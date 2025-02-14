РУС
Глава СВР РФ Нарышкин предлагает другим странам "поделить" Украину

Нарышкин предлагает поделить Украину между другими странами

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предлагает странам-соседкам Украины рассмотреть возможность "разделения территории Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

Так, Нарышкин назвал Украину "несостоявшимся государством" и заявил, что она "неизбежно распадется", поэтому стоит провести "исторический анализ".

Читайте также: Лукашенко встретился с главой российской разведки Нарышкиным. Говорили о "религиозной войне" и "украинских террористах"

Глава СВР России повторил псевдоисторические заявления, что Украина якобы сформировала лишь в период СССР "земель нескольких сопредельных государств, вовлеченных в исторически российскую территориальную основу".

По его словам, Польша "наиболее последовательно" претендует на земли Украины.

"Сейчас она присматривается ко Львову, и в целом небезосновательно", - сказал Нарышкин.

Он заявил, что Закарпатье, часть Одесской области и Буковины не принадлежат Украине.

Ранее пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством. По его словам, ее разделение между соседними государствами - неизбежно.

Напомним, в 2022 году Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.

Также читайте: Хегсет о возможности возвращения Украины к границам 2022 года: "Все возможно"

Автор: 

война (1455) россия (97378) территориальная целостность (284) Нарышкин Сергей (112)
+76
А з ким ти, свине, воюєш уже третій рік, як не з Україною?
14.02.2025 15:54 Ответить
14.02.2025 15:54 Ответить
+39
Як і не секрет що Львів зоснований київським князем, назван на честь його сина, та був останнім осередком Русі до її зникнення з політичної карти світу!!!
14.02.2025 16:00 Ответить
14.02.2025 16:00 Ответить
+31
Це той шо в 2022 році заїкався ?
наришкіна чекає СБУ і ГУР.
14.02.2025 15:55 Ответить
14.02.2025 15:55 Ответить
А з ким ти, свине, воюєш уже третій рік, як не з Україною?
14.02.2025 15:54 Ответить
14.02.2025 15:54 Ответить
Більше скажу, із ким Московія заключала угоду більш ніж 300 років тому, за 50 років до того як Московське царство наказом Петра 1-го перетворилось на РоССійську імперію та московитів почали називати "руССкіми"?!
14.02.2025 15:58 Ответить
14.02.2025 15:58 Ответить
З Військом Запорозьким?
14.02.2025 16:08 Ответить
14.02.2025 16:08 Ответить
так !!! мсаме так тоді називалася держава Україна !!!
14.02.2025 16:51 Ответить
14.02.2025 16:51 Ответить
Мабуть з колегами Флінта та Моргана
14.02.2025 18:00 Ответить
14.02.2025 18:00 Ответить
Ну, те що поляки сплять і марять Львовом- це ні для кого не секрет.
14.02.2025 15:55 Ответить
14.02.2025 15:55 Ответить
Як і не секрет що Львів зоснований київським князем, назван на честь його сина, та був останнім осередком Русі до її зникнення з політичної карти світу!!!
14.02.2025 16:00 Ответить
14.02.2025 16:00 Ответить
