В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса

В Мюнхене на полях конференции по безопасности началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщает Цензор.НЕТ.

Дополняется...