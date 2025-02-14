РФ потеряла на Курщине 48 тысяч солдат, из них около 20 тысяч убитыми, - Сырский
Во время боев на Курщине страна-агрессор Россия потеряла более 48 тысяч военных, в частности, около 20 тысяч - убитыми.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Находясь на Сумщине Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.
"Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - рассказал главком.
Сырский подчеркнул, что благодаря этим воинам украинский фронтир на севере крепкий.
"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми", - сказал главнокомандующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаю, усім допоможу, як Братикам на передок.
Я допоможу, з розумом ні, якщо до війська допоможу
а буба казали Україна за три роки на всіх фронтах 43.000
шось мені здається хтось бреше - чи ти чи клован, а скоріше обидва...
з такими безуглими зе-кловунярами в України шансів нуль.
І втрати на суджині також є,а це найкращі війська на Донбасі були.
І по Кулебі: що він у вас робить,лопатки мастерит?.
https://www.facebook.com/61550680990727/videos/618824640883002
Без цифр з ДВОХ СТОРІН - "порівнювання" взагалі НЕ МАЄ СЕНСУ!
А тебе, зе-бот, наші втрати, бачу взагалі не хвилюють?
"нічого страшного, ще мільйон "ухилянтів" наловимо, 60+ ще є, ще 18-24 відправимо, ще 14+ залишилися, ..."?
Чи сратимеш далі?
Тобіж пох, аби шось *********.
Ну шо тобі стане краще від того шо знатимеш скіко загинуло з нашого боку?
Може дупу підірвеш з дивану тай чимось допоможеш?
Бери пляшку та йди квась ні про що не думаючи.
Здається шо то жінка яку чоловік довго не обробляв, ну або просто підар якійсь
Може хоч іноді мозгами почнете користуватися.
Але ти є поц, тормоз обери сам шо тобі подобається
свівчуваю