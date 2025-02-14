РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10151 посетитель онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2025
2 990 22

В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса

зеленський

В Мюнхене на полях конференции по безопасности началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщает Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Джей Ди Вэнс (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Навряд буде щось путнє. Хибащо Венс ЗЄ трошки на місце поставить.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:51 Ответить
+3
показать весь комментарий
14.02.2025 19:02 Ответить
+2
Ну і рожі,хай Бог милує...
показать весь комментарий
14.02.2025 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навряд буде щось путнє. Хибащо Венс ЗЄ трошки на місце поставить.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:51 Ответить
Все від Трампа залежить.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:02 Ответить
сам формат розмови Президента України не з Президентом США, говорить про те що сам Трамп вже не вірить в припинення війни.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:41 Ответить
Побачемо як Трамп діятеме.
показать весь комментарий
15.02.2025 06:19 Ответить
Те,що венс рашистська ****-то таке... Головне,щоби гетьманового обідчіка приструнив,вірно,підаре? Інакше доширак на вечерю не отримаєш.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:06 Ответить
Головне, що ЗЄ та все його оточення ригівські курви.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:17 Ответить
Головне,що рашистська **** гнобить Україну,а не конкретно ЗЕ чи ПЕ на яких йому насрати,а ви заради свого дошираку ладні йому підгавкувати,підари рвані.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:24 Ответить
Ну і рожі,хай Бог милує...
показать весь комментарий
14.02.2025 18:56 Ответить
неправда, це потужні лідори!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:02 Ответить
"Израиль" и евреи за Путина. Украина за евреев и "Израиль". Путинский раввин в России роднится с одесским раввином в Украине. Россия убивает украинцев. "Израиль" убивает палестинцев. Украина оправдывает агрессию "Израиля", но против агрессии России. Как-то так...! Це не я сказав,так бачать ситуацію мусульмани з Кавказ-центру...
показать весь комментарий
14.02.2025 18:56 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 19:02 Ответить
Огидна, цинічна, безглузда заява!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:07 Ответить
Венс буде дути губи і грозити пальчиком за нєдємократічность і нєгостєпрєімность та тяжкі наслідки, бо їх дід дууже злий. Такий злий, що на Аргентину сьогодні наклав… Зеленський включить 95 квартал. Тут це буде як ніколи доречно. Гумор - зброя ковбоя! Всі подєльники трампа їднакові- гальштух, піджак, купа пихи і два нейрони у голові.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:03 Ответить
О то воно там вже нагородить усяких наперед не прийнятних забаганок, аби втриматись при владі та не допустити виборів.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:03 Ответить
Всё это больше похоже на мышиную возню, с заранее известным нулевым результатом.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:03 Ответить
Тема пана Єрмака не розкрита.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:10 Ответить
Зараз Зеленскому потрібна буде пересувна тепла ванночка. Відчує різницю між інтелігентами демократами, та безцеремонною командою Трампа.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:13 Ответить
Зеленский совершает фатальную ошибку, которая может стоить Украине её государственности!

Он просто не имеет никакого морального права встречаться с Америкой без представителей ЕС!

ЕС - это единственное, на что может рассчитывать Украина, как же можно этого не понимать?

Просто беда.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:14 Ответить
1. ЗЄ тупий.
2. Він вірить, що може парєшать.

ЗЄ не розуміє, що для Трампа, Венса, Келога він дрібний злодюжка без політичного майбутнього.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:20 Ответить
А зараз це ж саме про свого гетьмана)) Чи може він великий державний діяч для цих прорашистських підарів?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:28 Ответить
 
 