Якщо бути точним, то Галицько - Волинським князем (потім королем) Данилою Галицьким. Назван, так, на честь свого сина Льва.
14.02.2025 16:44 Ответить
14.02.2025 16:44 Ответить
і що це щось міняє ??? не Льва а Лева - князь Данило був русином-українцем, до до створення, зліплення з більш як 10 мов, апсолютно дибільного, апсолютно штучного кацапського недо-язіка ще залишолось 300-400 років !!!
14.02.2025 16:55 Ответить
14.02.2025 16:55 Ответить
Це неправда. Маргінали є всюди, але переважній більшості поляків ніякі землі України не цікаві.
Цю дезу активно поширювала рос.пропаганда, щоб посварити з країною, через яку йде постачання для ЗСУ.
14.02.2025 16:12 Ответить
14.02.2025 16:12 Ответить
То ти спиш не з тими поляками.!
14.02.2025 16:14 Ответить
14.02.2025 16:14 Ответить
Ну, молодець що спиш з правильними.
14.02.2025 16:19 Ответить
14.02.2025 16:19 Ответить
Какой Львов ? Польша захватила часть Германии несколько и городов таких как Щецин Придется отдавать ради того что бы взять Львов думаешь в этом есть смысл?
14.02.2025 16:55 Ответить
14.02.2025 16:55 Ответить
він цього навіть не знає, а бреше кремлівську пропаганду
14.02.2025 17:19 Ответить
14.02.2025 17:19 Ответить
а тобі відоме що , Польща отримала землі Німеччини після Другої світової війни у якості компенсації?
і якщо Польща зазіхне на Прикарпаття, прийдеться повертати їх німцям?
нащо ти повторюєш кремлівське лайно?
14.02.2025 17:18 Ответить
14.02.2025 17:18 Ответить
ты со мной споришь ? У меня есть знакомы поляки живущие в Щецине. Так вот правительство Польши держало эти территории в подвешенном состоянии помимо того что там были ограничение для иностанцев на сделки с недвижимости они никогда не вкладывали какие либо серьезные инвестиции потому что считали возможным вариант возвращения этих земель Германии .Только в последние 3 года ситуация изменилась .Так вот о Львове как ты предлагаешь Польше завладеть этим городом без единого выстрела?
14.02.2025 22:52 Ответить
14.02.2025 22:52 Ответить
москальську не розумію
14.02.2025 23:02 Ответить
14.02.2025 23:02 Ответить
найбільший пздешь який можна зустріти
15.02.2025 00:41 Ответить
15.02.2025 00:41 Ответить
Це той шо в 2022 році заїкався ?
наришкіна чекає СБУ і ГУР.
14.02.2025 15:55 Ответить
14.02.2025 15:55 Ответить
Так, це той самий. Це на нього ***** скалився на якійсь нараді в 2022році , що наришккінська розвідка обіцяла Київ за 3 дні. Але для кацапського бидлюка такий афронт як з гусака вода. Продовжує дебільні прогнози.
14.02.2025 16:02 Ответить
14.02.2025 16:02 Ответить
Він на нараді напередодні вторгнення (йшлося про визнання незалежності лднр) виглядав перед ***** як учень, який не вивчив вірша, і над яким вчитель відверто насміхається.
14.02.2025 16:10 Ответить
14.02.2025 16:10 Ответить
Це що, вперше заявляє хтось з рашистів? НІ! То ж не варто Цензору втрачати свої ресурси та час читачів на чергові провокаційні заяви з Московії тим самим розповсюджуючи та популязуючи цих дебілів!!!
14.02.2025 15:55 Ответить
14.02.2025 15:55 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995

