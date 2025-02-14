РУС
2 019 12

Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности: Договоренности без учета интересов Украины - не вариант!

Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в дискуссии на Трансатлантическом форуме по укреплению НАТО, который состоялся на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"На Мюнхенской конференции по безопасности одна из главных тем - возможности завершения войны в Украине. Принял участие в дискуссии Трансатлантического форума по укреплению НАТО. Подчеркнул, что любые договоренности без учета интересов Украины - не вариант! Украине нужны такие гарантии безопасности, чтобы Путин даже не думал сунуться на нашу землю и пойти дальше на страны Евросоюза", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО станет единственной реальной гарантией безопасности Украины и одновременно усилит Альянс.

"Сегодня очень критический момент. Украина должна выйти на переговоры с сильными позициями и реальными гарантиями. Мы слышим, что перспективы вступления Украины в НАТО в последнее время, мягко говоря, не улучшились. Но я убежден, что единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Это усилит и оборонные возможности альянса", - подчеркнул Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев направил 5 млрд грн на помощь военным в этом году и передал 2600 дронов, - Кличко

Также мэр Киева встретился с мэром Мюнхена Дитером Райтером. Поблагодарил за помощь и вручил нагрудный знак "За содействие обороне Киева". Во время встречи мэры обсудили дальнейшее сотрудничество городов-побратимов.

Кроме того, Виталий Кличко сегодня принимает участие в официальном открытии Мюнхенской конференции. Также запланированы его встречи с руководителем ведомства федерального канцлера Германии, министром Вольфгангом Шмидтом и мэром Варшавы Рафалом Тшасковски. Он также посетит мероприятие немецкого издания Bild с участием европейских и мировых политиков.

Как сообщалось, во время 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, мэр Киева встретится с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, спецпредставителем Президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже и другими европейскими политиками.

+6
Пан має рацію ! Не треба багато балакати!
14.02.2025 18:01 Ответить
+4
Пане Віталію, обережніше, а то і проти Вас Зеля санкції введе.
14.02.2025 18:25 Ответить
+2
Варіант! - тільки ні в *****
14.02.2025 18:02 Ответить
Пан має рацію ! Не треба багато балакати!
14.02.2025 18:01 Ответить
Варіант! - тільки ні в *****
14.02.2025 18:02 Ответить
Сьогодні дуже критичний момент....
Маємо вийти з сильної позиції...
Це пиз-ець...з такими переговорниками у нас точно критичні дні....
14.02.2025 19:14 Ответить
Пане Віталію, обережніше, а то і проти Вас Зеля санкції введе.
14.02.2025 18:25 Ответить
От Віталія ЗепреЗедент може отримати і по мохнатій пиці
14.02.2025 18:28 Ответить
Бажано чим швидше - і щоб Зєлю не відкачали.
14.02.2025 18:51 Ответить
ну да очень ценное мнение
14.02.2025 18:32 Ответить
Хто не згоднен - нехай підійде.
14.02.2025 19:08 Ответить
14.02.2025 21:20 Ответить
такі заяви це не варіант. Немає сили в цій фразі, Віталю.
14.02.2025 21:31 Ответить
Мюнхен - це, мабуть, місце, куда їдуть геть усі. Навіть хто ніякого відношення до безпеки не має. Всі ці техніки, Віталік, яйценюхи... І у кожного є найпотужно-незламна точка зору. Обов'язково узгоджена з завгоспом
14.02.2025 22:08 Ответить
Ну зрозуміло, але ... щоб була гаряча вода в Мюнхені потрібно її підігріти, ну а як ви думали? Умище..
14.02.2025 22:32 Ответить
 
 