РФ потеряла на Курщине 48 тысяч солдат, из них около 20 тысяч убитыми, - Сырский

Во время боев на Курщине страна-агрессор Россия потеряла более 48 тысяч военных, в частности, около 20 тысяч - убитыми.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Находясь на Сумщине Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.

"Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - рассказал главком.

Сырский подчеркнул, что благодаря этим воинам украинский фронтир на севере крепкий.

"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми", - сказал главнокомандующий.

