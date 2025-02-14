Поражение Украины ослабит Европу, а также США. Вместе мы сможем обеспечить справедливый и прочный мир, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что для достижения прочного и справедливого мира нужна совместная работа, ведь поражение Украины ослабит Европу, но также и США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила во время выступления на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Поражение Украины ослабит Европу, но также ослабит Соединенные Штаты. Это усилит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и будет угрожать нашим общим интересам", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Европа хочет "мира через силу", и президент США Дональд Трамп "четко дал понять, что Соединенные Штаты твердо привержены миру через силу".

"Поэтому я верю, что, работая вместе, мы сможем обеспечить справедливый и прочный мир", - добавила фон дер Ляйен.

