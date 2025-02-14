РУС
РФ потеряла на Курщине 48 тысяч солдат, из них около 20 тысяч убитыми, - Сырский

Сырский о потерях рф на Курщине

Во время боев на Курщине страна-агрессор Россия потеряла более 48 тысяч военных, в частности, около 20 тысяч - убитыми.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Находясь на Сумщине Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.

"Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - рассказал главком.

Сырский подчеркнул, что благодаря этим воинам украинский фронтир на севере крепкий.

"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми", - сказал главнокомандующий.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 855 480 человек (+1200 за сутки), 10057 танков, 23 115 артсистем, 20 910 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (20668) Александр Сырский (724) Курск (1188) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+14
Навіщо воно нам ? Ми за цей час загубили Донбас .
14.02.2025 21:48 Ответить
+13
Сирськй просто не каже скільки солдат з Україіни він там положив. Цифра не меньша
14.02.2025 22:21 Ответить
+7
Без Курської авантюри втратила б втричі більше, а ЗСУ втричі менше.
14.02.2025 21:49 Ответить
Навіщо воно нам ? Ми за цей час загубили Донбас .
14.02.2025 21:48 Ответить
В Telegraph написано, что Украина все назад обменяет на кусок Суджи. Наверное правда.
14.02.2025 22:21 Ответить
Сирськй просто не каже скільки солдат з Україіни він там положив. Цифра не меньша
14.02.2025 22:21 Ответить
"меньша"? - кацапе, не пались...
15.02.2025 00:19 Ответить
Голівка не болить?! Моєже стукнувся?!
15.02.2025 11:09 Ответить
недоумок, українською буде "менша", навіщо ти туди м'який знак втулив?
15.02.2025 13:16 Ответить
Дивись, а Бахмут втратили і без Курська, як і Авдіївку. Дивно. По твоїй логіці, цього не повинно було б статись.
14.02.2025 22:53 Ответить
Без Курської авантюри втратила б втричі більше, а ЗСУ втричі менше.
14.02.2025 21:49 Ответить
Б'ють туди де менш захищено де менш за все очікують удару і досягають успіхів.
15.02.2025 09:41 Ответить
Б'ють туди, куди треба бити, щоб завдати найбільшої шкоди ворогові. Якщо в бійці ви вдарите по колесу автомобіля ворога, це звичайно буде несподівано, але нерозумно.
15.02.2025 11:12 Ответить
То треба йти на мінні поля і капітальні укріплення з налагодженою логістикою, і постійним чергуванням БПЛА, щоб завдати найбільшої шкоди ворогові?
15.02.2025 16:10 Ответить
а ти втратив частину території України
показать весь комментарий
Друже приїдь та допоможи відбити хоч шось, а то ******* а ***** не роблять.
Чекаю, усім допоможу, як Братикам на передок.
14.02.2025 23:17 Ответить
троляка 👎👎👎
14.02.2025 23:49 Ответить
Ну от з чого ти так вирішив?
показать весь комментарий
як же добре з Польщі щось патякати...
показать весь комментарий
це добре, ти мудрий воювака-брехунярій зелений.
а буба казали Україна за три роки на всіх фронтах 43.000
шось мені здається хтось бреше - чи ти чи клован, а скоріше обидва...
14.02.2025 21:52 Ответить
перший раз згоден з безумною - цього підора-підлабузника треба знімати...
з такими безуглими зе-кловунярами в України шансів нуль.
14.02.2025 21:57 Ответить
