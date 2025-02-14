Вице-президент США Вэнс о европейской политике: Нет безопасности, если вы боитесь собственных избирателей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение, что в Европе исчезает свобода слова, и призвал все страны жить по "демократическим ценностям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Джей Ди Вэнс отметил, что ожидает обсуждения оборонных бюджетов на конференции. По его словам, США считает, что европейские страны должны играть "большую роль" в будущем континента. В то же время американский вице-президент отметил, что не понимает, как можно говорить о бюджете безопасности, если сложно сказать, ради чего нужно защищаться.

"Какое позитивное видение пробуждает этот договор безопасности, - спросил Джей Ди Вэнс. - Я глубоко убежден, что нет безопасности, если вы боитесь голосов и мыслей, которые управляют вашими собственными людьми".

"Нет безопасности, если бояться голосов и совести собственного народа, - заявил он. - Если вы боитесь собственных избирателей, ничего вам Америка не сможет сделать".

По словам вице-президента США, непонятно, что произошло с "победителями Холодной войны". Для подкрепления своего тезиса он привел в пример "закрытие Брюсселем социальных медиа во время гражданских беспорядков".

В завершение Вэнс заявил, что если американская демократия смогла пережить 10 лет климатической активистки Греты Тунберг, которая ее "ругает", то Европа сможет "пережить несколько месяцев" Илона Маска.