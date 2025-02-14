В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса
В Мюнхене на полях конференции по безопасности началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщает Цензор.НЕТ.
Дополняется...
Он просто не имеет никакого морального права встречаться с Америкой без представителей ЕС!
ЕС - это единственное, на что может рассчитывать Украина, как же можно этого не понимать?
Просто беда.
2. Він вірить, що може парєшать.
ЗЄ не розуміє, що для Трампа, Венса, Келога він дрібний злодюжка без політичного майбутнього.