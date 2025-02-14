Хегсет о возможности возвращения Украины к границам 2022 года: "Все возможно"

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что Украина после завершения войны может вернуться к границам 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам то, какими будут границы Украины после урегулирования, является "частью дискуссий" между Украиной, РФ, США и, возможно, Европой.

"Я считаю, что все возможно... Моя работа сегодня заключается в том, чтобы привнести реализм в обсуждение", - сказал глава Пентагона.

Гегсет также подтвердил, что считает "маловероятным" возвращение Украины к границам 2014 года. Это же касается и присутствия американских войск в Украине и вступление страны в НАТО.

