РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10151 посетитель онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2025
3 639 50

Вице-президент США Вэнс о европейской политике: Нет безопасности, если вы боитесь собственных избирателей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение, что в Европе исчезает свобода слова, и призвал все страны жить по "демократическим ценностям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Джей Ди Вэнс отметил, что ожидает обсуждения оборонных бюджетов на конференции. По его словам, США считает, что европейские страны должны играть "большую роль" в будущем континента. В то же время американский вице-президент отметил, что не понимает, как можно говорить о бюджете безопасности, если сложно сказать, ради чего нужно защищаться.

"Какое позитивное видение пробуждает этот договор безопасности, - спросил Джей Ди Вэнс. - Я глубоко убежден, что нет безопасности, если вы боитесь голосов и мыслей, которые управляют вашими собственными людьми".

"Нет безопасности, если бояться голосов и совести собственного народа, - заявил он. - Если вы боитесь собственных избирателей, ничего вам Америка не сможет сделать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа отступила от некоторых важнейших ценностей, которые разделяют США, - вице-президент Вэнс

По словам вице-президента США, непонятно, что произошло с "победителями Холодной войны". Для подкрепления своего тезиса он привел в пример "закрытие Брюсселем социальных медиа во время гражданских беспорядков".

В завершение Вэнс заявил, что если американская демократия смогла пережить 10 лет климатической активистки Греты Тунберг, которая ее "ругает", то Европа сможет "пережить несколько месяцев" Илона Маска.

Автор: 

Европа (2049) США (27966) Джей Ди Вэнс (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Непокоїться за корєшей з АдН та за "Тік Ток-переможця" виборів у Румунії, **** рашистська...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:30 Ответить
+7
Щоби не заважали проршистським партіям вигравати вибори.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:31 Ответить
+7
Когда Трамп и его прокремлевские сторонники в других странах проигрывают выборы, начинают кричать, что все было, как они говорят "rigged". Если же они побеждают, то выборы были эталонными.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маску нарізали термін при владі в кілька місяців?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:23 Ответить
О чем вообще речь? Буквально?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:26 Ответить
Мабуть про відміну результатів виборів в Румунії
показать весь комментарий
14.02.2025 19:31 Ответить
Щоби не заважали проршистським партіям вигравати вибори.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:31 Ответить
В Германии как раз выборы через неделю
показать весь комментарий
14.02.2025 19:47 Ответить
Тут у психиатров нужно поинтересоваться.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:47 Ответить
у істориків:

Нацисти стали однією з основних партій Німеччини через демократичні вибори

демократія має себе захищати від популістів типу трампістів, АдГ та ін.

венс, Маск і ті, хто за ними стоять, мріють не про демократію, а про фашизм
показать весь комментарий
14.02.2025 22:13 Ответить
цей пацан рідкісний даун,
може тільки сам не віце може з ним в цьому посперечятися і перемогне!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:27 Ответить
Непокоїться за корєшей з АдН та за "Тік Ток-переможця" виборів у Румунії, **** рашистська...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:30 Ответить
Ну те, що Меркельша (за час свого правління) послабила не тільки Німеччину (та ще й присадила на московитськи вуглеводні), а й усю Європу - то зрозуміло. Те, що Орбани-Фіцо є тим грузилом, що тягне ЄС до московії - теж ясно. Те, що усілякі ЛеПеші та АдН за кремлівські гроші будуть намагатися послабити ізолювання та пригнічення санкціями московитів (разом з фіцо-орбанами) - теж не біном Ньютона.
От тільки не зрозуміло: бачать це в Європі чи ні? А якщо бачать, то чому не пояснюють своїм виборцям, від реакції яких вони всі залежать? Хоча там теж вистачає своїх "аби не Порох", готових проголосувати хоч за стільчак від унітазу, аби не "барига"...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:35 Ответить
Здається, він ********** ідею, що російське втручання в європейські вибори - це ок.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:36 Ответить
а її невтручання - це відсутність демократії
показать весь комментарий
15.02.2025 01:23 Ответить
А він хоч зрозумів, що намолов? Якийсь незрозумілий потік свідомості, як у зеленського під кайфом!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:38 Ответить
Когда Трамп и его прокремлевские сторонники в других странах проигрывают выборы, начинают кричать, что все было, как они говорят "rigged". Если же они побеждают, то выборы были эталонными.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:38 Ответить
І не втомлюється ж чолов'яга нести повні відра ***** обидвома руками.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:38 Ответить
Ви ж разом зі Смітом активно топили за цю команду. Що зараз не так?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:40 Ответить
Ойц, а що таке! Чи не ви із штанів вискакували за Трампа?! І що, вже не подобається, чи перевзулися у стрибку?!
Краще б слухали розумних, що вас попереджали.
показать весь комментарий
15.02.2025 09:25 Ответить
У вас пласке чорно-біле бачення, от що таке. Зрозуміло чому, але тим не менш.
показать весь комментарий
15.02.2025 18:09 Ответить
Сразу видно, кто ему в пустую башку надул эту фигню, слова маска так и летят!