Ю. Нестеренко
14.02.2025 16:26 Ответить
14.02.2025 16:26 Ответить
Нестеренко-шедевр.
14.02.2025 18:54 Ответить
14.02.2025 18:54 Ответить
Ю. Нестеренко +++
18.02.2025 00:29 Ответить
18.02.2025 00:29 Ответить
Хтось з рашистів таке заявляє далеко не вперше. А от сам Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін
вперше.
А головне фашисти в Україні, не переплутайте.
14.02.2025 17:06 Ответить
14.02.2025 17:06 Ответить
Кончений у ..бок
14.02.2025 15:58 Ответить
14.02.2025 15:58 Ответить
Тобі прізвищн "Наришкін" нічого не говорить? "Наришкіни" - батьки московських царів, по материнській лінії... Наскільки я пам"ятаю, На талья Наришкіна була матір"ю Петрухи І...Наришкіни рвуться у владу...
14.02.2025 17:04 Ответить
14.02.2025 17:04 Ответить
Угум...
Це їхня "священна забажанка" ще з 2010 року.
Скільки з того часу змінилося, як їх по мордасам настукали, скільки заліза непереможного аналоговнетного покрошили, десятки-сотні тисяч кацапів на компост спустили, ...
А забажанку вони так і НЕ ЗМІНИЛИ!
14.02.2025 15:59 Ответить
14.02.2025 15:59 Ответить
Ну що зробиш, треба ж їм виправдовувати роССійську приказку про те як дурень думкою "багатіє"!
14.02.2025 16:02 Ответить
14.02.2025 16:02 Ответить
Свістні в х@й.
14.02.2025 16:00 Ответить
14.02.2025 16:00 Ответить
Під@расище, фіни вже давно придивляються до вкраденою кацапами карелії, а японці до курил.
.
14.02.2025 16:01 Ответить
14.02.2025 16:01 Ответить
Та то дрібниці якщо зрівняти з китайцями, потрібно кацапам їх карту Китаю частіше показувати з справжніми назвами міст та селищ, ніяких владивостоків там не має ...
14.02.2025 23:14 Ответить
14.02.2025 23:14 Ответить
.. ну а Московія - то ж взагалі-то давно вже живий труп, на який облизуються усі її сусіди та суб'єкти кацапської федерастії, чекаючи коли вона вже дозріє і впаде сама...
14.02.2025 16:01 Ответить
14.02.2025 16:01 Ответить
Поділити треба рашку - голову терористичної гідри, і тоді світ зможе дихати полегшено. Залишаться окремі "хамаси", але такої всеосяжної пошесті не буде точно. Перестати відгодовувати всяку мерзоту на майбутнє.
14.02.2025 16:03 Ответить
14.02.2025 16:03 Ответить
буль-буль-буль - голос з боліт!
14.02.2025 16:04 Ответить
14.02.2025 16:04 Ответить
Так -так , нехай у весь голос всі ці ******** говорять те що у них на розумі , трампоалкоголь сп'янив ...
14.02.2025 16:04 Ответить
14.02.2025 16:04 Ответить
Взагалі-то територія нинішньої так званої рф це колонія Київської Русі. Може треба провести ребрендінг країни та заявити свої законні права на території, що чомусь управляються якимось бидлом.
14.02.2025 16:05 Ответить
14.02.2025 16:05 Ответить
Ці території самі жадають приєднатися до метрополії. Через це війна і йде.
14.02.2025 16:18 Ответить
14.02.2025 16:18 Ответить
Тебе **** ділити на частини разом з злочинцем путіном ,здохни мерзота.Смерть нациській росії.
14.02.2025 16:05 Ответить
14.02.2025 16:05 Ответить
Зараз поляки ще на Волині Рівнщині подлубаються з ексгумацією і може згодяться на таку пропозицію 🤬
14.02.2025 16:06 Ответить
14.02.2025 16:06 Ответить
З точки зору кацапських дикунів типу цього дірявого наришкіна все логічно. Або вони Україну знищать, або Україна знищить їх. Ця дилема продовжується століттями.
14.02.2025 16:06 Ответить
14.02.2025 16:06 Ответить
А що, самі вже заслабі впоратись, поміч потрібна?
Може краще вас поділити, *********, бо вже всіх задовбали?
На кацапії ресурсів побільше буде.
14.02.2025 16:06 Ответить
14.02.2025 16:06 Ответить
Чи краще не ділити кацапів, а помножити? На нуль.
14.02.2025 16:09 Ответить
14.02.2025 16:09 Ответить
Нема чекатіло на цього нарішкіна, він би його поділив частинами по різних мусорках
14.02.2025 16:07 Ответить
14.02.2025 16:07 Ответить
Ще одна кремлівська свиня випорожнилася своєю дурнуватою думкою. Хто тебе дибіла питав.
14.02.2025 16:07 Ответить
14.02.2025 16:07 Ответить
У фіналі будемо ділити Мордор. Там черга бажаючих більше ніж достатньо - Кітай, Японія, Фінляндія, таж Польша. Ну і звісно Україна - Белгород, Брянськ, Таганрог наші.
14.02.2025 16:12 Ответить
14.02.2025 16:12 Ответить
І Краснодар.
14.02.2025 16:27 Ответить
14.02.2025 16:27 Ответить
Україна взагалі то монодержава. А ось мордор варто роздробити і дати волю республікам які кацапи окупували і насильно приєднали назвавши ''федеральними округами''.
14.02.2025 16:15 Ответить
14.02.2025 16:15 Ответить
Хай Буданов пригадає кітайцям, щоб не прогавили Манчжурію. А то Кім 3-й перехопле.
14.02.2025 16:15 Ответить
14.02.2025 16:15 Ответить
Який до біса Китай?!
Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході
15.02.2025 15:58 Ответить
15.02.2025 15:58 Ответить
Це кацапстан штучне державне утворення яке в скорому часі буде розпадатися
14.02.2025 16:26 Ответить
14.02.2025 16:26 Ответить
Гарна ідея: Китай щедро відріже (поверне) свій шмат Росії, Кавказ - свій, Японія - свій - і понеслась ...
14.02.2025 16:26 Ответить
14.02.2025 16:26 Ответить
Орки завжди відзначались переписуванням історії, тому що територія Мокви та Новгорода це були землі куди зсилали злочинців....

