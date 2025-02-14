Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК
Кабинет Министров установил запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Предусмотрено включение в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника...Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", - сообщил Мельничук.
Разрешено вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, которое их подает (при условии предъявления оригиналов).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
януковощ просив зелі передати щоб пив рео,бо від срачки електроліти витрачаються швидко
1. В Україні різко збільшиться кількість інвалідів.
2. Ціна за отримання інвалідності теж різко збільшиться))
3. Ждемо арештів главврачів з мільонами доларів готівкою. (А чому лише главврачів)))