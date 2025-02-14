Вице-президент США Вэнс о европейской политике: Нет безопасности, если вы боитесь собственных избирателей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение, что в Европе исчезает свобода слова, и призвал все страны жить по "демократическим ценностям".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
Джей Ди Вэнс отметил, что ожидает обсуждения оборонных бюджетов на конференции. По его словам, США считает, что европейские страны должны играть "большую роль" в будущем континента. В то же время американский вице-президент отметил, что не понимает, как можно говорить о бюджете безопасности, если сложно сказать, ради чего нужно защищаться.
"Какое позитивное видение пробуждает этот договор безопасности, - спросил Джей Ди Вэнс. - Я глубоко убежден, что нет безопасности, если вы боитесь голосов и мыслей, которые управляют вашими собственными людьми".
"Нет безопасности, если бояться голосов и совести собственного народа, - заявил он. - Если вы боитесь собственных избирателей, ничего вам Америка не сможет сделать".
По словам вице-президента США, непонятно, что произошло с "победителями Холодной войны". Для подкрепления своего тезиса он привел в пример "закрытие Брюсселем социальных медиа во время гражданских беспорядков".
В завершение Вэнс заявил, что если американская демократия смогла пережить 10 лет климатической активистки Греты Тунберг, которая ее "ругает", то Европа сможет "пережить несколько месяцев" Илона Маска.
Нацисти стали однією з основних партій Німеччини через демократичні вибори
демократія має себе захищати від популістів типу трампістів, АдГ та ін.
венс, Маск і ті, хто за ними стоять, мріють не про демократію, а про фашизм
може тільки сам не віце може з ним в цьому посперечятися і перемогне!
От тільки не зрозуміло: бачать це в Європі чи ні? А якщо бачать, то чому не пояснюють своїм виборцям, від реакції яких вони всі залежать? Хоча там теж вистачає своїх "аби не Порох", готових проголосувати хоч за стільчак від унітазу, аби не "барига"...
Краще б слухали розумних, що вас попереджали.
Ты зачем приехал, сопля на палочке, учить Европу, как им жить или решать, как остановить
путлера?
Залили в вас рашапропагдонського гівна по самі вінця.
Як ви ще про дамбілі бамбас 8 лєт не згадали?
Сиду собі в деревнє в деревяном сартірє і машку їби
А от кого им защищаться, от трампоновского другана, классного парня х-ла? Зачем?
Победа прорашистских партий и кандидатов в ключевых европейских государствах и Украина останется одна, о чём ***** очень мечтает.
И повторюсь еще раз: трамписты - враги Украины, Европы. Пособники рашки и международного преступника *****.
Яка мерзенна потвора!!