Найбільша біда українців в тому що до управління завжди приходили зажерливі люди, і останній державник який був то князь Ярослав, що нажаль не сформував правонаступництво і його сини погрузли в міжусобицях... А новоутворені держави раз за разом ставали на ті ж граблі що і попередні, шалену корупцію, зажерливість керівників та бардак в управлінні, через що і втрачали незалежність

Київська русь ослабла через те що не було централізованого управління і прямого наслідування, князі, які часто змінювались не розвивали нічого а просто займались грабунками наслення, і тому ті часто підтримували інших правителів... Коли монголи прийшли, то вже були часи занепаду і не було держави а багато розрізнених князівст які неможливо зібрати у єдине військо...

При Хмельницькому полковники, одразу опустились до корупції і боротьбі за владу через що втратили підтримку частини населення, що не було готово воювати, так як не бачило різницю з поляками, на землях яких був якись порядок та управління і через такий підхід до управління не було грошей на озброєння для війська, відсутня кіннота та артилерія

За УНР був найбільший шанс щось повернути державність, фактично під знамена були готові стати 100 тис добровольців із досвідом бойових дій, а територія була заповнена складами із ************ та озброєння, що залишились після Першої світової, але зрадники Винниченко, що був мабуть агентом совєтів та не дуже розумний Грушевський не сформували військо, боялись політичного впливу тодішніх бойвих генералів, та тодішній уряд вліз знову ж в корупцію і нічим не відрізнявся від управління царського режиму...
14.02.2025 16:28 Ответить
14.02.2025 16:28 Ответить
Обосравшийся шакал пытается пробудить инстинкт гиены у других.... Слабаки.
14.02.2025 16:42 Ответить
14.02.2025 16:42 Ответить
Нарышкин очень хочет самокат....
14.02.2025 16:42 Ответить
14.02.2025 16:42 Ответить
Гієна подавилась а шакали і поготів !
14.02.2025 16:42 Ответить
14.02.2025 16:42 Ответить
Кацапи, це лицемірні і здичавілі виродки. Смердюча гидота на планеті Земля.
14.02.2025 16:47 Ответить
14.02.2025 16:47 Ответить
А як тобі, Підмишкін, така ідея: Україні відійде Кубань і міжріччя Дону та Волги, а іншу частину кацапії хай ділять Трам і Цзінь-Пінь?
14.02.2025 16:48 Ответить
14.02.2025 16:48 Ответить
Что нам мешает предложить кацапии вернуть Калининград
14.02.2025 16:57 Ответить
14.02.2025 16:57 Ответить
А головне неонацисти в Україні! Не переплутайте!
14.02.2025 16:59 Ответить
14.02.2025 16:59 Ответить
в свою чергу, пропоную іншим країнам поділити московію
14.02.2025 17:21 Ответить
14.02.2025 17:21 Ответить
кацапа наришкін, ми поділимо московію з державами -сусідами і ти ще це застанеш.
14.02.2025 17:24 Ответить
14.02.2025 17:24 Ответить
Болотний смєрд князей Наришкіних. До речі, татарських кровєй князья.
14.02.2025 17:57 Ответить
14.02.2025 17:57 Ответить
О, наришкін вирішив замінити генерала Гурульова.
14.02.2025 18:00 Ответить
14.02.2025 18:00 Ответить
Є х%йло, а є - х%лишкін і вони від одного одного "кореня".
14.02.2025 18:07 Ответить
14.02.2025 18:07 Ответить
Куй тобі в ніс,а не палецць,норушкін!
14.02.2025 18:16 Ответить
14.02.2025 18:16 Ответить
Такі заяви нічого не вартують , і робляться лише для того щоб вивести нас з рівноваги . Для морального тиску .
Для цього кацапня підключила і всіх отих фіцо , джорджеску-****** та ін . А воно один хрін не діє ,, лише в соцмережах трішки пошуміли і затихло , то ж кацапидло вирішив тепер і сам щось хрюкнути .
14.02.2025 18:23 Ответить
14.02.2025 18:23 Ответить
Для чого повторювати маячню якогось Обрижкіна?
14.02.2025 18:34 Ответить
14.02.2025 18:34 Ответить
Здохни,падаль кацапська!!!
14.02.2025 18:53 Ответить
14.02.2025 18:53 Ответить
Делить шкуру неубитого медведя это национальная игра быдлостана, они всю жизнь что-то делят, но, как были нищебродами, так голыми и остались.

