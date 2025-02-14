РУС
Новости Мюнхенская конференция 2025
5 464 59

Европа отступила от некоторых важнейших ценностей, которые разделяют США, - вице-президент Вэнс

вице-президент США Джей Ди Вэнс

Наибольшее беспокойство администрации президента Дональда Трампа относительно ситуации с безопасностью в Европе вызывают не внешние враги, а ситуация с демократией в ЕС. Европа должна активизироваться, чтобы обеспечить собственную оборону.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я вижу, что сегодня здесь собралось много крупных военных лидеров, но хотя администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью и считает, что мы можем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной, и мы также верим, что в ближайшие годы Европе важно значительно активизироваться, чтобы обеспечить собственную оборону.

Угроза, которая меня больше всего волнует в отношении Европы, - это не Россия, не Китай, не любой другой внешний игрок. Что меня волнует, это угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты Америки", - сказал Вэнс.

Он упрекнул Европу в попытках ограничить свободу слова, указав, что когда смотрит сегодня на Европу, то "порой не так понятно, что произошло с некоторыми из победителей холодной войны".

"По всей Европе свобода слова, я боюсь, отступает", - заявил вице-президент США.

Читайте также: Поражение Украины ослабит Европу, а также США. Вместе мы сможем обеспечить справедливый и прочный мир, - фон дер Ляйен

Американский вице-президент задал вопрос, достаточно ли демократична Европа.

"Годами нам говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, это во имя наших общих демократических ценностей, все - от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры - называется защитой демократии", - сказал Вэнс.

"Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, чиновники угрожают отменить другие, должны спросить себя, выставляем ли мы к себе соответственно высокие стандарты", - добавил он.

Читайте также: В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса

Автор: 

+19
Так це європейці виставили Assoociated Press з Овального кабінету та більше не допускають до пресконференцій через те, що Мексиканську затоку назвали Мексиканською затокою?
Чи європейці звільняють посадовців через те, що не виказують лояльності Трампу?
14.02.2025 18:59 Ответить
+15
Кінчений довбень.
14.02.2025 18:53 Ответить
+14
Таке враження,що йому цей спіч , в кремлі писали
14.02.2025 19:08 Ответить
Кінчений довбень.
14.02.2025 18:53 Ответить
Венс Трампа не лучше

или не хуже ?

одним словом - у обох стирчать буйлові
вушки
14.02.2025 19:03 Ответить
Трампісти дуже релігійні, як мй сусід штунда. Але щира віра в бога не заважає йому в людей красти аж гай гуде.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:04 Ответить
Венс зараз підтримує тактику Маска на підтримку того , що ще не має більшості в Європі - ультра-правих партій прикормлених Кремлем . Але це значить -він хоче Маска у підтримці свого майбутнього президентства . А щодо впливу зараз на команду Трампа - вона нульова як й усіх з команди Трампа (окрім Маска) - це я переказую думку Портінков .
14.02.2025 21:50 Ответить
Це США під впливом Трампа кудись потекли.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:53 Ответить
В унітаз
14.02.2025 19:41 Ответить
Американцям треба щоб виграла проросійська партія у Німеччині, в Румунії , у Франції. А їхніх представників не пустили до зали. Коцапам не дали теж мандат. Ну і у нас певні події в Києві. У американців має бути все дємократічнєнько- по путінськи. Європейські мужі посміялись у вуса та тихо гострять шаблю. Adelante!!!
показать весь комментарий
А ще Угорщина, Словакія де далеко стає до демократії, він в чомусь правий!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:08 Ответить
Ліві уряди США, Німеччини, Франції, Іспанії... загнали Україну в глухий кут. Крапельна допомога цих країн: це десятки тисяч убитих, 10 млн біженців, зруйновані міста України. Якщо не зупинити це вбивство, Україна зникне.
Надія на Трампа...
14.02.2025 22:45 Ответить
Україна дотримується правильної тактики . Розмови про переговори- це придуманий путіним і підхоплений трампом сценарій капітуляції а пізніше і повного знищення нашої держави. Поки що все йде не по плану путіна. Американська делегація побачила, що нарубав дров їхній бос» професійний переговорщик». Мир через силу з тиском на Україну не вдасця.
показать весь комментарий
Старшии брат - попробуи не послухатись
показать весь комментарий
Навіщо тоді в Европі американські воєнні бази та гори зброї, якщо трампісти не гарантують її безпеку? Хіба це старший брат?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:34 Ответить
Та це кінчене лайно Венс говорить словами Ху...ла!!!
14.02.2025 18:58 Ответить
...і серед цих цінностей,наявність в НАТО та ЄС Орбана і Фіци,закадичних дружбанів діда з рудим чубчиком....
показать весь комментарий
Так це європейці виставили Assoociated Press з Овального кабінету та більше не допускають до пресконференцій через те, що Мексиканську затоку назвали Мексиканською затокою?
Чи європейці звільняють посадовців через те, що не виказують лояльності Трампу?
14.02.2025 18:59 Ответить
Непокоїться за корєшей з АдН та за "Тік Ток-переможця" виборів у Румунії, **** рашистська...
14.02.2025 18:59 Ответить
У шизоїдів якщо Венс скаже що трава зелена вони будуть доказувати що вона червона. Те що в Євросовку давно немає свободи слова де ісламо дикарі давлять людей на вулицях а за комментрій в фейбуці ти можеш сісти на зону. Як в Англії замовчували справу демігранти гвалтували дітей теж всіх похрен. Світ не чорно-білий.
14.02.2025 19:04 Ответить
а які це цінності кращої соски зеленої зони Багдаду та майстра смоктати буя в душовій в кмп США
14.02.2025 19:05 Ответить
Після 9/11 демократична вільна Америка закінчилась.
Лишився придаток Ізраілю.
14.02.2025 19:05 Ответить
І нє ґаварі,лапоть... Вєсь тік ток на ушах.
14.02.2025 19:12 Ответить
Мож, воно й так. Але не трампістській америці вчити Европу демократії.
14.02.2025 19:29 Ответить
Таке враження,що йому цей спіч , в кремлі писали
14.02.2025 19:08 Ответить
Так і є. Але оміріґанци дізнаються про це папізже.
14.02.2025 19:14 Ответить
А це які? "Гроші та влада понад усе"?
14.02.2025 19:11 Ответить
"Дебіл,пля..." Це була цитата однєї дурної лошаді...
14.02.2025 19:12 Ответить
Європа в лайні - мігранти вбивають людей,ліваки показують сраку,а політикум інфантильний і немічний в силу своєї вонючої толерантності.такі програють 100%
14.02.2025 19:14 Ответить
Адін лугандон працветаєт блаґадаря расіюшкє,вірно,мавпа?
14.02.2025 19:17 Ответить
мавпа твоя мати.а ти - кусень її гімна.
14.02.2025 20:20 Ответить
через 4 роки маятник буде в іншій стороні
14.02.2025 19:16 Ответить
Проблема в амплітуді
14.02.2025 19:43 Ответить
я вибачаюсь, що він має на увазі? блокування орбана, вибора кацапа в румунії і фашистів в німеччині? це тепер зветься відступ від демократії??
14.02.2025 19:16 Ответить
Я бы на месте европейских руководителей выставил этого сопливого пацана за дверь и больше

