Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК

Кабинет Министров установил запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Предусмотрено включение в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника...Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", - сообщил Мельничук.

Разрешено вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, которое их подает (при условии предъявления оригиналов).

