Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предлагает странам-соседкам Украины рассмотреть возможность "разделения территории Украины".

Так, Нарышкин назвал Украину "несостоявшимся государством" и заявил, что она "неизбежно распадется", поэтому стоит провести "исторический анализ".

Глава СВР России повторил псевдоисторические заявления, что Украина якобы сформировала лишь в период СССР "земель нескольких сопредельных государств, вовлеченных в исторически российскую территориальную основу".

По его словам, Польша "наиболее последовательно" претендует на земли Украины.

"Сейчас она присматривается ко Львову, и в целом небезосновательно", - сказал Нарышкин.

Он заявил, что Закарпатье, часть Одесской области и Буковины не принадлежат Украине.

Ранее пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством. По его словам, ее разделение между соседними государствами - неизбежно.

Напомним, в 2022 году Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.

