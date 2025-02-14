Европа не должна считать военное присутствие США на континенте вечным, - Хегсет

Европа не должна рассматривать военное присутствие США как гарантированное на длительный срок, и что будущее размещение войск в Европе обсуждается.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN,

Отвечая на вопрос о возможном уменьшении американского военного присутствия в Восточной Европе или Польше, Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты "преданы альянсу НАТО", но будущее военное присутствие в Европе является предметом обсуждения.

"Уровень американских войск на континенте является важным. То, что произойдет через 5, 10 или 15 лет, является частью более широкой дискуссии, которая отражает уровень угрозы, позицию Америки и наши потребности во всем мире", - заявил глава Пентагона.

Читайте: Членство Украины в НАТО сейчас маловероятно. Однако это не означает, что страна не может вступить в Альянс в будущем, - Хегсет

Хегсет добавил, что необходимость противостояния другим угрозам, в частности Китаю, требует активизации стран Европы, таких как Польша. Он призвал европейских союзников инвестировать в свою безопасность, поскольку нельзя ожидать, что американское присутствие будет продолжаться бесконечно.

"Вот почему наше послание является таким четким для наших европейских союзников: Сейчас самое время инвестировать. Потому что вы не можете предполагать, что американское присутствие будет продолжаться вечно", - отметил Хегсет.

Он также подчеркнул, что теплый прием в Польше "заставил бы меня захотеть видеть больше американских войск в Польше", однако быстро уточнил, что это его личное мнение, а не политическое заявление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может дать Украине ядерное оружие, если захочет, - Хэгсет