Глава СВР РФ Нарышкин предлагает другим странам "поделить" Украину
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предлагает странам-соседкам Украины рассмотреть возможность "разделения территории Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
Так, Нарышкин назвал Украину "несостоявшимся государством" и заявил, что она "неизбежно распадется", поэтому стоит провести "исторический анализ".
Глава СВР России повторил псевдоисторические заявления, что Украина якобы сформировала лишь в период СССР "земель нескольких сопредельных государств, вовлеченных в исторически российскую территориальную основу".
По его словам, Польша "наиболее последовательно" претендует на земли Украины.
"Сейчас она присматривается ко Львову, и в целом небезосновательно", - сказал Нарышкин.
Он заявил, что Закарпатье, часть Одесской области и Буковины не принадлежат Украине.
Ранее пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством. По его словам, ее разделение между соседними государствами - неизбежно.
Напомним, в 2022 году Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.
Цю дезу активно поширювала рос.пропаганда, щоб посварити з країною, через яку йде постачання для ЗСУ.
і якщо Польща зазіхне на Прикарпаття, прийдеться повертати їх німцям?
нащо ти повторюєш кремлівське лайно?
наришкіна чекає СБУ і ГУР.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995
Ю. Нестеренко
вперше.
А головне фашисти в Україні, не переплутайте.
Це їхня "священна забажанка" ще з 2010 року.
Скільки з того часу змінилося, як їх по мордасам настукали, скільки заліза непереможного аналоговнетного покрошили, десятки-сотні тисяч кацапів на компост спустили, ...
А забажанку вони так і НЕ ЗМІНИЛИ!
.
Може краще вас поділити, *********, бо вже всіх задовбали?
На кацапії ресурсів побільше буде.
Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході
Найбільша біда українців в тому що до управління завжди приходили зажерливі люди, і останній державник який був то князь Ярослав, що нажаль не сформував правонаступництво і його сини погрузли в міжусобицях... А новоутворені держави раз за разом ставали на ті ж граблі що і попередні, шалену корупцію, зажерливість керівників та бардак в управлінні, через що і втрачали незалежність
Київська русь ослабла через те що не було централізованого управління і прямого наслідування, князі, які часто змінювались не розвивали нічого а просто займались грабунками наслення, і тому ті часто підтримували інших правителів... Коли монголи прийшли, то вже були часи занепаду і не було держави а багато розрізнених князівст які неможливо зібрати у єдине військо...
При Хмельницькому полковники, одразу опустились до корупції і боротьбі за владу через що втратили підтримку частини населення, що не було готово воювати, так як не бачило різницю з поляками, на землях яких був якись порядок та управління і через такий підхід до управління не було грошей на озброєння для війська, відсутня кіннота та артилерія
За УНР був найбільший шанс щось повернути державність, фактично під знамена були готові стати 100 тис добровольців із досвідом бойових дій, а територія була заповнена складами із ************ та озброєння, що залишились після Першої світової, але зрадники Винниченко, що був мабуть агентом совєтів та не дуже розумний Грушевський не сформували військо, боялись політичного впливу тодішніх бойвих генералів, та тодішній уряд вліз знову ж в корупцію і нічим не відрізнявся від управління царського режиму...
Для цього кацапня підключила і всіх отих фіцо , джорджеску-****** та ін . А воно один хрін не діє ,, лише в соцмережах трішки пошуміли і затихло , то ж кацапидло вирішив тепер і сам щось хрюкнути .
Рано или поздно миру придётся принять решение о разделе быдлостана, потому, что терпеть дальше вонь от этой кучи говна ни у кого не будет желания.