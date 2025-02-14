Европа отступила от некоторых важнейших ценностей, которые разделяют США, - вице-президент Вэнс
Наибольшее беспокойство администрации президента Дональда Трампа относительно ситуации с безопасностью в Европе вызывают не внешние враги, а ситуация с демократией в ЕС. Европа должна активизироваться, чтобы обеспечить собственную оборону.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я вижу, что сегодня здесь собралось много крупных военных лидеров, но хотя администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью и считает, что мы можем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной, и мы также верим, что в ближайшие годы Европе важно значительно активизироваться, чтобы обеспечить собственную оборону.
Угроза, которая меня больше всего волнует в отношении Европы, - это не Россия, не Китай, не любой другой внешний игрок. Что меня волнует, это угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты Америки", - сказал Вэнс.
Он упрекнул Европу в попытках ограничить свободу слова, указав, что когда смотрит сегодня на Европу, то "порой не так понятно, что произошло с некоторыми из победителей холодной войны".
"По всей Европе свобода слова, я боюсь, отступает", - заявил вице-президент США.
Американский вице-президент задал вопрос, достаточно ли демократична Европа.
"Годами нам говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, это во имя наших общих демократических ценностей, все - от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры - называется защитой демократии", - сказал Вэнс.
"Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, чиновники угрожают отменить другие, должны спросить себя, выставляем ли мы к себе соответственно высокие стандарты", - добавил он.
