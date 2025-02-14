РУС
Европа не должна считать военное присутствие США на континенте вечным, - Хегсет

Гегсет провел разговор с британским коллегой

Европа не должна рассматривать военное присутствие США как гарантированное на длительный срок, и что будущее размещение войск в Европе обсуждается.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN,

Отвечая на вопрос о возможном уменьшении американского военного присутствия в Восточной Европе или Польше, Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты "преданы альянсу НАТО", но будущее военное присутствие в Европе является предметом обсуждения.

"Уровень американских войск на континенте является важным. То, что произойдет через 5, 10 или 15 лет, является частью более широкой дискуссии, которая отражает уровень угрозы, позицию Америки и наши потребности во всем мире", - заявил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что необходимость противостояния другим угрозам, в частности Китаю, требует активизации стран Европы, таких как Польша. Он призвал европейских союзников инвестировать в свою безопасность, поскольку нельзя ожидать, что американское присутствие будет продолжаться бесконечно.

"Вот почему наше послание является таким четким для наших европейских союзников: Сейчас самое время инвестировать. Потому что вы не можете предполагать, что американское присутствие будет продолжаться вечно", - отметил Хегсет.

Он также подчеркнул, что теплый прием в Польше "заставил бы меня захотеть видеть больше американских войск в Польше", однако быстро уточнил, что это его личное мнение, а не политическое заявление.

Топ комментарии
+8
Так Європа й побачила хто ви… Краще не звʼязуватись. Найкращий захист Європи - добре оснащені ЗСУ👍🏻
14.02.2025 15:11 Ответить
14.02.2025 15:11 Ответить
+8
типа ти, рудий клоун та Х-аутіст вічні
14.02.2025 15:11 Ответить
14.02.2025 15:11 Ответить
+7
Ну тут,багато в чому він правий..США готується до зіткнення з Китаєм а нам з Європою потрібно готуватися до знищення россії.Європі пора прокинутись,бо можливо скоро вже буде пізно
14.02.2025 15:12 Ответить
14.02.2025 15:12 Ответить
Так Європа й побачила хто ви… Краще не звʼязуватись. Найкращий захист Європи - добре оснащені ЗСУ👍🏻
14.02.2025 15:11 Ответить
14.02.2025 15:11 Ответить
ЗСУ це сьогодні краща армія в європі!!! Але вона не має того бюджету що армія США!!! Тому США будуть залишатися Європі!!! Це вони так вирішили коли заснували НАТО!!!
14.02.2025 15:34 Ответить
14.02.2025 15:34 Ответить
А бусифікацію в Україні та війський стан виходить цілком можна вважати вічними. У цьому ніхто не бачить ніяких проблем.
Дякуємо, дуже дякуємо.
14.02.2025 15:35 Ответить
14.02.2025 15:35 Ответить
населення рашки - 140 млн , армія 1млн 200 тис
населення ЄС - 449.2 million (2024), чисельність збройних сил країн - 1 млн. 823 тис (2014)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#cite_note-eda.europa1-1 [

то чому США мають захищати Європу ?

