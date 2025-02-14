РУС
Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК

Кабинет Министров установил запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Предусмотрено включение в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника...Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", - сообщил Мельничук.

Разрешено вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, которое их подает (при условии предъявления оригиналов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР продлила до 5 июня срок прохождения ВВК для "ограниченно пригодных"

+25
Скоро вибори, тому прокурори-інваліди будуть необхідні...
14.02.2025 16:52 Ответить
+17
Багато прокурворів спалилося????
14.02.2025 16:50 Ответить
+15
Тоб то, орденоносці кошевий з пікаловим ВЛК не проходитемуть.
14.02.2025 16:57 Ответить
їх будуть автоматично визнавати придатними, без ВЛК
14.02.2025 16:48 Ответить
Багато прокурворів спалилося????
14.02.2025 16:50 Ответить
Скоро вибори, тому прокурори-інваліди будуть необхідні...
14.02.2025 16:52 Ответить
100%
януковощ просив зелі передати щоб пив рео,бо від срачки електроліти витрачаються швидко
14.02.2025 18:58 Ответить
Золоті слова, куди ж без них!
14.02.2025 19:14 Ответить
Тоб то, орденоносці кошевий з пікаловим ВЛК не проходитемуть.
14.02.2025 16:57 Ответить
Вони всі в орденах - значить придатні.
14.02.2025 17:17 Ответить
Прокурори і судді і так не дуже переживали! А тепер їх ще й перевіряти не будуть на справжню інвалідність!
14.02.2025 17:01 Ответить
Це що, тепер на влк попаде на 73% менше людей?
14.02.2025 17:02 Ответить
14.02.2025 19:20 Ответить
хто зна може останній шанс урвать шоб і внукам вистачило, пішла дипломатія, зоряний час влк-тцк будь-коли може рухнути, повернутись сіре нікчемне буття за 200-300 баксив, да ще деяким доведеться довго добре оглядатись по сторонам.
14.02.2025 17:03 Ответить
Да пока еще нет. Ценник конечно уменьшиться, но еще есть сотни тысяч людей прошедших войну, которые имеют травмы, заболевания - вряд ли они откажут себе в удовольствии подкормиться.
14.02.2025 17:14 Ответить
Перший дзвіночок що до влади нарешті дійшло - буде біда, якщо цей бардак не розгребуть.
14.02.2025 17:55 Ответить
Ага, треба зробити ще більший бардак))
14.02.2025 20:01 Ответить
уряду постановы штамповать - как мне поссать сходить
14.02.2025 18:04 Ответить
🤮
14.02.2025 19:48 Ответить
Лол. У боротьбі ТЦК-мафія vs медмафія крайній раунд виграла медмафія.
1. В Україні різко збільшиться кількість інвалідів.
2. Ціна за отримання інвалідності теж різко збільшиться))
3. Ждемо арештів главврачів з мільонами доларів готівкою. (А чому лише главврачів)))
14.02.2025 20:00 Ответить
 
 