4 220 32
Хегсет о возможности возвращения Украины к границам 2022 года: "Все возможно"
Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что Украина после завершения войны может вернуться к границам 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По его словам то, какими будут границы Украины после урегулирования, является "частью дискуссий" между Украиной, РФ, США и, возможно, Европой.
"Я считаю, что все возможно... Моя работа сегодня заключается в том, чтобы привнести реализм в обсуждение", - сказал глава Пентагона.
Гегсет также подтвердил, что считает "маловероятным" возвращение Украины к границам 2014 года. Это же касается и присутствия американских войск в Украине и вступление страны в НАТО.
Топ комментарии
+11 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий14.02.2025 15:31 Ответить Ссылка
+3 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий14.02.2025 15:37 Ответить Ссылка
+3 fresh guacamole
показать весь комментарий14.02.2025 15:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
29 січня 2025 року: Пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines, що виконував рейс з Вічіти, штат Канзас, зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак. На борту літака перебували 64 особи, а в гелікоптері - 3 члени екіпажу. На жаль, усі 67 людей загинули.
2. 31 січня 2025 року: Медичний літак, на борту якого було шестеро людей, включаючи дитину, зазнав аварії на північному сході Філадельфії. Літак впав біля торгового центру незабаром після зльоту. Усі пасажири та екіпаж вважаються загиблими.
3. 11 лютого 2025 року: У муніципальному аеропорту Скоттсдейла, штат Арізона, бізнес-джет зіткнувся з припаркованим літаком, що призвело до загибелі щонайменше однієї людини.
13лютого - остання катастрофа літака в затоці в САН-Дієго
Ці події викликали занепокоєння щодо безпеки авіації в країні. Президент Трамп висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності ретельного розслідування причин цих катастроф.
"Реальною лінією зіткнення"
та
"Чотирма областями"
Мови про повернення хоча би маленького клаптика ВЗАГАЛІ НЕ ЙДЕ!