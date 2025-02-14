РУС
4 220 32

Хегсет о возможности возвращения Украины к границам 2022 года: "Все возможно"

Гегсет не исключает возвращения Украины к границам 2022 года

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что Украина после завершения войны может вернуться к границам 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам то, какими будут границы Украины после урегулирования, является "частью дискуссий" между Украиной, РФ, США и, возможно, Европой.

"Я считаю, что все возможно... Моя работа сегодня заключается в том, чтобы привнести реализм в обсуждение", - сказал глава Пентагона.

Гегсет также подтвердил, что считает "маловероятным" возвращение Украины к границам 2014 года. Это же касается и присутствия американских войск в Украине и вступление страны в НАТО.

Топ комментарии
+11
Рижі крутять як циган сонцем. Повєлітєлі Галактіки блін.
14.02.2025 15:31 Ответить
+3
Я думаю що в країн Європи та Скандинавького півострова є привід замислитись над створенням власного військового союзу замість НАТО, бо якщо політика США так сильно залежить від того хто сидить у Білому домі, то варто думати над можливістю розірвання відносин із Штатами та стати більш незалежними від примх керівництва цієї країни. Тож Трампу і його команді варто бути більш обережними у своїх висловлюваннях. Як кажуть - чим вище злітаєш, тим болісніше падати!!!
14.02.2025 15:37 Ответить
+3
Налийте йому перцівки, та з дівками гарними - він і на Москву піде!
14.02.2025 15:38 Ответить
Болтон після оголошених Трампом домовленостей написав- РУЗЬКІ ЗАРАЗ У КРЕМЛІ ПЬЮТЬ ГОРІЛКУ З горлА!
14.02.2025 16:05 Ответить
Що вони там курять,чи нюхають,кожного дня нові версії☹️
14.02.2025 17:00 Ответить
Короче нас послали. Дипломатично.
14.02.2025 15:31 Ответить
??????????????? Як само, заявою про те що рашистам можливо доведеться відповзти?!
14.02.2025 15:39 Ответить
Заявою про " можливо". Якшо то союзники то вони б сказали мовою ультиматума. А вони кажуть " можливо maybe maybe"
14.02.2025 15:51 Ответить
Цей спецназівець а потім охоронець у вʼязниці й журналіст у цивільному житті в ролі замінювала Такера Карлсона на FOX не може н здатен нести жодної місії , окрім як читача текстів від банди МАГА та закриття туалетів для трансгендерів ( й моя жахлива здогадака -диспетчерам трансгендерам у повітряних силах у т ч ) - тому стільки катастроф військових літаків останнім часом . Вже 4 здається після 20 січня.
14.02.2025 15:35 Ответить
Переліч і відокрем по країнах, бо НА слово не вірю, а Googl твоїх слів не підтверджує!
14.02.2025 15:42 Ответить
що по країнах - хакерів карлсонів?
14.02.2025 15:51 Ответить
28 лютого - авіакатастрофа F-35на Алясці

29 січня 2025 року: Пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines, що виконував рейс з Вічіти, штат Канзас, зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак. На борту літака перебували 64 особи, а в гелікоптері - 3 члени екіпажу. На жаль, усі 67 людей загинули.

2. 31 січня 2025 року: Медичний літак, на борту якого було шестеро людей, включаючи дитину, зазнав аварії на північному сході Філадельфії. Літак впав біля торгового центру незабаром після зльоту. Усі пасажири та екіпаж вважаються загиблими.

3. 11 лютого 2025 року: У муніципальному аеропорту Скоттсдейла, штат Арізона, бізнес-джет зіткнувся з припаркованим літаком, що призвело до загибелі щонайменше однієї людини.
13лютого - остання катастрофа літака в затоці в САН-Дієго

Ці події викликали занепокоєння щодо безпеки авіації в країні. Президент Трамп висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності ретельного розслідування причин цих катастроф.
14.02.2025 15:59 Ответить
Якщо в голові порожньо, то туди можна покласти все що завгодно. У вашому випадку саме це і сталося.
14.02.2025 15:56 Ответить
Просто з кремля напевно вказівка прийшла не *****ти лишнього і тепер трампісти співають зовсім другі пісні щоб ніхто лишній раз не гуртувався проти них. А так то все це очевидний порожняк для лохів які готові віддати все за пару бусинок від рижого донні
показать весь комментарий
А тебе Luis Santos хто за буси купив?! Може )(уйло що й у Африці )(уйло?!
показать весь комментарий
Абсолютно!!! Бо внутрішня критика та справи на усіх "фронтах" внутрішнього життя епохи МАГА кепські... Вже не кажучи про зонішньодипломатичні провали з наслідками для економіки.
показать весь комментарий
Чудова ідея, ТАК І ЗРОБИМО!!!
14.02.2025 15:45 Ответить
Задовбали вже ...не існує ніяких кордонів ні 2022 ні 2014 ...
показать весь комментарий
Сподіваюсь Мексика почне вимагати від вас повернення попередніх кордонів ...а, ще Аляску кацапам не забудьте віддати ...взагалі не розумію індейців, хорош сидіти в своїх резерваціях ...
показать весь комментарий
Яких, 18-го сторіччя?! То може таки варто, бо й Рашка тоді непогано так схудне, до кордонів 1701 року!
показать весь комментарий
Якого там 18 сторіччя, гляньте хтось карту Мексіки набагато пізніше ...тобто куйло тампаксу про Рюріка буде згадувати, а Мексіка не може про недавнє ...
показать весь комментарий
Сами тим часом торгуються з Уйлом проміж:
"Реальною лінією зіткнення"
та
"Чотирма областями"

Мови про повернення хоча би маленького клаптика ВЗАГАЛІ НЕ ЙДЕ!
14.02.2025 15:40 Ответить
Ти був на перемовинах і вів записи? Ні?! Тоді не кізді!!!
показать весь комментарий
А де це такі кордони 22 року? Чи їм на кожен рік новий глобус видають?
показать весь комментарий
Ці терміни присутні й у ЗеЗидента, тож не варто саме до цього чиплятися. А от сама думка про повернення рашистів до меж окупації ними України на три роки тому доводить до сказу виходячи з їх дописів вище, тому це чимала доза перцю у дупу рашистам!!!
показать весь комментарий
"Можливо можливо, а можливо і неможливо...". Вопчєм, як Маск скаже.
показать весь комментарий
Треба лише на машині часу відправитися в той самий день, коли папа Саша в гуртожитку, перевернувши 10-ту чарку водяри поліз на маму Ріму, налити йому ще 5 чарок, щоб він вирубився і ВСЕ. Ніякого бубочки, ніякої війни, Україна член НАТО з 2024 року. Мільйони людей живі, міста не зруйновані, всі щасливі. Ціна питання пів літра горілки.
показать весь комментарий
Попросите Маска включить ИИ, а то у этой своры дегенератов интеллект ушел в глубокий минус
показать весь комментарий
Україна вийде на кордони 1991 року та закінчить війну, не потрібно нести всяку ахінею і кацапську пропаганду в маси!
показать весь комментарий
Він з команди Трампа. А Трамп відомий тим що виступаючи перед різними аудиторіями, каже семе те що хоче почути конкретна аудиторія.
показать весь комментарий