Ты зачем приехал, сопля на палочке, учить Европу, как им жить или решать, как остановить

путлера?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:40 Ответить
Ідіот. Тьфу.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:46 Ответить
Genau.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:48 Ответить
Ми ваших вас і ваших виборців в США боємось.
Залили в вас рашапропагдонського гівна по самі вінця.
Як ви ще про дамбілі бамбас 8 лєт не згадали?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:49 Ответить
і крім бімбіліі, бєндєровци, ага.........
показать весь комментарий
14.02.2025 20:04 Ответить
А чого тобі бидло розказувати ти само все по CNN бачило
показать весь комментарий
14.02.2025 20:47 Ответить
Так ви черті вас тільки "ровнять". І масцкву і газу.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:01 Ответить
Так ***** ти сюди лізеш ватнік спідозний? Що на форум, що в країну.
Сиду собі в деревнє в деревяном сартірє і машку їби
показать весь комментарий
14.02.2025 21:10 Ответить
Рашка, так ваш гавно дєд казав що іскандерами і кінжалами били. ******* як завжди?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:00 Ответить
Водночас американський віцепрезидент зазначив, що не розуміє, як можна говорити про безпековий бюджет, якщо складно сказати, заради чого потрібно захищатися. Джерело: https://censor.net/ua/n3535883

А от кого им защищаться, от трампоновского другана, классного парня х-ла? Зачем?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:57 Ответить
Ну чому ці дурноваті амєрікоси такі упороті? Що принесуть корисного для США ,вибори в Румунії нацика Джорджеску? Окрім політичного геморв більше нічого. Ну хіба,що в Трампона в довбешці дозрів план,як нах знищити ЕС у вогні перманентних конфліктів,а потім заодно і самі штати...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:19 Ответить
Не для США принесёт пользу избрание в Румынии джорджеску, а для ***** и paшки. Появится еще одна Венгрия или Словакия. Чем больше таких стран в Европе, тем меньше единство и больше раскола. Меньше поддержки Украины и больше поддержки паPaшки. Понятно теперь почему шайка трампа так озабочена демократией в Европе?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:23 Ответить
Сколько же лет этому убогому созданию, если оно до сих пор не уяснило, что демократия - это тот строй при котором власть боится народа и отвечает перед ним за свои действия, если народ боится власти, то это называется диктатура.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:30 Ответить
Европа - это единственное оставшееся препятствие на пути ***** для полного завоевания и уничтожения Украины. Поэтому шайка трампа и обеспокоена "демократией в Европе" - не дают, понимаешь, выиграть ************* кандидатам (в Румынии выборы отменили, в Германии вот маском недовольны, который Afd поддержал).

Победа прорашистских партий и кандидатов в ключевых европейских государствах и Украина останется одна, о чём ***** очень мечтает.

И повторюсь еще раз: трамписты - враги Украины, Европы. Пособники рашки и международного преступника *****.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:53 Ответить
Надо будет, отправят и тебя спрашивать не будут. А пока что Европа оказывает весомую помощь Украине для отражения агрессии орков и поддержания её экономики, чему ***** не может быть рад.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:18 Ответить
І що про це думають ті хто казав: "Трамп прийдьот, порядок навєдьот"? Все нормально?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:27 Ответить
Континент з малюсінькою піпінькою і коротким історичним періодом досвіду , вчить нащадків Римського права?!
показать весь комментарий
14.02.2025 21:36 Ответить
і це він рот відкрив на Європу, а не на росію з білоруссю. Ось там взірець демократії!
Яка мерзенна потвора!!
показать весь комментарий
15.02.2025 01:25 Ответить
 
 