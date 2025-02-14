РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости
1 342 24

Поражение Украины ослабит Европу, а также США. Вместе мы сможем обеспечить справедливый и прочный мир, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что для достижения прочного и справедливого мира нужна совместная работа, ведь поражение Украины ослабит Европу, но также и США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила во время выступления на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Поражение Украины ослабит Европу, но также ослабит Соединенные Штаты. Это усилит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и будет угрожать нашим общим интересам", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Европа хочет "мира через силу", и президент США Дональд Трамп "четко дал понять, что Соединенные Штаты твердо привержены миру через силу".

"Поэтому я верю, что, работая вместе, мы сможем обеспечить справедливый и прочный мир", - добавила фон дер Ляйен.

Также читайте: Фон дер Ляйен на встрече с Вэнсом заявила о приверженности ЕС к справедливому и длительному миру для Украины

Автор: 

Европа (2049) США (27966) Урсула фон дер Ляйен (636)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Відкрийте архів цензора 3-4 роки тому, ті самі заяви і заклики. Необхідно, потрібно - вони себе там колихають. Реально просто вже верне.🤢
показать весь комментарий
14.02.2025 16:31 Ответить
+4
Так пошліть підораса трампа на *** і його команду наркоманів. Безпека Європи тепер тільки в ваших руках. Хоча ,якщо ви спонсоруєте кацапів - фіцо і орбана, ПМР ,- ви взагалі ні нащо не здатні,
показать весь комментарий
14.02.2025 16:29 Ответить
+3
Три роки вам було мало для спільної роботи для справедливого та міцного і ще блаблабла миру?!. А тут півень вжарив і різко всі заметушилися але як завжди не в діях (нарпиклад вступ україни в ес до кінця року з відтерміновунням на потім всіх ціх кластерів з гарантіями виконання под грощі), а в гаслах кто потужніще пукне.

Вже дуже схожі на наших говорящіх голів з керманичей аля стефанчуків шмигалів єрмаків
показать весь комментарий
14.02.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так пошліть підораса трампа на *** і його команду наркоманів. Безпека Європи тепер тільки в ваших руках. Хоча ,якщо ви спонсоруєте кацапів - фіцо і орбана, ПМР ,- ви взагалі ні нащо не здатні,
показать весь комментарий
14.02.2025 16:29 Ответить
Та замініть вже це фото на фоні зірочок, а-ля Марина магдалена.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:30 Ответить
Це буде кацапам зелене світло - послабить - це дуже м"ягко
показать весь комментарий
14.02.2025 16:30 Ответить
Відкрийте архів цензора 3-4 роки тому, ті самі заяви і заклики. Необхідно, потрібно - вони себе там колихають. Реально просто вже верне.🤢
показать весь комментарий
14.02.2025 16:31 Ответить
А як його відкрити?
показать весь комментарий
14.02.2025 16:58 Ответить
В низу в налаштуваннях сайту цензор є вкладинка - архів матеріалів, там за будь який рік та місяць можна подивитися
показать весь комментарий
14.02.2025 17:07 Ответить
У мене там немає такої вкладки. Є там три стовпці, на яких розташовано штук сорок педалей. Раніше у старому оформленні цензора ця кнопка була на видному місці, а зараз ні.
показать весь комментарий
15.02.2025 07:32 Ответить
Не буде ніякої поразки, Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця вийшовши на кордони 1991 року рано чи пізно!
показать весь комментарий
14.02.2025 16:34 Ответить
Уся біда в тому , що МАГАісти розвалюють ЄС до рівня перемоги ізоліціоністських партій на виборах - приклад Німеччина. Трамп нехтує зустрічами чи перемовинами з лідерами ЄС , Маск торпедує ї ЄС своїм Х й (Х)йлом теж - однойменні случайнааа? Зігувальник Навіть синочка назвав Х.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:35 Ответить
При дисбалансі сил 1 до 5, кацапи в найгіршому для них розкладі через три роки вже мали воювати біля Збруча а не Покровська і Суджи втративши пів армії.
Тому дивують що кацапський обсерон звуть нашою поразкою
показать весь комментарий
14.02.2025 16:35 Ответить
Нача пісня про загрібання жару чужими руками добра, починай спочатку.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:36 Ответить
Як? Ким? Ця порожня болтоголія розрахована лише на палкі лозунги.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:37 Ответить
От реально скільки " закликів" було в ірана та Кореї щодо допомоги росії?? Скільки в них " стурбованостей" та " обговорень"? Вони передали шахеди і що? Що Європа?
показать весь комментарий
14.02.2025 16:38 Ответить
Три роки вам було мало для спільної роботи для справедливого та міцного і ще блаблабла миру?!. А тут півень вжарив і різко всі заметушилися але як завжди не в діях (нарпиклад вступ україни в ес до кінця року з відтерміновунням на потім всіх ціх кластерів з гарантіями виконання под грощі), а в гаслах кто потужніще пукне.

Вже дуже схожі на наших говорящіх голів з керманичей аля стефанчуків шмигалів єрмаків
показать весь комментарий
14.02.2025 16:40 Ответить
Фон дер ***** запезпечить "справедливий мир" так само, як вже успішно забезпечила "міцну" армію Німеччини.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:45 Ответить
Потрібно ************* Тампона нах. послати із переговорного процесу. Воно нас веде на капітуляцію а не на мир.
показать весь комментарий
14.02.2025 17:13 Ответить
Ви, вічно стурбовані, крім свого фанфаронського пустозвонства, не здатні забезпечити нічого. памперси спочатку собі поміняйте, куколди імпотентні!
показать весь комментарий
14.02.2025 17:31 Ответить
К сожалению, нет в мире ни одного умного политика, который смог бы открыто сказать -

поражение Украины, это подписание смертного приговора всему человечеству!

Узаконить путлеровский беспредел это значит поджечь бикфордов шнур, ведущий в погреба с

ядерными бомбами!
показать весь комментарий
14.02.2025 18:58 Ответить
"Разом ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир, - фон дер Ляєн"

А який х** вам 3 роки не давав цього зробити? Для чого допомогу цідили чайними ложками?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:53 Ответить
 
 