Рано или поздно миру придётся принять решение о разделе быдлостана, потому, что терпеть дальше вонь от этой кучи говна ни у кого не будет желания.
14.02.2025 18:54 Ответить
14.02.2025 18:54 Ответить
А чому нам не запропонувати продивитись китайцям на сибір аж до урала?
14.02.2025 19:21 Ответить
14.02.2025 19:21 Ответить
Пізно! Китайці вже там.
14.02.2025 20:16 Ответить
14.02.2025 20:16 Ответить
Наришкіна чекає самокат від України або статуетка.............
14.02.2025 20:15 Ответить
14.02.2025 20:15 Ответить
А ПРАВДУ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, ЧТО ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ ДРУГИХ СТРАН РФ ТЕМ ИМ ЛУЧШЕ !!!
14.02.2025 20:52 Ответить
14.02.2025 20:52 Ответить
THEY WILL DIVIDE THE FATEST PIG - RUSSIA)))
14.02.2025 20:54 Ответить
14.02.2025 20:54 Ответить
ДЕЛИТЬ БУДУТ САМУ ЖИРНУЮ СВИНЬЮ - РОССИЮ )))
14.02.2025 20:55 Ответить
14.02.2025 20:55 Ответить
Навіть сумно стало, коли побачив скільки коментів тут присвячено цьому смердючому шматку пуйлівського лайна.
14.02.2025 22:16 Ответить
14.02.2025 22:16 Ответить
Так звана росія, бувша московія, повинна зникнути , як цілісна країна. Це остання на планеті імперія , яка займає величезну територію, і нічого корисного не дає людству.
15.02.2025 06:42 Ответить
15.02.2025 06:42 Ответить
й хто воно таке- цей ховрашкин..??- вжарений, як й пуйло в дупу...??= це точно...))
15.02.2025 06:53 Ответить
15.02.2025 06:53 Ответить
І нашо ви це лайно притягли сюди? Шоб воняло?
15.02.2025 07:39 Ответить
15.02.2025 07:39 Ответить
"Він заявив, що Закарпаття, частина Одещини та Буковини не належать Україні." Надо напомнить Отрыжкину, хотя он и сам прекрасно знает, шо Курилы, Кенигсберг, дальний восток, сибирь.... не принадлежать россии. ей принадлежит москва и еще несколько близлежащих улусов типа тулы иля рязани
15.02.2025 10:27 Ответить
15.02.2025 10:27 Ответить
Якщо коментувати заяви цих фріків, то тут чиста пропаганда ворога, націлена на деморалізацію українців. Саме українців, бо тримачі паспортів громадян України на це згодні.
15.02.2025 11:03 Ответить
15.02.2025 11:03 Ответить
авжеж, стільки років самим по рилам брати сумно...
15.02.2025 12:44 Ответить
15.02.2025 12:44 Ответить
На жаль поляки, румуни, мадяри тишком-нишком справді чекають слушної нагоди "взяти під захист" свої етнічні меншини разом з територіями їхнього мешкання. Про це навіть відкрито заявляють народовці в РП, кандидат в прези Румунії, ну і не остання особа в Угорщині Орбан. Ще бракує колишніх союзників нацистів словаків.
15.02.2025 12:52 Ответить
15.02.2025 12:52 Ответить
Україна пропонує поділити Наришкіна. Бензопилкою.
15.02.2025 15:11 Ответить
15.02.2025 15:11 Ответить
Наришкіна на нари!
15.02.2025 15:59 Ответить
15.02.2025 15:59 Ответить
 
 