.
14.02.2025 16:05 Ответить
14.02.2025 16:05 Ответить
типа ти, рудий клоун та Х-аутіст вічні
14.02.2025 15:11 Ответить
14.02.2025 15:11 Ответить
збираються відлітати на Марс всією Америкою...
тревожно
14.02.2025 15:36 Ответить
14.02.2025 15:36 Ответить
Ну тут,багато в чому він правий..США готується до зіткнення з Китаєм а нам з Європою потрібно готуватися до знищення россії.Європі пора прокинутись,бо можливо скоро вже буде пізно
14.02.2025 15:12 Ответить
14.02.2025 15:12 Ответить
Якщо я з пропердженого дивану зможу допомогти завалити парочку свинособак,то чому б і ні?Донатьте на дрони з дивану і перемога наблизиться ще більше
14.02.2025 15:19 Ответить
14.02.2025 15:19 Ответить
ох який же ти "потужний" допомогун! давай я подоначу, а ти підеш дронами покеруєш? як тобі така пропозиція?
14.02.2025 15:47 Ответить
14.02.2025 15:47 Ответить
Давай,донать на карту,реквизити кинути?
14.02.2025 15:50 Ответить
14.02.2025 15:50 Ответить
куди донатити я без тебе знаю, коли в дроноводи підеш?
14.02.2025 15:52 Ответить
14.02.2025 15:52 Ответить
Зі своєю військовою машиною, США може бути і там і там!!! Для китаю в них є флот, для Європи сухопутні війська!!! Вони ж змогли у другу світову і японців знищити і Африку почистили і Європі допомогли, та ще й і нам допомогали!!!
14.02.2025 15:39 Ответить
14.02.2025 15:39 Ответить
ну хоч китай і не виграв жодної війни (крім війни за незалежність проти Японії), але питання стоїть так : технологічно США та китай зараз вже на одному рівні, але китайців в 4 рази більше американців, США мають всього одну сухопутну базу в Кореї (з якої можна наступати на китай, за це й воювали там в 1950-х), все решта має бути морський десант - короче чисто у військовому плані воювати з китаєм практично неможливо ; от з боку росії, де тисячі кілометрів суші - можливо, а з моря . . . мда . . .
14.02.2025 16:08 Ответить
14.02.2025 16:08 Ответить
Ну да, Китай має спільний кордон зі США.
14.02.2025 18:49 Ответить
14.02.2025 18:49 Ответить
Європа не повинна вважати військову присутність США присутність Трампа на континенті Білому Домі вічною...
14.02.2025 15:15 Ответить
14.02.2025 15:15 Ответить
Дуже класно підмітив!!! Молодець!!!
14.02.2025 15:40 Ответить
14.02.2025 15:40 Ответить
руде непорозуміння ще й сісти встигне! та й нехай не забуває що в американців є специфічна традиція, Лінкольн, Гарфілд, Мак-Кінлі, Кеннеді...
14.02.2025 15:45 Ответить
14.02.2025 15:45 Ответить
Американці обговорюють з путіним його хотілку , яку він озвучив 24 02 2022- відкинути бази нато зі Східної Європи. Тобто здались без бою.
14.02.2025 15:15 Ответить
14.02.2025 15:15 Ответить
Тобто, Трамп робить з США не світового гегемона, а регіональну державу.
14.02.2025 15:16 Ответить
14.02.2025 15:16 Ответить
томп сам не знае що він робить він вже віку байдена
14.02.2025 15:18 Ответить
14.02.2025 15:18 Ответить
або щось бовкнути
14.02.2025 15:16 Ответить
14.02.2025 15:16 Ответить
Бути ветераном, і журналюгою це не те саме що Міноборони та ще й США!!! Воно помилково обрало цю посаду!!!
14.02.2025 15:42 Ответить
14.02.2025 15:42 Ответить
*уйло так трампона залякало що він вже потихенько ''змотує вудки'' з Європи..
14.02.2025 15:21 Ответить
14.02.2025 15:21 Ответить
Нормально. Реднекам зайдет. Зачем тратиться на геополитические проэкты. Ведь это деньги налогоплатильщиков. Реднеки думают что им что то перепадет от схода США в борьбе за лидерство. Электорат Трампа это тот же самый электорат что голосовал за Януковича. Вопрос в другом. Вопрос в том почему США решили забить болт на Европу. А это уже тайная политика о которой нам знать не положено.
14.02.2025 15:29 Ответить
14.02.2025 15:29 Ответить
совсем недавно сша мечтали присутствовать в Европе, немцы хороводы водили против Першингов и вот.... хочу Гренландию и не хочу ракет в Финляндии или Польше... нда... поизносились ресубликанцы.. Рейан в гробу переворачивается....
14.02.2025 15:30 Ответить
14.02.2025 15:30 Ответить
Дебіл дебілом!!! Це враховано від заснування НАТО!!! На невизний строк!!! Ну як можна давати такіому долбойобу місце Міноборони США???? Пісець!!!
14.02.2025 15:31 Ответить
14.02.2025 15:31 Ответить
Макрон черговий тисяча перший раз сказав про необхідність незалежності від США. Але це Європа. Ніякої надії на їх нескінченну балаканину.
14.02.2025 15:33 Ответить
14.02.2025 15:33 Ответить
Який чудовий міністр оборони у США. Геостратегу не відомо, щона місце американських військових швиденько зайдуть китайські. І США стануть провінційною територію десь там, за океаном. З якою ніхто не буде рахуватися.
14.02.2025 15:34 Ответить
14.02.2025 15:34 Ответить
те, що залишилося від України повинно просувати українські інтереси.
наш інтерес це створення европейської спільної армії щоб запхати туди максимум наших хлопців.
чим більше залишиться в армії тим менше підірвуться чи зіп'ються.
а ще це буде по аналогії з СС галичина резерв для швидкого перекидання навчених людей на поле бою адже путін не вічний і невідомо як карти ляжуть.
для хорватів карти лягли вдало, вони чекали і несподівано вдарили щоб повернуть втрачені території.
у них все вийшло.
14.02.2025 15:36 Ответить
14.02.2025 15:36 Ответить
То есть как жаренным запахнет так они и свалят. Трамп не намерен делать ничего чтобы смыть с США позор бегства из Афганистана.
14.02.2025 15:39 Ответить
14.02.2025 15:39 Ответить
схоже на занепад США, Китай давно чекав подібних бовдурів у владі свого ворога
14.02.2025 15:42 Ответить
14.02.2025 15:42 Ответить
Кількість бовдурів при владі досягає критичної відмітки.
14.02.2025 15:57 Ответить
14.02.2025 15:57 Ответить
Вічне лише те,що ти *******,Піт. Через 4 роки про тебе ніхто і не згадає.
14.02.2025 16:12 Ответить
14.02.2025 16:12 Ответить
А чому Трамп веде перемовини з Путлером? Його країна десь в Америці і він думає убирати свої вічка з Європи.
14.02.2025 17:10 Ответить
14.02.2025 17:10 Ответить
Війська
14.02.2025 17:15 Ответить
14.02.2025 17:15 Ответить
 
 