никогда не пускал в Европу.

Как можно слушать от таких дебилов упрёки о нарушении демократии, после всего того, что Трамп

успел натворить меньше, чем за месяц своего правления?
14.02.2025 19:16 Ответить
14.02.2025 19:18 Ответить
Для Трампа демократія в ЄС залишилась тільки у Орбана
14.02.2025 19:19 Ответить
Авжеж, ти з Трампом - взірци демократії.
Із хворої голови на здорову - це називається.
14.02.2025 19:24 Ответить
Якщо ЦЕ не шізофренія , то ЩО?
14.02.2025 19:27 Ответить
маніпулятор, діє в рашистському стилі :

- хочеш поставити під сумнів щось конкретне? Переходь на абстракції

- хочеш поставити під сумнів щось загальне? Переходь на конкретні зручні приклади
14.02.2025 19:33 Ответить
на Україну конкретно напала росія, ЄС впісюється і вкакується що вони наступні.

а тут цей підр-геній: "не росія ворог, і не китай, а те що ви не по трампівськи розумієте, що таке демократичні цінності" .
14.02.2025 19:35 Ответить
Колоди в своїх очах таким не муляють.
єрмачок Трампа Маск направо і наліво погрожує всім, хто його критикує.
Постійно чинить тиск на республіканців-конгресменів, які мають свою думку і висловлюються проти призначень на супер важливі посади рашколюбів, підху@ловників.

Але не така , як треба, демократія в Європі ......
14.02.2025 19:37 Ответить
Це в цирку щось новеньке.
14.02.2025 19:39 Ответить
А ти "здивований"?Я про "клоунаду" Трампа писав ще до йогог перших виборів... Уже тоді було ясно - він божевільний...
14.02.2025 19:51 Ответить
Віддзеркалення - симптом психопатії. Обвинувачення інших в тому,в чому сам сидиш по саме годі
14.02.2025 19:45 Ответить
Воно ще тупіше, ніж я думав. В рази.

І оце стане виконувачем обов'язків президента, коли трумпа завалять (або коли той ґеґне).
14.02.2025 19:45 Ответить
Будемо сподіватись,що їх завалять обох,разом з козломордим наркоманом,коли в омєріґє,врешті,роздупляться.
14.02.2025 20:00 Ответить
Душі Рузвельта і Черчіля ,цього американського "пуцера" з того світу "факами" ,разом з "трампом" обкладають без зупину, правда "тугодуми, не чують цього,,,
14.02.2025 20:14 Ответить
Трамп з його камарільєю нагадує царя Іоанна Грозного з його опричниками.
14.02.2025 20:59 Ответить
Он як здорово образився трампон/маск на румунів, що прокацапчика на виборах зарубали! Невдовзі троє "головних рєшал" проти ЄС санкції почнуть вводити за "утиснення демократії".
14.02.2025 21:17 Ответить
Венс мав на увазі також авторитарний режим України, коли переслідується опозиція, Порошенко, а влада боїться закінчення війни і демобілізація воїнів, які втратили своїх товаришів.
Ісламізація Європи - це результат лівої ідеології та загнивання Європи.
14.02.2025 22:33 Ответить
мабуть ця хвора шалава кремля тільки орбана і фіцо вважає демократами.
15.02.2025 05:27 Ответить
 
 