Він відчуває,що за ним козир пригонить дрб за провал на Донбасі,як по Харкову,тому весь час виправдовує курську авантюру,хоча є лише виконавцем.
І втрати на суджині також є,а це найкращі війська на Донбасі були.
14.02.2025 21:58 Ответить
и вот это нам предлагают финансировать?
14.02.2025 22:18 Ответить
кому це вам?
14.02.2025 22:21 Ответить
тем, кто оплачивает тот банкет, который ты тут описал. Или ты думаешь тебе Кулеба в подвале саперные лопатки мастерит?
14.02.2025 22:22 Ответить
Ага.Тут банкет такий,що ще треба розуміти його.Думаю,що амер.президент в курсі його,що не обов'язково для рядових їх громадян.
І по Кулебі: що він у вас робить,лопатки мастерит?.
14.02.2025 22:35 Ответить
7 лютого в бою поблизу населеного пункту Черкаська Конопелька (Курська область, РФ), захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Шейко Андрій Сергійович. Інформацію про це повідомив мер Кам'янського Андрій Білоусов. Мій друг , проводжали 13.02.2025 р.
https://www.facebook.com/61550680990727/videos/618824640883002
15.02.2025 00:29 Ответить
для когось втрата ридних а для когось то карьера
14.02.2025 22:02 Ответить
Для зелених - це статистика.
14.02.2025 22:04 Ответить
Нас більше цікавлять НАШИ ВТРАТИ!
Без цифр з ДВОХ СТОРІН - "порівнювання" взагалі НЕ МАЄ СЕНСУ!
14.02.2025 22:07 Ответить
З якого фронту пишеш?
14.02.2025 22:12 Ответить
Зі СВІДОМОГО фронту!
А тебе, зе-бот, наші втрати, бачу взагалі не хвилюють?
"нічого страшного, ще мільйон "ухилянтів" наловимо, 60+ ще є, ще 18-24 відправимо, ще 14+ залишилися, ..."?
14.02.2025 22:17 Ответить
роки через два, судячи з динаміки
15.02.2025 05:54 Ответить
а може тей пан в твойму взводі, а може в одномі окопі?
14.02.2025 22:17 Ответить
В тім то справа.
14.02.2025 22:19 Ответить
Ну побачиш і шо, підеш до тцк?
Чи сратимеш далі?
Тобіж пох, аби шось *********.
15.02.2025 10:44 Ответить
якщо ти не розумієш навіщо знати ці цифри, то ти ще більший ідіот, чим навіть зе-типіли.
15.02.2025 11:06 Ответить
Ідіоте, ти реально такий тупий?
Ну шо тобі стане краще від того шо знатимеш скіко загинуло з нашого боку?
Може дупу підірвеш з дивану тай чимось допоможеш?
15.02.2025 11:14 Ответить
Крім *порівнювання* нема чим зайнятись?
15.02.2025 11:32 Ответить
А тобі яке діло чим мені займатися?
Бери пляшку та йди квась ні про що не думаючи.
15.02.2025 11:53 Ответить
Ібануте? Такоє бува.
Здається шо то жінка яку чоловік довго не обробляв, ну або просто підар якійсь
15.02.2025 16:10 Ответить
маячня тебе здається - лікуватися потрібно.
15.02.2025 16:48 Ответить
Бзди тихенько, заїбав вже
16.02.2025 16:31 Ответить
Я тут спеціально що би задовбувати таких ідіотів як ти.
Може хоч іноді мозгами почнете користуватися.
16.02.2025 17:24 Ответить
Вибач, бо був заклопотаний роботою (таке бува у адекватних людей)
Але ти є поц, тормоз обери сам шо тобі подобається
22.02.2025 13:45 Ответить
А я втратив друга дитинства.................................
14.02.2025 22:17 Ответить
14.02.2025 22:56 Ответить
Біда,
свівчуваю
15.02.2025 11:16 Ответить
Сторона що наступає несе значно більші втрати ніж та що обороняється,від 3:1, до 5:1.Припустимо що орки не знали про рейд на курську область,то втрати приблизно 1:1,але вони точно знали,бо операція планувалась ще при залужному,і він був проти.Особливо потрібно зважати на те що у нашому військовому командуванні повністю відсутні кремлівські агенти.
15.02.2025 10:34 Ответить
 
 