - человек добрейшей души! Вон Путин своих конкурентов и стрелял, и в вертолетах с самолетами взрывал, и "Новичок" в трусы наливал... А тут какие-то несчастные санкции.
показать весь комментарий
Люди, разминировавшие Юг, уничтожившие ракетные программы и наводнившие силовые структуры кацапской агентурой судят человека отдавшего более миллиарда грн. на поддержку ЗСУ.
Сюр..
14.02.2025 13:42 Ответить
там рахунок дійшов до 6.5 міліарда гривень з 22року
14.02.2025 15:18
Та ви що??? Не було нічого такого!!! У всьому винні військові і Порох!!! Ви що не знали!!!
14.02.2025 15:25
не не болєє мільярда!!!
а всього, лиш болєє ШЕСТИ МІЛЬЯРДІВ, своїх!!!
і ще вагон грн. з фонду.....
і йому інкримінують хузнащо на пару ярдів...
а як щодо бойка????чому нема розслідування
на вишках бойка спижено 16-20 мільярдів!!!
і зради ніякої і не під санкціями, і не на нарах!!!
позбавили держнагород, все!!!
16.02.2025 15:25
Єслі Вавчіку дать дєнюх, он всьо прастіт, Ігарьвалєріч нє дасть саврать...
показать весь комментарий
вовчік сам казав:

Порох, дай дєнєх!
держзраду прощу

.
14.02.2025 13:49
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
14.02.2025 13:43
Руки геть від Пороха!
14.02.2025 13:43
Віримо прокуратурі диктаторської країни.
14.02.2025 13:45
ЗЄля тягає "старі дохлі кошкі" проти Пороха.

до речі, електрика при Пороху була!
і металургія процвітала!

так що: "мелко Хоботов ЗЄлєнский!"

.
14.02.2025 13:46 Ответить
14.02.2025 13:48
16 грудня 2021 р. - до нападу рашки, про який попереджали США, залишалось два з половиною місяці

ЗЄля, навіщо ТИ фінансував агресора ?

.
14.02.2025 13:56
СБУ не побачило ознак колабораціонізму у виплаті "зеленого" тарифу окупованим СЕС брата Шурми, - ЦПК


"Тобто працювали собі фірми на окупованих територіях, отримали, як з'ясували журналісти BIHUS.Info, від України понад 320 млн грн, і нічого страшного. І скоріш за все б продовжували отримувати гроші, якби не журналістське розслідування. Але СБУ нічого протизаконного в цьому не бачить.

Електрик, який подав енергію ворогу в окупованих районах, на думку СБУ, підпадає під ознаки колабораціонізму. А звідки береться та електроенергія і хто за не ї платить - це, на думку СБУ, занадто складно.

Секрет дивних проплат на сотні мільйонів зрозумілий. Бо за фірмами, які отримали гроші, стоїть заступник Єрмака Шурма. І в цей час Татаров і решта ОП не втрачають бажання прирівняти корупцію до держзради, щоб передати справи ТОПкорупції до СБУ", - написали в ЦПК.

14.02.2025 14:39
14.02.2025 13:49
******* какая противная рожа
14.02.2025 14:21
Та і ця справа теж розглядалася, так що йдемо по кругу!!!
14.02.2025 15:27
Ну ось і засвітили свої пики прокурвори- сподіваються втікти чи присягнуть агресору?
Бо їм "якарізниця" кому вилизувати сапоги
14.02.2025 13:46 Ответить
Як я ненавиджу це бридке опухле неголене чмо, яке здає Україну в прямому ефірі, не допускаючи туди дійсно досвідченого переговорника. Спочатку мріялось про затримання і справедливий суд, але по ходу, треба вже молитися за рятівний передоз...?
14.02.2025 13:46 Ответить
14.02.2025 13:46
Що дивуватись, якщо майже всі прокурори - інваліди!
14.02.2025 13:47
Кому патрони?
14.02.2025 13:53
А на обдолбаного га.дона критікалка не встає, чучєла?
14.02.2025 14:16
шо ж таки з Ахметовим, братаном Янека, той що фанфарив за Україну у клаксони на луганДоні..Він не алагарх і не розбійник?? тільки наперсточник?? Симонюк-Самсоненко мала компроматів і доказів на пожиттєве на Ахметова і фільми зняті на тих документах..шкода що вбили її...
14.02.2025 13:48
Ау, смарагдовий свої ''свати'' крутить на мордорі ! Чого прокурвори цього не бачать?
14.02.2025 13:51
14.02.2025 14:01 Ответить
Це після того як вбив та з'їв свого брата чи до?
14.02.2025 14:07
Ця справа порушена Психопатом, щоб Мертвечука зберегти перед вторгненням, були представлені особисті охоронці-Ванятка-літінант і Вєнікова. За пару днів перед вторгненням таємно звільнили і ховали для повернення Х.... Бо по сценарію Хла саме він мав очолити ВР і ліквідувати Україну. А тепер психопат знову впав у Нірванну через зустрічі Пороха у Вашингтоні. Ознайомлення продовжили аж до кінця березня. Бо із такою статтею Психопат не допустить до виборів
14.02.2025 14:20
14.02.2025 14:22
Якби він дійсно був справжнім, сильним лідером країни(яким себе вважає) то зараз не займався би такою маєчнею, як позбутись суперників, і не думав би про вибори у такий важкий час, коли країна тріщить по швах. Це ще раз підтверджує, що "Зеленській і Ко" тут на гастролях щоб тільки заробити, а Україна для них була, і є чужа.
14.02.2025 14:27
на той момент ахметіські шахти були українські і Ясна річ вугілля транспортували в Україну
14.02.2025 14:41
СБУ не захотіло ганьбитись з Порошенко, тож ЗЕ був змушений звернутись до повій з уряду і інвалідів з ГПУ ''Найпорядніші люди, гордість нації''. Таким "віримо".
14.02.2025 14:45
а куди зелений шапітолій буде тікати ??? ну деякі тварі в ізраіль а решта куди ???
14.02.2025 15:23
У мене питання по Жеваго :

Справа Князєва (екс-голови Верховного Суду) по хабарництву слухається в суді, ок. Але в тій судовій справі, по якій пропонувався хабар, питання вирішувалося саме по бізнесу Жеваго. Я розумію, що його "на гарячому" не взяли, бо він особисто нікому і нічого не носив, але суми в мільйони доларів без прямої вказівки власника не видаються - як може бути, що він не є підозрюваним у цій справі ? Якщо взяли юриста-посередника, то отримати покази, звідки гроші, можна же ж . . .
14.02.2025 16:40
 
 